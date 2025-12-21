Dự báo thời tiết ngày 21/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 22/12, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều hửng nắng; đêm và sáng sớm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông; phía Bắc khu vực này đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, ngày 21/12

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.