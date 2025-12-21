Dự báo thời tiết ngày 21/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 22/12, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.
Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều hửng nắng; đêm và sáng sớm trời rét.
Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông; phía Bắc khu vực này đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.
Các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cụ thể dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, ngày 21/12
TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?Xã hội - 17 phút trước
Mỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thanh Hóa: Chốt phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngXã hội - 19 phút trước
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thôngXã hội - 1 giờ trước
Qua công tác tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.
Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công anThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.
Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạcĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây được xem là nhóm có số mệnh hanh thông, về sau sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả.
Người dân bắt buộc phải khai báo tạm vắng trong trường hợp nàyĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp người dân phải khai báo tạm vắng theo quy định tại Luật Cư trú 2020.
Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ NghệThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Từ nay đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác; Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCMThời sự - 12 giờ trước
Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trườngPháp luật - 14 giờ trước
Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bánPháp luật - 15 giờ trước
Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026Đời sống
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.