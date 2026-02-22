Dự kiến đóng đường ra, ưu tiên phương tiện đi vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo ước tính của Cục Cảnh sát giao thông, còn khoảng 708.828 phương tiện dự kiến tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2.

Ùn tắc kéo dài tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô (ảnh chụp lúc 23 giờ ngày 21/2/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trước tình hình trên, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến sẽ tổ chức phân làn đường trên một số tuyến cao tốc theo hướng tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện đi vào. Việc phân làn tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, có nguy cơ gây ùn tắc kéo dài.

Cụ thể việc cấm đường thực hiện như sau: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa.

Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành.

Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.

Do lo ngại tắc đường, chiều và đêm 21/2, nhiều người đã di chuyển về Hà Nội. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai không quá đông, phương tiện lưu thông bình thường.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lượng phương tiện tăng đột biến, đã dẫn đến ùn tắc kéo dài trên chiều đường về Hà Nội, từ điểm cuối tuyến đến gần đường Tứ Hiệp. Đến 22 giờ mùng 5 Tết, xe xếp hàng dài ước tính 2km. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng, điều tiết giao thông và dựng hàng cọc tiêu để giảm tình trạng xung đột.