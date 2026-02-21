Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh
GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.
Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thành Sen, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ trên địa bàn.
Trước đó, người dân xung quanh phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ nên báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, xác định thi thể trên là một bé gái, có tên T.A.T (8 tuổi) là học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nam Hà.
Được biết, gia đình bé T. có hoàn cảnh rất khó khăn. Người dân nhận định cháu bé T. đã rơi xuống hồ từ lâu và đến hôm nay thi thể mới nổi lên.
Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
