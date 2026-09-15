Dàn sao gợi cảm dự Lễ trao giải Emmy 2026, ai đẹp nhất?

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sự kiện thảm xanh Lễ trao Emmy lần thứ 78 có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhan sắc và xu hướng thời trang của các nghệ sĩ thu hút sự quan tâm của công chúng.

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 1.

Nữ diễn viên chính của bộ phim truyền hình "Euphoria" - Zendaya, thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc váy xuyên thấu với đường xẻ cổ chữ V sâu. Zendaya được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình chính kịch cho vai diễn Rue trong Euphoria. (Ảnh: AP Photo/Richard Shotwell)

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 2.

Dakota Fanning hồi sinh xu hướng trang phục đen - trắng trên thảm đỏ bằng thiết kế mới của Carolina Herrera. Ảnh: Getty Images.

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 3.

Mariska Hargitay xuất hiện lộng lẫy. Trước đêm trao giải các hạng mục Primetime, Mariska Hargitay đã giành 2 tượng vàng Emmy Nghệ thuật Sáng tạo với bộ phim tài liệu về người mẹ của mình. (Ảnh: AP Photo/Mark J. Terrill)

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 4.

Nicole Kidman giữ vững phong độ là một trong những ngôi sao được bình chọn mặc đẹp nhất tại sự kiện thảm xanh. Chiếc váy cúp ngực màu trắng của nữ diễn viên được tô điểm bằng 46 bông hoa, cùng giày và trang sức cao cấp. (Ảnh: AP Photo/Mark J. Terrill)

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 5.

Ngôi sao trẻ Hàn Quốc Jang Seoyeon chọn trang phục màu be nền nã. Ảnh: Getty Images.

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 6.

Selena Gomez xuất hiện lộng lẫy với váy cúp ngực được làm từ vải vàng phản quang với họa tiết sọc. Họa tiết hình tròn cùng chất liệu giúp nổi bật vòng eo.  (Ảnh: AP Photo/Mark J. Terrill)

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 7.

Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim hài Margo's Got Money Troubles, Elle Fanning đã xuất hiện tại lễ trao giải Emmy trong một chiếc váy màu xanh ngọc bích lộng lẫy. (Ảnh: AP Photo/Richard Shotwell)

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 9.

Chase Infiniti, người được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình chính kịch cho vai diễn Agnes trong phim "The Testaments", đã gây ấn tượng với chiếc váy cúp ngực làm từ vải organza đen với họa tiết thêu đá quý màu đồng. (Ảnh: AP Photo/Richard Shotwell)

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 10.

Ngôi sao của bộ phim "Love Story" - Sarah Pidgeon xuất hiện trong chiếc váy satin màu tím nhạt được tô điểm bằng những chuỗi pha lê vàng và bạc, hạt cườm vàng và ngọc trai trắng tím. (Ảnh: AP Photo/Mark J. Terrill)

Dàn sao lộng lẫy dự lễ trao giải Emmy 2026 - Ảnh 11.

Keri Russell được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình chính kịch The Diplomat. Cô tạo sự khác biệt ở sự kiện khi mang đến một phong cách cá tính mạnh mẽ với chiếc váy Khaite hở lưng được thiết kế riêng. (Ảnh: AP Photo/Mark J. Terrill)

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