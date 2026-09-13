Nhan sắc nữ diễn viên quê Lạng Sơn đang gây chú ý trong phim 'Đội bóng nữ làng Xuân'

Sau biết bao nỗ lực, từ những kế hoạch tỉ mỉ và những màn thuyết phục kiên trì của Minh, Đội bóng nữ làng Xuân cuối cùng cũng tập hợp được các chị em trong làng. Thế nhưng, khi nhìn vào dàn "cầu thủ" kỳ lạ này, ít ai có thể tin rằng họ sẽ làm nên chuyện.