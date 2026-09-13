Nhan sắc nữ diễn viên quê Lạng Sơn đang gây chú ý trong phim 'Đội bóng nữ làng Xuân'

Chủ nhật, 19:00 13/09/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nữ diễn viên Trương Thảo My gây chú ý với vai Minh trong "Đội bóng nữ làng Xuân" đời thực sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 1.

Bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân" đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV3 thu hút sự quan tâm, theo dõi của khán giả dù ở chặng đầu. Bộ phim xoay quanh Minh, một cô gái 19 tuổi tràn đầy năng lượng và bướng bỉnh, luôn tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ còn thiếu một cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Trương Thảo My gây ấn tượng khi đảm nhận vai Minh - nữ chính trong “Đội bóng nữ làng Xuân”. Hành trình trở thành cầu thủ bóng đá nữ của Minh gặp nhiều trắc trở, khao khát của cô gái trẻ gặp phải sự phản đối gay gắt từ ông Khiêm - người cha làm hiệu trưởng, đầy nguyên tắc của cô.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 3.

Bất chấp sự ngăn cấm từ gia đình và việc bị lừa mất cơ hội gia nhập một đội bóng, Minh không hề đầu hàng mà quyết định tự đứng ra thành lập đội bóng nữ của làng Xuân để tham gia giải đấu phong trào tại địa phương.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 4.

Sau biết bao nỗ lực, từ những kế hoạch tỉ mỉ và những màn thuyết phục kiên trì của Minh, Đội bóng nữ làng Xuân cuối cùng cũng tập hợp được các chị em trong làng. Thế nhưng, khi nhìn vào dàn "cầu thủ" kỳ lạ này, ít ai có thể tin rằng họ sẽ làm nên chuyện.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 5.

Đây là vai chính đầu tiên của Thảo My trên màn ảnh VTV. Để chuẩn bị cho vai diễn, Thảo My bắt đầu học bóng đá ngay trước khi casting. Sau khi được chọn, nữ diễn viên tiếp tục ra sân cùng các bạn diễn, quan sát cách cầu thủ di chuyển, phối hợp và thể hiện tinh thần thi đấu.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 6.

Diễn viên Thảo My sinh năm 2004, đến từ Lạng Sơn và từng theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thảo My trước đó đã có vai diễn Mỹ Vân đầy ấn tượng trong bộ phim "Cách em 1 milimet".

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 7.

Ngoài đời, Diễn viên Thảo My sở hữu nhan sắc ngọt ngào với phong cách thời trang đa dạng. 

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 9.

Nữ diễn viên thường xuất hiện với trang phục nữ tính, nhưng cô nàng cũng thay đổi bản thân khi lựa chọn những bộ cánh gợi cảm hơn. 

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 10.

Nữ diễn viên yêu thích váy vóc, chuộng vẻ nữ tính và có thể biến hóa với nhiều phong cách thời trang.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 11.

Thảo My từng xuất thân là diễn viên múa, nền tảng này giúp cô có lợi thế về hình thể, chuyển động và khả năng biểu đạt bằng cơ thể khi tham gia diễn phim. 

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 12.

Thảo My cũng từng chia sẻ bản thân ngoài đời khá mong manh và sống tình cảm, trái ngược sự mạnh mẽ của nhân vật Minh. 

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 14.

 Trong các bộ ảnh thời trang, Thảo My biến hóa từ vẻ thanh lịch, đài các đến gợi cảm, trưởng thành.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 15.

Người đẹp phù hợp với phong cách “tiểu thư” với gam màu sáng và những món phụ kiện tạo điểm nhấn vừa phải.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 16.

Thảo My cho biết cô không cố định mình trong một phong cách. Có thời điểm nữ diễn viên thích diện váy vóc điệu đà, nhưng cũng có lúc chuyển sang trang phục cá tính hoặc mang vẻ sang trọng.

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 17.

Hình ảnh "nóng bỏng" khác hẳn trên phim của Thảo My.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' - Ảnh 16.Trương Quỳnh Anh gợi cảm ở tuổi 37

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