Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đưa thông tin 'Làm lại giấy khai sinh giá 2,5 triệu', cô gái ở Hải Phòng bị xử phạt

Thứ bảy, 19:42 06/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an phường An Phong (TP Hải Phòng) vừa triệu tập chị Vũ Thị L (SN 1991, trú tại tổ dân phố Tiên Nông, phường Hồng An, TP Hải Phòng) vì hành vi cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng về thủ tục hành chính, trong đó có Giấy khai sinh.

Thông tin ban đầu được biết, vào ngày 4/9, chị Vũ Thị L. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết vào nhóm "Lê Thiện Phố (Mua và Bán)" với nội dung: "Làm lại giấy khai sinh bên Lê Thiện giá 2,5 triệu đồng".

Đưa thông tin 'Làm lại giấy khai sinh giá 2,5 triệu', cô gái ở Hải Phòng bị xử phạt - Ảnh 1.

Công an phường An Phong triệu tập chị L. đưa tin sai sự thật. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an phường An Phong nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, bản thân chị L. và gia đình đều có hộ khẩu ở phường Hồng An, không có bất kỳ giao dịch hay hồ sơ hành chính nào tại phường An Phong.

Tại buổi làm việc, chị L. thừa nhận hành vi vi phạm khi bản thân đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ, lãnh đạo và chính quyền phường Lê Thiện (cũ) - nay là phường An Phong. Cùng với đó, làm ảnh hưởng đến hoạt động hành chính công và gây hoang mang dư luận.

Sau khi viết bản tường trình, cam kết không tái phạm, Công an phường An Phong đã lập biên bản vi phạm và cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Thị L

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Xử phạt thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Xử phạt thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Xử phạt 1 trường hợp đưa thông tin sai về Nghị định 168

Xử phạt 1 trường hợp đưa thông tin sai về Nghị định 168

Cùng chuyên mục

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình vận may đặc biệt về tài lộc.

Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa

Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa

Pháp luật - 34 phút trước

Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi

Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi

Giáo dục - 53 phút trước

GĐXH - Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã phát đi thư xin lỗi vì việc trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự lễ khai giảng.

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi vào Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.

Xe chở rác tông chết học sinh lớp 6 trong khuôn viên trường nội trú

Xe chở rác tông chết học sinh lớp 6 trong khuôn viên trường nội trú

Thời sự - 4 giờ trước

Trong lúc thu gom rác ở trường học tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe chuyên dụng tông vào một học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.

Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tố

Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin của trường, Hùng đã gọi thêm các đối tượng để tìm Đức giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp Đức, nhóm này đã hành hung và quay lại clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Thấy em bị rơi xuống mương nước, bé trai 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà thông báo người lớn ra ứng cứu.

Xử phạt tài xế xe tải làm tràn dầu diesel xuống đường ở Hà Nội

Xử phạt tài xế xe tải làm tràn dầu diesel xuống đường ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải để dầu diesel đổ tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân cách tốt, dễ được quý nhân giúp đỡ và sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống.

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Pháp luật
Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng

Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng

Pháp luật
Miền Bắc lại mưa lớn sau nắng nóng?

Miền Bắc lại mưa lớn sau nắng nóng?

Thời sự
Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top