Đưa thông tin 'Làm lại giấy khai sinh giá 2,5 triệu', cô gái ở Hải Phòng bị xử phạt

Thông tin ban đầu được biết, vào ngày 4/9, chị Vũ Thị L. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết vào nhóm "Lê Thiện Phố (Mua và Bán)" với nội dung: "Làm lại giấy khai sinh bên Lê Thiện giá 2,5 triệu đồng".

Công an phường An Phong triệu tập chị L. đưa tin sai sự thật. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an phường An Phong nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, bản thân chị L. và gia đình đều có hộ khẩu ở phường Hồng An, không có bất kỳ giao dịch hay hồ sơ hành chính nào tại phường An Phong.

Tại buổi làm việc, chị L. thừa nhận hành vi vi phạm khi bản thân đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ, lãnh đạo và chính quyền phường Lê Thiện (cũ) - nay là phường An Phong. Cùng với đó, làm ảnh hưởng đến hoạt động hành chính công và gây hoang mang dư luận.

Sau khi viết bản tường trình, cam kết không tái phạm, Công an phường An Phong đã lập biên bản vi phạm và cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Thị L