Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.

Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, nhận định thời tiết từ đêm 15/12 đến ngày 23/12 ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; từ ngày 16/12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét; từ ngày 16/12 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 20/12 có mưa rào và dông vài nơi

Theo dự báo của cơ quan khí tượng từ giữa tháng 12/2025 đến tháng nửa đầu tháng 1/2026, không khí lạnh hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12/2025, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại có nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại gây nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao phía bắc có khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

Viên chức không sử dụng ngày nghỉ sẽ được thanh toán một khoản tiền. Ảnh minh họa





Tiền phong đăng tải thông tin, Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 quy định nhiều điểm mới về quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp cũng như về chế độ tiền lương, thưởng, tiền làm thêm giờ.

Trong hoạt động nghề nghiệp, luật quy định rõ viên chức được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp; được đối xử bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp.

Đồng thời, viên chức cũng được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc; được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, đội ngũ viên chức còn được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ nếu cho rằng công việc hoặc nhiệm vụ đó trái với quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định, viên chức được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, viên chức nhà nước cũng được thực hiện các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và quy định của cấp có thẩm quyền.

Đáng lưu ý, Luật Viên chức cũng dành một điều riêng, quy định về quyền của viên chức về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương.

Cụ thể, viên chức sẽ được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm.

Cùng với đó, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

"Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật", Luật Viên chức nêu rõ.

Nội dung đáng chú ý khác, luật vừa được Quốc hội thông qua đã quy định rõ quyền của viên chức trong thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, viên chức được ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp chưa có thỏa thuận trong hợp đồng làm việc thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp trên quản lý trực tiếp.

Viên chức cũng được hành nghề với tư cách cá nhân nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đặc biệt, viên chức còn được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập, trừ trường hợp pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật về ngành, lĩnh vực có quy định khác.

Với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập còn được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Luật Viên chức vừa được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Viên chức được nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị.

Một tin vui với người dân Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Hội, Thành phố đang triển khai các giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân trên không gian mạng ở mức cơ bản, tạo lập niềm tin số tới người dân.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 12/12/2025 về triển khai giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân trên không gian mạng ở mức cơ bản, tạo lập niềm tin số.

Kế hoạch nêu rõ: Thành phố đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến Thành phố được đánh giá phê duyệt bảo đảm an toàn thông tin, công khai chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật theo quy định.

Việc này giúp tăng cường niềm tin số bảo vệ người dùng xây dựng một môi trường mạng an toàn, bảo mật đáng tin cậy. Từ đó, quyền lợi của người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến được bảo đảm.

Đồng thời, Hà Nội phấn đấu tối thiểu 85% người dân sử dụng Internet, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cung cấp thông tin dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Qua đó, góp phần giúp người dân hình thành thói quen, việc sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến an toàn, lành mạnh, qua đó củng cố nền tảng niềm tin số.

Công an làm sạch dữ liệu đăng ký xe, phát hiện một người đứng tên hơn 100 ô tô

Trên Vietnamnet thông tin, quá trình làm sạch dữ liệu đăng ký xe, Cục CSGT (Bộ Công an) ghi nhận trường hợp cá biệt đứng tên hơn 100 ô tô hoặc 7.000 xe máy.

Đại diện Cục CSGT cho biết, các cá nhân sở hữu số lượng lớn phương tiện nêu trên chủ yếu hành nghề kinh doanh xe cũ. Phần lớn giao dịch được thực hiện qua giấy viết tay, không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định.

Cơ quan chức năng khẳng định người đứng tên trên giấy đăng ký phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý liên quan đến phương tiện. Các thông báo vi phạm hành chính (phạt nguội) cũng sẽ được gửi về địa chỉ của chủ sở hữu danh nghĩa này.

Cục CSGT khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thủ tục khai báo thu hồi biển số, đăng ký xe khi chuyển nhượng. Đây là giải pháp bắt buộc để tránh các rắc rối pháp lý phát sinh không đáng có.

Hiện lực lượng CSGT tại 34 tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh việc chuẩn hóa dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe. Riêng Hà Nội ghi nhận gần 3,9 triệu hồ sơ chủ xe trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn hơn 3,8 triệu trường hợp thông tin chưa trùng khớp. Việc rà soát, cập nhật sẽ được thực hiện qua ứng dụng iHanoi và xác minh trực tiếp tại nơi cư trú.

Đánh vợ bầm tím vùng mặt, người đàn ông ở Lào Cai bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo VTV.vn thông tin, Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.Đ.K (SN 1988, trú tại thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu) về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, theo quy định tại Khoản 1, Điều 52, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Trước đó, chiều 5/12/2025, Công an xã Bản Lầu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H về việc bị chồng là P.Đ.K có hành vi đánh gây bầm tím, sưng vùng mặt. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt gia đình, đối tượng đã có hành vi bạo lực đối với vợ tại nơi ở.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Bản Lầu đã lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Bản Lầu khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.