Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, trời ấm dần, nhiệt độ tăng cả 10 độ so với ban đêm.
Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác trong khu vực dao động trong khoảng từ 21-26 độ.
Tại khu vực Trung Bộ, từ hôm nay mưa sẽ giảm. Các phường ở Cao nguyên Trung Bộ và phường Phan Thiết do không chịu tác động của hình thế gây mưa nào nên thời tiết hôm nay nắng ráo, nhiệt độ từ 27-28 độ.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Bộ nắng mạnh hơn, trưa và chiều trời khá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các phường từ 32-34 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Từ nay tới tháng 1/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện; Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các chế độ liên quan đến tiền lương.
Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'Thời sự - 16 giờ trước
Công an phường ở TPHCM sẽ rà soát, kiểm tra các nguồn tin, tin báo liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang gây "lùm xùm" trên mạng.
Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vongThời sự - 20 giờ trước
Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.
Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết hôm nay ngày 14/12, không khí lạnh thấm sâu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ nay tới tháng 2/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện.
Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.
Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗiThời sự - 1 ngày trước
Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn vềThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...
Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ người phụ nữ có hành vi cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi đang chơi trong hẻm đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).
Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớnThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...