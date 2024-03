Đưa tình nhân về, chồng phản ứng gay gắt lúc bị vợ bắt quả tang trong hoàn cảnh đáng xấu hổ

Sự việc xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cư dân mạng nước này đã thi nhau lan truyền một đoạn clip kéo dài chỉ 2 phút 40 giây, nội dung về một vụ bắt gian và đánh ghen. Cái kết cuối cùng của câu chuyện khiến ai cũng hả dạ.

Theo đó, một người phụ nữ đã biết tin chồng mình quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, thậm chí còn đưa tình nhân về nhà để "ân ái". Vì thế, người vợ đã theo dõi và rình rập, cuối cùng bắt quả tang tận tay vụ ngoại tình đáng xấu hổ này.

Khi người vợ dẫn theo một nhóm bạn đi bắt gian, người chồng vẫn đang nằm trong phòng ngủ với "tiểu tam". Lúc người vợ xông vào nhà, người chồng hoảng hốt đến mức vội vàng chạy ra ngoài khi chưa kịp mặc quần dài, chỉ khoác tạm chiếc áo ngủ và mặc đồ lót.

Sau đó, người vợ hùng hổ muốn xông vào phòng ngủ để xem mặt mũi kẻ đã cướp chồng mình nhưng người chồng nhất định không cho. Anh ta đứng chặn ở cửa phòng, ngăn không cho vợ vào trong để bảo vệ tình nhân.

Sau một hồi chen lấn và xô đẩy trước cửa phòng ngủ, người vợ và bạn của cô đã bị người chồng dùng hết sức đẩy ra. Quá tức giận, người vợ lao đến đạp tung cánh cửa ra bất chấp sự ngăn cản của chồng, thì thấy "kẻ thứ ba" vẫn đang thản nhiên và trơ trẽn ngồi trên giường xem điện thoại, hoàn toàn không màng tới thế sự, cứ như không liên quan gì tới mình.

Người vợ không thể nhìn nổi cảnh này nữa, cô nổi giận đùng đùng rồi gạt hết những đồ đạc trên bàn xuống đất, sau đó quay sang trách móc chồng: "Chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu". Trong khi đó, nhóm bạn của người vợ có ý định báo chuyện này với cảnh sát.

Thấy bản thân rơi vào đường cùng, người chồng đã có hành động khiến ai cũng sốc. Anh ta phi vào bếp cầm một con dao rồi đem ra chĩa vào mặt vợ mình, ấn cổ cô vào tường, đe dọa cô dừng lại.

May thay, một người bạn của người vợ đã nhanh tay lao đến giật lấy con dao, giúp người vợ không bị thương. Thấy vậy, "tiểu tam" cũng chạy đến can ngăn người chồng, cố gắng trấn an đôi bên rồi khuyên: "Có chuyện gì thì nói chuyện là được".

Sau một hồi cãi vã và chửi bới lẫn nhau, cuối cùng người vợ đã quyết định rút ra tờ đơn ly hôn, yêu cầu chồng mình ký vào đó để kết thúc cuộc hôn nhân này.

Làm thế nào vượt qua nỗi đau bạn đời ngoại tình?

Dính vào một vụ ngoại tình không hiếm như người ta nghĩ. Nhà tâm lý học lâm sàng, tiến sĩ Lidia Suarez (ĐH James Cook, Singapore) nói rằng trong số các khách hàng tìm đến cô để xin tư vấn, phụ nữ ngoại tình chủ yếu vì cảm xúc, đàn ông ngoại tình vì tình dục.

Tiến sĩ Scott Haltzman, tác giả cuốn "The Secrets Of Surviving Infidelity" cho biết, khoảng 25% đàn ông và 15% phụ nữ có thể đã ngoại tình vào một thời điểm nào đó trong đời. Con số này có thể cao hơn trong bối cảnh ngày nay, tùy thuộc vào cách định nghĩa ngoại tình.

Tuy nhiên, cho dù đó là sự lừa dối ở mức độ thể xác hay tình cảm, hậu quả của ngoại tình sẽ tàn phá cả hai bên.

Câu hỏi về quá khứ

Điều gì dẫn đến sự không chung thủy?

Đây có phải là sai lầm xảy ra duy nhất một lần hay vẫn đang âm thầm diễn ra?

Những nhu cầu chưa được đáp ứng dẫn đến sự không chung thủy này là gì?

Trong quá trình trả lời những câu hỏi này vợ chồng sẽ hiểu được nguyên nhân sâu xa và mức độ của sự không chung thủy. "Bên cạnh những câu trả lời, bạn nên quan sát xem cách người bạn đời giải thích về nguyên nhân ngoại tình là do chính họ hay đổ lỗi cho đối tác?", tiến sĩ Lidia Suarez nói.

Câu hỏi về hiện tại

Bạn có thể tha thứ không?

Bạn có thể cùng đối tác cùng cam kết giải quyết vấn đề không?

Những câu trả lời này sẽ giúp đánh giá hai bên có còn sẵn sàng ở bên nhau.

Câu hỏi về tương lai

Làm thế nào vượt qua những cảm xúc tiêu cực phát sinh trong tương lai?

Mục tiêu dài hạn của cả hai trong mối quan hệ này là gì?

Các câu trả lời cũng sẽ phản ánh mức độ nỗ lực mà mỗi bên mong muốn đưa vào để hàn gắn mối quan hệ.

Không có quyết định đúng hay sai khi tha thứ cho ngoại tình vì điều đó phụ thuộc phần lớn vào động cơ và suy nghĩ của mỗi cặp trong việc hàn gắn mối quan hệ. Thực tế cho thấy, khoảng 1/3 các cặp vợ chồng chấm dứt hôn nhân sau ngoại tình.