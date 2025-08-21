Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái này
GĐXH - Trong đời sống hiện đại, không ít người tin rằng vài ly rượu có thể khiến bản thân trở nên “mạnh mẽ” hơn trong phòng ngủ. Thậm chí, nhiều quý ông xem rượu bia như “chất xúc tác” để cuộc yêu thêm phần hưng phấn. Nhưng sự thật lại không hề ngọt ngào như vậy.
Sau vài chén, bạn có thể cảm thấy cơ thể hưng phấn, bớt căng thẳng, dễ gần gũi hơn. Tuy nhiên, rượu không hề “tiếp sức” cho tình dục. Ngược lại, dưới tác động kép của cồn và ham muốn, hệ tim mạch bị đặt trong tình trạng căng thẳng bất thường. Các mạch máu co thắt, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp dễ tăng vọt.
Điều này đặc biệt nguy hiểm với những ai đang có bệnh lý nền như cao huyết áp, mỡ máu hay tim mạch. Một cuộc yêu cường độ cao sau khi uống rượu không chỉ làm bạn mất kiểm soát, mà thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc đột tử.
VnExpress dẫn thông tin từ một khảo sát đăng tải trên Journal of Sexual Medicine (2018) cho thấy, có tới 45% nam giới tin rằng rượu giúp cải thiện khả năng tình dục, từ sự tự tin cho đến kéo dài thời gian “lâm trận”. Thế nhưng, theo bác sĩ tình dục học Gloria Brame, đây là một ngộ nhận phổ biến: "Rượu có thể khiến bạn bớt lo âu và tăng cảm giác hưng phấn tức thời, nhưng trên thực tế, nó ức chế hệ thần kinh trung ương. Điều đó đồng nghĩa với việc rượu làm giảm khả năng cương dương ở nam giới và cản trở khoái cảm tình dục ở nữ giới".
Nói cách khác, nếu uống nhiều rượu, bạn có thể thấy mình hứng khởi hơn… nhưng lại không thể kiểm soát được cơ thể.
Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng rượu làm giãn mạch, khiến máu dồn xuống vùng hạ bộ, nhưng đồng thời lại tăng gánh nặng lên tim và huyết áp. Theo American Heart Association, quan hệ tình dục vốn đã là một “bài tập thể lực” cường độ trung bình, có thể làm tim đập nhanh và huyết áp tăng đột ngột. Khi kết hợp với tình trạng say rượu, nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim càng cao, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch.
Vì lẽ đó, các chuyên gia tình dục học khuyến cáo, khoái cảm thực sự chỉ đến khi cả thể chất lẫn tinh thần đều sẵn sàng. Một chút rượu để “khởi động” đôi khi không sao, nhưng quan hệ tình dục trong trạng thái say xỉn là một sự liều lĩnh. Không chỉ đe dọa sức khỏe, nó còn khiến cả hai dễ mất đi sự kết nối tinh thần – điều vốn quan trọng hơn cả trong “chuyện ấy”.
GĐXH - Đôi khi, khoái cảm không nằm ở những gì hiển nhiên. Chỉ cần tinh tế "đi lạc" một chút, chị em có thể chạm tới những vùng nhạy cảm tưởng chừng vô hại nhưng lại là "điểm huyệt" khiến chàng mê mẩn.
GĐXH - Người ta thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích được hôn và vuốt ve ở vòng một. Nhưng thực tế, nam giới cũng sở hữu những "vùng nhạy cảm" mà đôi khi chị em vô tình bỏ qua. Và bất ngờ thay, một trong số đó lại chính là ngực và vùng bụng dưới của chàng.
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ rằng ham muốn tình dục bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe hay sự hòa hợp cảm xúc. Nhưng có một "sát thủ thầm lặng" khác cũng có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đam mê: sự vô duyên từ những thói quen vệ sinh hàng ngày.
30 tuổi, chưa kết hôn, sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng đồng hồ sinh học thì không chờ ai cả. Trữ đông trứng đang trở thành "bảo hiểm sinh sản" của phụ nữ hiện đại, nhưng cũng gây tranh cãi: Có cần thiết không? Liệu có thực sự giữ lại được cơ hội làm mẹ sau này? Và có đáng để đầu tư một phần tuổi trẻ vào việc "để dành trứng"? Mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề này cùng TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương.
GĐXH - Bạn có thể bỏ qua một tin nhắn. Bạn có thể gọi lại sau một cuộc gọi nhỡ. Nhưng có một thứ khó cứu vãn hơn nhiều: khoảnh khắc thăng hoa bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ để duy trì đời sống tình dục hạnh phúc, chỉ cần sức khỏe tốt, kỹ năng phòng the và sự hòa hợp. Nhưng có một "kẻ phá bĩnh" vô hình mà ít ai để ý: sự tự ti về cơ thể.
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là "khu vực an toàn" – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.
GĐXH - Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
GĐXH - Có một "truyền thuyết" khá phổ biến rằng các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều lần mỗi tuần sẽ hạnh phúc hơn những cặp ít "yêu" hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng các nghiên cứu gần đây lại cho thấy một bức tranh khác: tần suất không quyết định chất lượng, mà chính cảm xúc và sự sẵn sàng mới là yếu tố cốt lõi.
