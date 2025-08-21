Đừng bao giờ 'gặp gỡ' khi trong trạng thái này

Sau vài chén, bạn có thể cảm thấy cơ thể hưng phấn, bớt căng thẳng, dễ gần gũi hơn. Tuy nhiên, rượu không hề “tiếp sức” cho tình dục. Ngược lại, dưới tác động kép của cồn và ham muốn, hệ tim mạch bị đặt trong tình trạng căng thẳng bất thường. Các mạch máu co thắt, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp dễ tăng vọt.

Ảnh minh họa

Điều này đặc biệt nguy hiểm với những ai đang có bệnh lý nền như cao huyết áp, mỡ máu hay tim mạch. Một cuộc yêu cường độ cao sau khi uống rượu không chỉ làm bạn mất kiểm soát, mà thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc đột tử.

VnExpress dẫn thông tin từ một khảo sát đăng tải trên Journal of Sexual Medicine (2018) cho thấy, có tới 45% nam giới tin rằng rượu giúp cải thiện khả năng tình dục, từ sự tự tin cho đến kéo dài thời gian “lâm trận”. Thế nhưng, theo bác sĩ tình dục học Gloria Brame, đây là một ngộ nhận phổ biến: "Rượu có thể khiến bạn bớt lo âu và tăng cảm giác hưng phấn tức thời, nhưng trên thực tế, nó ức chế hệ thần kinh trung ương. Điều đó đồng nghĩa với việc rượu làm giảm khả năng cương dương ở nam giới và cản trở khoái cảm tình dục ở nữ giới".

Nói cách khác, nếu uống nhiều rượu, bạn có thể thấy mình hứng khởi hơn… nhưng lại không thể kiểm soát được cơ thể.

Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng rượu làm giãn mạch, khiến máu dồn xuống vùng hạ bộ, nhưng đồng thời lại tăng gánh nặng lên tim và huyết áp. Theo American Heart Association, quan hệ tình dục vốn đã là một “bài tập thể lực” cường độ trung bình, có thể làm tim đập nhanh và huyết áp tăng đột ngột. Khi kết hợp với tình trạng say rượu, nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim càng cao, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch.

Vì lẽ đó, các chuyên gia tình dục học khuyến cáo, khoái cảm thực sự chỉ đến khi cả thể chất lẫn tinh thần đều sẵn sàng. Một chút rượu để “khởi động” đôi khi không sao, nhưng quan hệ tình dục trong trạng thái say xỉn là một sự liều lĩnh. Không chỉ đe dọa sức khỏe, nó còn khiến cả hai dễ mất đi sự kết nối tinh thần – điều vốn quan trọng hơn cả trong “chuyện ấy”.