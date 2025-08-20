'Tấn công' 2 vị trí này, chàng bị mê mẩn không lối thoát!

Các chuyên gia tình dục học chỉ ra rằng, vành tai ngoài phía sau chứa nhiều dây thần kinh cảm giác, dễ dàng truyền tín hiệu khoái cảm lên não. Chính vì vậy, một nụ hôn nhẹ, một cú cắn khẽ hay thậm chí chỉ một hơi thở phả vào tai cũng có thể khiến chàng rùng mình.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Gloria Brame, chuyên gia nghiên cứu tình dục học người Mỹ, từng nhận định: “Xúc giác là cơ quan nhạy cảm bậc nhất trong quá trình dẫn dắt con người đạt khoái cảm.” Điều này lý giải vì sao đôi khi một cái hôn say đắm ở môi chưa chắc đã khiến chàng xao động bằng việc bạn cắn nhẹ vành tai và thì thầm những lời mật ngọt.

Không chỉ tai, vùng cổ và sau gáy cũng được coi là “bẫy ái tình” của nam giới. Hãy thử ôm chàng từ phía sau, hôn nhè nhẹ lên gáy, di chuyển môi dọc cổ, để lại một chút dư âm ngọt ngào. Dù chàng có đang mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ vài phút âu yếm dịu dàng ấy cũng đủ để tâm trạng xoay chuyển và bản năng trỗi dậy.

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, đôi khi cảm xúc đến không phải từ những vị trí vốn dĩ vẫn được coi là "điểm G". Thực tế cảm xúc đến từ khắp nơi trên cơ thể, miễn sao bạn có thể khám phá và "nằm lòng" được sở thích của chàng, cách chàng muốn được yêu, được chiều.