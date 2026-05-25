Đừng chỉ ăn quả, hoa loại cây này được dùng làm món ăn, vị thuốc "quý" ít ai hay
Ít ai biết rằng, không chỉ phần quả được ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giàu chất xơ, ngay cả hoa của loại cây này từ lâu cũng được dùng như một loại thực phẩm và vị thuốc dân gian giàu giá trị.
Hoa thanh long không chỉ đẹp mà còn là "kho dinh dưỡng" ít người biết
Không chỉ là "bước đệm" để ra quả, hoa thanh long còn được xem như một nguồn dinh dưỡng tự nhiên giàu giá trị, thường được dùng làm trà hoặc thực phẩm bổ dưỡng.
Hoa thanh long từ lâu thường bị bỏ qua vì đa số chỉ quan tâm đến trái. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, phần hoa của loại cây này lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Tăng cường hệ miễn dịch
Trước hết, hoa thanh long giàu chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đây là nhóm chất mà cơ thể chỉ sản xuất được rất ít, nên cần bổ sung qua thực phẩm.
Bên cạnh đó, hoa còn chứa hàm lượng vitamin C đáng kể. Dưỡng chất này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da khỏe và đàn hồi tốt hơn.
Tốt cho tim mạch
Một điểm đáng chú ý khác là hoa thanh long cung cấp kali khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của tim mạch, hỗ trợ cân bằng huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.
Điều trị côn trùng cắn
Các đặc tính chống viêm có trong hoa thanh long có thể điều trị vết sưng tấy do côn trùng cắn. Việc xoa hoa thanh long lên vết nhiễm bệnh tuy có thể làm giảm bớt các triệu chứng ngứa ngáy nhưng đây chỉ là giải pháp sơ cứu hoặc giải pháp tạm thời. Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý đây chỉ là biện pháp hỗ trợ tạm thời và không thay thế điều trị y tế khi có tổn thương nghiêm trọng.
Điều đáng chú ý, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam chia sẻ với Vietnamnet nhiều người nghĩ thanh long (Hylocereus undatus) chỉ là loại trái cây giải khát, nhuận tràng. Tuy nhiên, ở nhiều vùng quê trước đây, không chỉ quả mà cả hoa thanh long cũng được sử dụng làm thực phẩm và vị thuốc dân gian.
Theo Tiến sĩ Phương, người dân thường hái hoa non để nấu canh, xào tỏi hoặc nhúng lẩu. Một số nơi còn phơi khô hoa để nấu nước uống với mục đích hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm hạch bạch huyết thể lao, lao phổi hay giải rượu.
Dù những kinh nghiệm này được lưu truyền trong dân gian, chuyên gia lưu ý người dân không nên xem đây là thuốc chữa bệnh thay thế điều trị y khoa.
Đối với quả thanh long, ở góc độ dinh dưỡng hiện đại, đây là loại quả được đánh giá giàu nước, chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và betalain, sắc tố tạo nên màu đỏ tím đặc trưng ở giống thanh long ruột đỏ.
Đặc biệt, phần hạt nhỏ li ti trong quả chứa lượng dầu béo không no tương đối tốt cho cơ thể. Nhờ thành phần này, thanh long thường được xem là loại quả phù hợp với người muốn ăn nhẹ, bổ sung chất xơ hoặc hỗ trợ tiêu hóa.
"Nhiều người có thói quen ăn thanh long khi bị nóng trong hoặc táo bón là có cơ sở nhất định. Thanh long nhiều nước và chất xơ nên có thể hỗ trợ nhu động ruột, giúp phân mềm hơn", Tiến sĩ Phương nói.
Theo ông, trong dân gian, thanh long thường được xem là loại quả "mát", hỗ trợ làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, khái niệm "mát" không đồng nghĩa với khả năng chữa bệnh.
"Nếu tình trạng táo bón kéo dài hoặc có bệnh lý tiêu hóa thì người dân vẫn cần được thăm khám và điều trị đúng chuyên khoa", chuyên gia nhấn mạnh.
Bên cạnh đó Tiến sĩ Phương lưu ý không nên ăn quá nhiều thanh long cùng lúc, đặc biệt là loại ruột đỏ. Một số người có thể gặp tình trạng đầy bụng hoặc tiêu chảy nhẹ nếu sử dụng quá mức.
Ngoài ra, người mắc đái tháo đường cũng cần kiểm soát lượng ăn phù hợp. Bởi nhiều người lầm tưởng thanh long ít ngọt nên có thể ăn thoải mái, song loại quả này vẫn chứa đường tự nhiên và có thể ảnh hưởng đến đường huyết nếu dùng quá nhiều.
Một số món ngon từ hoa thanh long, không phải ai cũng biết
Súp hoa thanh long nhồi càng ghẹ, tôm
Nguyên liệu
Hoa thanh long: 4 búp
Càng ghẹ: 8 cái
Tôm loại 6 con (loại 30 con/kg).
Hành tím 4 củ, xương gà 0,2kg, xương lợn 0,2kg, trái lê 1 quả, lòng trắng trứng gà 2 cái.
Bột năng 10gr, dầu mè, tiêu, knorr, ngò (rau thơm).
Cách làm
- Hoa thanh long bỏ đầu, cắt nhuyễn.
- Càng ghẹ, luộc sơ tách thịt và ướp với gia vị.
- Phi hành tím cho thơm đổ thịt ghẹ vào xào sơ.
- Xương gà, heo luộc sơ qua nước muối rồi rửa sạch, đổ 1,5 lít nước vào ninh. Cho trái lê nướng chín vào để tạo độ ngọt thanh mát, lạ miệng, chống ngán.
- Nhồi hỗn hợp ghẹ và tôm vào hoa Thanh long và cho vào xửng hấp lên.
- Lọc nước xương và nấu giống như súp, nêm gia vị vừa ăn. Khi ăn múc ra bát, cho thêm 1 giọt dầu mè, và 1 lá ngò trang trí.
Sườn tiềm hoa thanh long giải nhiệt
Nguyên liệu
Sườn non 3g, chặt khúc 3cm
Hoa thanh long khô 40g, Táo mật 20g, quả sung khô 20g (không tẩm đường sẽ hợp với món mặn), Gừng gọt vỏ 10g.
Ớt sừng, muối, đường phèn, nước tương, bột ngọt, hạt nêm.
Cách làm
– Chần sườn qua nước sôi rồi vớt ra để nước sườn thơm và nước tiềm trong.
– Hoa thanh long khô ngâm mềm, bỏ nhụy và gốc.
- Táo mật, sung khô rửa sạch.
- Gừng cắt lát, đập giập.
- Cho sung, sườn, hoa thanh long, táo mật, gừng vào một chiếc tô sạch. Nêm đường phèn, bột ngọt, gia vị, muối vừa miệng, rồi chia vào 2 thố. Rồi đặt thố vào xửng và tiềm khoảng 2 giờ tới khi sườn mềm và ngấm đều với hoa thanh long.
6 mâm cơm giản dị, nhìn đã thấy "yêu bếp, thương nhà"Ăn - 1 giờ trước
GĐXH - "Nhiều hôm đi làm về mệt thật, đứng bếp cũng oải lắm… nhưng nhìn cả nhà ngồi ăn ngon miệng, mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện là tự nhiên lại thấy đáng!".
Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởngĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Cua đồng là thủy sản giá rẻ ngày hè. Chỉ cần chế biến đúng cách, đây sẽ là món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả cho mâm cơm gia đình.
Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhàĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.
Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom YumĂn - 11 giờ trước
Món canh này ăn điểm ở sự tươi mát, thời gian đứng bếp cực ngắn nên các mẹ không lo bị nóng.
Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơmĂn - 22 giờ trước
GĐXH – Không chỉ có giá thành rẻ, loại thịt này ít chất béo, dễ chế biến thành nhiều món ngon. Chỉ cần xào cùng ngồng tỏi xanh non là đã có ngay món ăn thơm lừng, đưa cơm khó cưỡng ngày hè.
10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốcMẹo nấu nướng - 22 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.
"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đìnhMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những ngày mưa, cơ thể thường dễ uể oải, nặng nề. Một thực đơn thanh đạm, dễ tiêu sẽ giúp bạn vừa ngon miệng vừa khỏe khoắn hơn. Dưới đây là gợi ý "thực đơn vàng" nhẹ bụng mà bạn có thể áp dụng ngay.
10 món ăn không chỉ đẹp mắt mà cách nấu dễ lại có hương vị ngon tuyệt vời, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cả nhàĂn - 1 ngày trước
10 món ăn sáng tạo, hoàn hảo bạn có thể dễ dàng nấu nướng chiêu đãi cả nhà hay những vị khách quý.
Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngonẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau này phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ, đặc biệt chứa thành phần hỗ trợ ức chế tế bào ung thư.
4 món rau này là lựa chọn hàng đầu để ăn trong mùa hè: Dễ nấu lại ngon miệng và giúp thanh nhiệt, tốt cho tỳ vịĂn - 1 ngày trước
Hãy ăn nhiều 4 loại rau theo mùa này, chúng có tính thanh mát, giải nhiệt, tốt cho tỳ vị; dễ điều hòa cơ thể. Công thức nấu ăn của 4 loại rau này cũng cực đơn giản, rất dễ chế biến tại nhà.
Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáyĂn
GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.