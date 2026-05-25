Đừng chỉ ăn quả, hoa loại cây này được dùng làm món ăn, vị thuốc "quý" ít ai hay

Thứ hai, 16:13 25/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Ít ai biết rằng, không chỉ phần quả được ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giàu chất xơ, ngay cả hoa của loại cây này từ lâu cũng được dùng như một loại thực phẩm và vị thuốc dân gian giàu giá trị.

Hoa thanh long không chỉ đẹp mà còn là "kho dinh dưỡng" ít người biết

Không chỉ là "bước đệm" để ra quả, hoa thanh long còn được xem như một nguồn dinh dưỡng tự nhiên giàu giá trị, thường được dùng làm trà hoặc thực phẩm bổ dưỡng.

Hoa thanh long từ lâu thường bị bỏ qua vì đa số chỉ quan tâm đến trái. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, phần hoa của loại cây này lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trước hết, hoa thanh long giàu chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đây là nhóm chất mà cơ thể chỉ sản xuất được rất ít, nên cần bổ sung qua thực phẩm.

Bên cạnh đó, hoa còn chứa hàm lượng vitamin C đáng kể. Dưỡng chất này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da khỏe và đàn hồi tốt hơn.

Tốt cho tim mạch

Một điểm đáng chú ý khác là hoa thanh long cung cấp kali khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của tim mạch, hỗ trợ cân bằng huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Điều trị côn trùng cắn

Các đặc tính chống viêm có trong hoa thanh long có thể điều trị vết sưng tấy do côn trùng cắn. Việc xoa hoa thanh long lên vết nhiễm bệnh tuy có thể làm giảm bớt các triệu chứng ngứa ngáy nhưng đây chỉ là giải pháp sơ cứu hoặc giải pháp tạm thời. Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý đây chỉ là biện pháp hỗ trợ tạm thời và không thay thế điều trị y tế khi có tổn thương nghiêm trọng.

Điều đáng chú ý, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam chia sẻ với Vietnamnet nhiều người nghĩ thanh long (Hylocereus undatus) chỉ là loại trái cây giải khát, nhuận tràng. Tuy nhiên, ở nhiều vùng quê trước đây, không chỉ quả mà cả hoa thanh long cũng được sử dụng làm thực phẩm và vị thuốc dân gian.

Theo Tiến sĩ Phương, người dân thường hái hoa non để nấu canh, xào tỏi hoặc nhúng lẩu. Một số nơi còn phơi khô hoa để nấu nước uống với mục đích hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm hạch bạch huyết thể lao, lao phổi hay giải rượu.

Dù những kinh nghiệm này được lưu truyền trong dân gian, chuyên gia lưu ý người dân không nên xem đây là thuốc chữa bệnh thay thế điều trị y khoa.

Đối với quả thanh long, ở góc độ dinh dưỡng hiện đại, đây là loại quả được đánh giá giàu nước, chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và betalain, sắc tố tạo nên màu đỏ tím đặc trưng ở giống thanh long ruột đỏ.

Đặc biệt, phần hạt nhỏ li ti trong quả chứa lượng dầu béo không no tương đối tốt cho cơ thể. Nhờ thành phần này, thanh long thường được xem là loại quả phù hợp với người muốn ăn nhẹ, bổ sung chất xơ hoặc hỗ trợ tiêu hóa.

"Nhiều người có thói quen ăn thanh long khi bị nóng trong hoặc táo bón là có cơ sở nhất định. Thanh long nhiều nước và chất xơ nên có thể hỗ trợ nhu động ruột, giúp phân mềm hơn", Tiến sĩ Phương nói.

Theo ông, trong dân gian, thanh long thường được xem là loại quả "mát", hỗ trợ làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, khái niệm "mát" không đồng nghĩa với khả năng chữa bệnh.

"Nếu tình trạng táo bón kéo dài hoặc có bệnh lý tiêu hóa thì người dân vẫn cần được thăm khám và điều trị đúng chuyên khoa", chuyên gia nhấn mạnh.

Bên cạnh đó Tiến sĩ Phương lưu ý không nên ăn quá nhiều thanh long cùng lúc, đặc biệt là loại ruột đỏ. Một số người có thể gặp tình trạng đầy bụng hoặc tiêu chảy nhẹ nếu sử dụng quá mức.

Ngoài ra, người mắc đái tháo đường cũng cần kiểm soát lượng ăn phù hợp. Bởi nhiều người lầm tưởng thanh long ít ngọt nên có thể ăn thoải mái, song loại quả này vẫn chứa đường tự nhiên và có thể ảnh hưởng đến đường huyết nếu dùng quá nhiều.

Một số món ngon từ hoa thanh long, không phải ai cũng biết

Súp hoa thanh long nhồi càng ghẹ, tôm

Nguyên liệu

Hoa thanh long: 4 búp

Càng ghẹ: 8 cái

Tôm loại 6 con (loại 30 con/kg).

Hành tím 4 củ, xương gà 0,2kg, xương lợn 0,2kg, trái lê 1 quả, lòng trắng trứng gà 2 cái.

Bột năng 10gr, dầu mè, tiêu, knorr, ngò (rau thơm).

Cách làm

- Hoa thanh long bỏ đầu, cắt nhuyễn.

- Càng ghẹ, luộc sơ tách thịt và ướp với gia vị.

- Phi hành tím cho thơm đổ thịt ghẹ vào xào sơ.

- Xương gà, heo luộc sơ qua nước muối rồi rửa sạch, đổ 1,5 lít nước vào ninh. Cho trái lê nướng chín vào để tạo độ ngọt thanh mát, lạ miệng, chống ngán.

- Nhồi hỗn hợp ghẹ và tôm vào hoa Thanh long và cho vào xửng hấp lên.

- Lọc nước xương và nấu giống như súp, nêm gia vị vừa ăn. Khi ăn múc ra bát, cho thêm 1 giọt dầu mè, và 1 lá ngò trang trí.

Sườn tiềm hoa thanh long giải nhiệt

Nguyên liệu

Sườn non 3g, chặt khúc 3cm

Hoa thanh long khô 40g, Táo mật 20g, quả sung khô 20g (không tẩm đường sẽ hợp với món mặn), Gừng gọt vỏ 10g.

Ớt sừng, muối, đường phèn, nước tương, bột ngọt, hạt nêm.

Cách làm

– Chần sườn qua nước sôi rồi vớt ra để nước sườn thơm và nước tiềm trong.

– Hoa thanh long khô ngâm mềm, bỏ nhụy và gốc.

- Táo mật, sung khô rửa sạch.

- Gừng cắt lát, đập giập.

- Cho sung, sườn, hoa thanh long, táo mật, gừng vào một chiếc tô sạch. Nêm đường phèn, bột ngọt, gia vị, muối vừa miệng, rồi chia vào 2 thố. Rồi đặt thố vào xửng và tiềm khoảng 2 giờ tới khi sườn mềm và ngấm đều với hoa thanh long.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
