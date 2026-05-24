4 món rau này là lựa chọn hàng đầu để ăn trong mùa hè: Dễ nấu lại ngon miệng và giúp thanh nhiệt, tốt cho tỳ vị

Khi mùa hè đến, nhiệt độ tăng cao và độ ẩm tăng lên, vì vậy chúng ta không thể ăn uống tùy thích. Người lớn tuổi thường khuyên nên ăn ít các món chứa nhiều chất béo vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ẩm thấp trong cơ thể, dễ gây buồn ngủ và mệt mỏi. Để có một mùa hè thoải mái, hãy ăn nhiều rau tươi theo mùa. 4 loại rau sau đây có tính thanh, giải nhiệt, tốt cho tỳ vị; chúng rất dễ chế biến tại nhà, vì vậy đừng bỏ lỡ!

1. Rau sam - Món ăn gợi ý: Rau sam xào

Rau sam có đặc tính thanh nhiệt trừ thấp, giảm viêm và giải độc, rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm của tiết Tiểu Mãn - mùa hè. Rau sam có kết cấu giòn và mềm, ngon nhất là khi chế biến các món ăn nguội (như luộc, trộn). Nó có tác dụng giảm khô miệng, mệt mỏi, điều hòa dạ dày và ruột, là một loại rau dại phổ biến, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa rẻ tiền.

Nguyên liệu: Lượng rau sam vừa phải, 3 tép tỏi băm, ớt khô (tùy thích), hành lá thái nhỏ, muối, bột nêm vị gà.

Cách làm món rau sam xào

Bước 1: Rửa sạch rau sam sau đó ngâm trong nước muối, rồi vớt ra, để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho tỏi băm, ớt vào xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Tiếp theo cho rau sam vào, xào đều đến khi rau xẹp bớt, tiết ra nước thì thêm muối, bột nêm vị gà. Rưới một ít nước dọc theo mép chảo, cho hành lá thái nhỏ vào, đảo đều rồi lấy ra khỏi chảo.

Mẹo cần lưu ý:

Rau sam có tính mát, ăn vào tiết Tiểu Mãn có thể thanh nhiệt trừ ẩm; ngâm trong nước muối có thể loại bỏ tạp chất, và xào trên lửa lớn sẽ làm cho rau chín nhưng không bị mềm nhũn vẫn giữ được độ giòn

2. Mướp - Món ăn gợi ý: Mướp xào thịt heo

Theo Đông y, mướp có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, làm mát máu và giải độc; nó có tính chất dịu nhẹ, không gây kích ứng. Ăn mướp vào mùa hè (sau tiết Tiểu Mãn) có thể giải nhiệt, trừ ẩm mùa hè, bảo vệ tỳ vị. Thịt mướp mềm, dễ tiêu hóa, phù hợp cho người già và trẻ em. Có thể xào hoặc dùng nấu canh - một món ăn đơn giản và bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 2 quả mướp hương, 150g thịt nạc, nước tương, tỏi băm, dầu hào, bột tiêu, tinh bột bắp, gia vị.

Cách làm món mướp xào thịt heo

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt heo thành các lát mỏng. Sau đó cho thịt heo vào bát, thêm chút gia vị, nước tương vào trộn đều. Ướp thịt trong 10 phút. Gọt vỏ mướp sau đó cắt thành các lát có mỏng. Ngâm mướp đã cắt vào nước có pha chút muối để tránh oxy hóa. Đun nóng chảo với một chút dầu ăn sau đó xào đến khi thịt đổi màu rồi lấy ra, để riêng. Phi thơm tỏi băm, sau đó cho mướp vào, đảo đều.

Bước 2: Xào mướp cho đến khi hơi mềm thì nêm chút gia vị, dầu hào rồi cho thịt heo vào. Đảo đều các nguyên liệu đến khi chín thì thêm một ít nước bột bắp vào để tạo độ sệt. Tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa. Nếu thích có thể thêm chút hành lá thái nhỏ.

Mẹo cần lưu ý:

Mướp dễ bị oxy hóa và chuyển sang màu đen, vì vậy hãy nấu càng sớm càng tốt sau khi cắt. Ăn mướp vào mùa hè - sau tiết Tiểu Mãn, rất tốt cho việc thanh nhiệt trừ ẩm, dễ tiêu hóa và phù hợp với mọi lứa tuổi.

3. Rau muống - Món ăn gợi ý: Rau muống xào tỏi

Rau muống rất tốt cho việc thanh nhiệt, làm mát máu, giải độc và trừ thấp, lý tưởng để chống lại cái nóng mùa hè. Rau muống ít chất béo và giàu chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa thấp trong cơ thể. Xào với tỏi, món ăn này thanh mát, ngon miệng, là một món ăn đơn giản, đậm chất gia đình, giúp thanh nhiệt và bổ dưỡng cho cơ thể.

Nguyên liệu: Rau muống, tỏi, gia vị, bột nêm (tinh chất cốt gà).

Cách làm món rau muống xào tỏi

Bước 1: Nhặt bỏ gốc già, lá vàng rồi ngắt rau muống thành các đoạn vừa ăn. Rửa sạch rau muống nhiều lần rồi ngâm trong nước muối 10 phút. Sau đó vớt rau muống ra, để ráo. Tỏi đem bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Sau đó cho một chút muối, bột nêm, thêm chút nước vào tỏi. Đặt chảo lên bếp, sau đó cho chút dầu ăn (hoặc mỡ heo) vào đun nóng.

Bước 2: Cho rau muống và tỏi băm vào, xào đều tay trên lửa lớn. Nêm nếm lại chút gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Mẹo cần lưu ý:

Thêm một chút nước vào tỏi băm giúp kích hoạt tối đa enzyme alliinase, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa hợp chất alliin thành allicin - hoạt chất chính tạo nên hương vị đặc trưng và dược tính kháng khuẩn tuyệt vời của tỏi.

Rau muống có thể giữ được màu xanh tươi, giòn ngon bằng cách xào trên lửa lớn. Ăn rau muống vào sau tiết Tiểu Mãn có tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, trừ ẩm, đồng thời có vị thanh mát, kích thích vị giác và giúp giảm độ ngấy của thức ăn.

4. Cần tây - Món ăn gợi ý: Cần tây xào thịt heo và đậu phụ

Cần tây rất giàu chất xơ, có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu gan và thúc đẩy nhu động ruột. Trong mùa hè - sau thời kỳ Tiểu Mãn, tình trạng khô và nóng dễ gây khó chịu và nóng trong người. Ăn cần tây có thể giảm nhiệt trong người, thúc đẩy tiêu hóa và làm giảm cảm giác nặng nề trong cơ thể. Món xào đơn giản với cần tây rất thanh mát và ngon miệng.

Nguyên liệu: 2 nhánh cần tây Mỹ, 150g thịt nạc, đậu phụ khô (hoặc dùng đậu phụ cắt thành các lát đem chiên sau đó cắt dạng sợi), 1 quả ớt ngọt đỏ, nước tương, gia vị, bột nêm (hoặc tinh chất cốt gà).

Cách làm món cần tây xào thịt heo và đậu phụ

Bước 1: Rửa sạch thịt heo sau đó thái thành các lát mỏng, cho vào bát, thêm chút gia vị, nước tương rồi ướp trong khoảng 10 phút. Rau cần tây rửa sạch, cắt khúc ngắn. Đậu phụ khô thái sợi (hoặc bạn có thể cắt đậu phụ tươi thành từng lát mỏng, chiên vàng rồi cắt dạng sợi). Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng thêm thịt vào xào đến khi đổi màu. Tiếp đó bạn cho ớt đỏ cắt miếng và đậu phụ thái sợi vào, xào cùng thịt.

Bước 2: Sau đó bạn cho rau cần tây vào, xào đều cùng các nguyên liệu. Nêm nếm thêm chút gia vị cho vừa ăn, thêm bột nêm, đảo đều rồi lấy ra đĩa.

Mẹo cần lưu ý:

Sau khi bước vào tiết Tiểu Mãn, ăn cần tây sẽ giúp thanh nhiệt và làm dịu gan, trong khi đậu phụ sẽ giúp cung cấp protein. Cần tây được cho vào cuối cùng và xào nhanh để đảm bảo độ giòn và mềm mà không bị ra nước.

Bí quyết giữ gìn sức khỏe trong mùa hè là thanh trừ thấp và tăng cường chức năng tỳ vị. bạn nên hạn chế những đồ nhiều đạm và dầu mỡ, vì chúng dễ sinh thấp. Thay vào đó, hãy ăn nhiều 4 loại rau theo mùa này, chúng có tính thanh mát, dễ điều hòa cơ thể. Ăn đúng loại rau theo mùa, với cách chế biến đơn giản và thông dụng, có thể giúp chúng ta thoải mái vượt qua mùa hè, giảm các vấn đề liên quan đến thấp khí và ăn uống lành mạnh hơn!