10 món ăn không chỉ đẹp mắt mà cách nấu dễ lại có hương vị ngon tuyệt vời, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cả nhà

Nhiều người cho rằng việc tiếp đãi khách cần phải nấu những món ăn cầu kỳ và thịnh soạn theo truyền thống để tạo ấn tượng tốt. Tuy nhiên, những bữa tiệc gia đình thượng hạng thực sự nhấn mạnh sự mới lạ, tươi mới, tinh tế và sáng tạo. Những món ăn nhà làm thông thường có thể dễ dàng được biến đổi bằng cách thay đổi nhẹ phương pháp nấu nướng và cách bày trí, ngay lập tức loại bỏ cảm giác "nhà làm" và tăng gấp đôi vẻ hấp dẫn về mặt thị giác, hương vị và sự tinh tế.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 10 món ăn sáng tạo, hoàn hảo để bạn có thể dễ dàng nấu nướng chiêu đãi những vị khách quý. Chúng không béo ngậy, đẹp mắt, phù hợp với mọi lứa tuổi, với sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ, món nóng và món nguội. Chúng dễ làm và món nào cũng ngon tuyệt. Chúng sẽ tỏa sáng trong các bữa tối gia đình, các buổi họp mặt và tiệc tùng.

1. Cánh gà giòn sốt nước cam - Vị chua ngọt, sảng khoái và vô cùng bắt mắt

Cánh gà chiên thông thường thì quá phổ biến, nhưng món cánh gà sốt nước cam này lại tươi mát, không ngấy mỡ và có hương thơm trái cây đậm đà. Đây là một món ăn sáng tạo và ngon miệng mà cả người lớn lẫn trẻ em đều yêu thích.

Nguyên liệu: 12 cánh gà, 1 quả cam, tỏi băm, nước tương, một chút muối, đường và tinh bột bắp.

Cách làm món cánh già sốt nước cam

Bước 1: Rửa sạch rồi thấm khô nước sau đó khía những đường nhỏ trên cả hai mặt cánh gà, thêm một chút muối, nước tương và tỏi băm, trộn đều và ướp trong 15 phút. Phủ một lớp mỏng tinh bột khô lên cánh gà đã ướp, cho vào dầu nóng ở mức 60%, rồi chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi vàng giòn. Cắt đôi một quả cam và vắt lấy nước cốt của nửa quả. Trong một chiếc bát, cho nước cam, một thìa nước tương, một ít đường và một ít nước, hòa đều để làm nước sốt trái cây.

Bước 2: Để lại một ít dầu trong chảo, đổ nước sốt vào và đun nhỏ lửa cho đến khi hơi sệt lại, sau đó cho cánh gà vào và đảo đều để cánh gà được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, trang trí bằng những lát cam để tạo hương thơm trái cây đậm đà, giúp cân bằng vị béo ngậy và khử mùi tanh, đồng thời mang lại vẻ ngoài tươi sáng và tinh tế cho món ăn.

2. Tôm nướng tỏi và trứng muối - Món ăn nhà làm, nhưng ngon như nhà hàng sang trọng

Hãy tạm biệt món tôm hấp hoặc kho thông thường. Tôm nướng tỏi vàng giòn tan, thơm ngon có hương vị đậm đà, nhiều tầng lớp, đảm bảo sẽ được thưởng thức trong nháy mắt.

Nguyên liệu: Tôm, 3 lòng đỏ trứng muối, tỏi băm, hành lá thái nhỏ, muối và tiêu, một ít bột bắp.

Cách làm món tôm nướng tỏi và trứng muối

Bước 1: Rửa sạch và loại bỏ chỉ đen và chân tôm, rửa sạch và để ráo nước, sau đó rắc một ít tinh bột lên và trộn đều. Làm nóng dầu đến 70%, cho tôm vào chiên đến khi vỏ giòn và chuyển sang màu đỏ. Vớt ra và để ráo dầu.

Bước 3: Nghiền nhuyễn lòng đỏ trứng muối, sau đó xào trong chảo với một ít dầu ở lửa nhỏ cho đến khi lòng đỏ sủi bọt và trở nên tơi xốp. Cho tôm và tỏi băm, một chút muối và tiêu vào, đảo nhanh và đều, rắc hành lá thái nhỏ lên trên rồi dọn ra ăn. Món ăn thơm ngon, đậm đà, với lớp vỏ tôm giòn tan, mỗi con tôm được phủ một lớp trông như cát vàng óng, hương vị sang trọng không kém gì nhà hàng cao cấp.

3. Sườn mật ong tỏi - Mềm và đậm đà hương vị

Khác với món sườn chua ngọt truyền thống, món sườn nướng mật ong này có màu đỏ tươi, vị ngọt thơm của tỏi, vị thanh mát và không hề ngấy, tạo nên một món ăn rất tinh tế và sang trọng để chiêu đãi khách.

Nguyên liệu: Sườn heo, tỏi, mật ong, nước tương, nước tương đen, giấm balsamic, đường phèn.

Cách làm món sườn nướng mật ong tỏi

Bước 1: Rửa sạch rồi chần sơ sườn heo sau đó rửa sạch với nước ấm để loại bỏ cặn bọt rồi để ráo. Không cần chiên già, cho trực tiếp vào nồi và xào trên lửa nhỏ đến khi hơi vàng. Cho tỏi nguyên tép vào xào thơm. Thêm nước tương, một ít nước tương đen và đường phèn, xào đến khi tỏi được phủ đều màu.

Bước 2: Thêm nước nóng ngập sườn và đun nhỏ lửa trong 30 phút cho đến khi sườn mềm. Sau khi nước dùng sánh lại, thêm một thìa mật ong và một ít giấm balsamic để tăng hương vị. Sau đó đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều. Món ăn này đậm đà hương vị tỏi, ngọt nhưng không quá ngấy, thịt mềm tan trong miệng, mang đến hương vị mới lạ và tinh tế.

4. Nấm ngọc châm xào ngũ sắc - Tươi mát và bắt mắt

Nấm xào thông thường quá đơn điệu. Kết hợp chúng với nhiều loại rau củ theo mùa sẽ tạo nên một món ăn đầy màu sắc và sạch sẽ, vừa tươi mới vừa bắt mắt.

Nguyên liệu: Nấm ngọc châm trắng, bông cải xanh, cà rốt, hạt ngô, tỏi băm, muối và một chút dầu hào.

Cách làm nấm ngọc châm xào ngũ sắc

Bước 1: Sơ chế và rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Đun sôi nước, cho muối và dầu vào rồi chần sơ tất cả các nguyên liệu trong 30 giây, sau đó vớt ra và để riêng.

Bước 2: Phi thơm tỏi băm, sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào và xào nhanh trên lửa lớn. Nêm thêm chút muối và một ít dầu hào, làm đặc bằng hỗn hợp nước bột bắp. Với màu sắc tươi tắn, kết cấu giòn và mềm, cùng hương vị thanh mát ít béo, món ăn sáng tạo này nổi bật nhất trên bàn ăn toàn món thịt.

5. Đùi gà xé sợi vị chanh - Món trộn ít béo, tươi mát và ngon miệng

Món ăn này là một lựa chọn tuyệt vời thay thế cho món gà kho hoặc gà luộc truyền thống. Với hương thơm chanh tươi mát, món ăn này rất ngon miệng, hấp dẫn và được trình bày đẹp mắt, rất thích hợp làm món khai vị lạnh.

Nguyên liệu: 2 đùi gà, rượu nấu ăn, chanh, rau mùi, ớt hiểm, tỏi băm, nước tương, giấm balsamic, dầu mè.

Cách làm món đùi gà xé sợi vị chanh

Bước 1: Rửa sạch rồi cho đùi gà vào nồi nước lạnh, thêm hành lá, gừng và rượu nấu ăn, luộc đến khi chín. Ngâm vào nước đá để thịt săn giòn ngon hơn, vớt ra để ráo. Sau khi nguội, xé thịt gà thành những dải mỏng đều nhau và cho vào đĩa.

Bước 2: Chuẩn bị nước sốt với tỏi băm, ớt băm nhỏ, nước tương, giấm balsamic, một ít đường, dầu mè và chanh thái lát. Trộn đều. Rưới nước sốt lên thịt gà xé nhỏ và rắc rau mùi lên trên. Món ăn này thanh mát, không ngấy mỡ, ít chất béo và không gây nặng bụng, với hương vị tươi mới và độc đáo mà khách có thể thưởng thức mà không cảm thấy nặng bụng, dễ tăng cân như món chiên rán.

6. Bí ngòi nhồi tôm - Tinh tế và sáng tạo, tươi ngon và mềm mịn

Cách chế biến bí ngòi sáng tạo này trông rất bắt mắt, kết hợp hài hòa giữa thịt và rau củ, đồng thời có kết cấu mềm mịn. Món ăn trông như được chế biến rất tỉ mỉ.

Nguyên liệu: 1 quả bí ngòi, tôm tươi, một ít thịt băm, tinh bột, lòng trắng trứng, muối.

Cách làm món bí ngòi nhồi tôm

Bước 1: Rửa sạch rồi cắt bí ngòi thành những lát dày và khoét rỗng phần giữa để tạo thành hình vòng tròn. Băm nhỏ tôm rồi cho vào bát đựng thịt băm, thêm muối, lòng trắng trứng và tinh bột, trộn đều cho đến khi hỗn hợp sánh quyện lại.

Bước 2: Cho nhân tôm vào các khoanh bí ngòi và ấn chặt xuống. Cho một ít dầu vào chảo và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu và chín đều cả hai mặt. Thêm một ít nước và nước tương vào chảo đun nóng sau đó làm đặc hỗn hợp bằng một chút nước tinh bột bắp sau rưới lên món ăn. Sự kết hợp giữa vị ngọt và độ giòn tan cùng với tôm tươi ngon tạo nên hương vị nhẹ nhàng và tinh tế, phù hợp với mọi lứa tuổi.

7. Nấm, thịt băm và đậu phụ: Một món ăn mềm, ngon và tinh tế

Cách làm đậu phụ thông thường quá đơn giản. Phiên bản cải tiến có nước dùng trong, đậu phụ mềm và hình dáng đẹp mắt. Món ăn này mang đậm hương vị quê nhà nhưng vẫn rất sang trọng.

Nguyên liệu: Đậu hũ non, nấm hương, thịt băm, tỏi băm, nước tương và một chút dầu hào; nước bột bắp.

Cách làm món nấm thịt băm và đậu phụ

Bước 1: Cắt đậu phụ thành từng miếng vuông nhỏ và chần qua nước sôi để khử mùi tanh của đậu. Xào thịt băm trong chảo cho đến khi thịt đổi màu, sau đó cho nấm hương thái hạt lựu cùng tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Thêm một ít nước, nước tương và dầu hào để nêm gia vị, sau đó cho đậu phụ vào. Đun nhỏ lửa trong 3 phút, khuấy nhẹ nhàng để tránh bị nát. Làm đặc nước sốt bằng một ít bột bắp pha loãng. Đậu phụ mềm và thơm ngon, nước sốt đậm đà và hấp dẫn, đây là món ăn đa năng phù hợp với mọi thực khách.

8. Khoai tây xào thịt bò thái hạt lựu - Giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, hương vị độc đáo

Khác với món hầm khoai tây bò truyền thống, món này được chế biến thành những miếng xào nhỏ, tạo nên một món ăn thơm ngon, đậm đà, rất thích hợp ăn kèm với đồ uống và cơm – hương vị tuyệt vời.

Nguyên liệu: Thịt thăn bò, khoai tây, hành tây, hạt thì là, bột ớt, nước tương.

Cách làm khoai tây xào thịt bò thái hạt lựu

Bước 1: Rửa sạch và cắt thịt bò, khoai tây và hành tây thành những miếng vuông nhỏ, đều nhau. Chiên khoai tây thái hạt lựu cho đến khi vàng giòn, sau đó để riêng.

Bước 2: Xào nhanh thịt bò thái hạt lựu trên lửa lớn cho đến khi thịt đổi màu, sau đó lấy ra khỏi chảo. Thêm một ít dầu vào chảo và xào hành tây cho thơm. Thêm thịt bò và khoai tây, cùng với hạt thì là, một ít nước tương và bột ớt. Xào đều. Với hương thơm caramel đậm đà, cấu trúc hạt đặc trưng và độ cay vừa phải, đây là món ăn được cả mọi đối tượng yêu thích.

9. Củ hoa huệ xào cần tây và hạt điều - Món ăn cao cấp, nhẹ nhàng và thanh lịch

Những món ăn chay thanh mát này rất thích hợp cho các bữa tiệc, với màu sắc trang nhã và vị ngọt thanh. Chúng giúp giảm độ ngấy và làm mát cơ thể, ngay lập tức nâng tầm không khí chung của bữa ăn.

Nguyên liệu: Củ hoa huệ tươi, cần tây, hạt điều rang, cà rốt, muối và một chút đường.

Cách làm món củ hoa huệ xào cần tây và hạt điều

Bước 1: Rửa sạch và cắt cần tây thành từng khúc, thái cà rốt thành lát, rửa sạch và bóc củ hoa huệ thành các bẹ nhỏ. Chần nhanh tất cả các nguyên liệu trong 10 giây để giữ được độ giòn và màu sắc ban đầu.

Bước 2: Đun nóng chảo cùng chút dầu ăn sau đó xào nhanh trên lửa lớn, thêm một chút muối và một ít đường để tăng hương vị. Cuối cùng, cho hạt điều vào và trộn đều trước khi dùng. Món ăn nhẹ nhàng nhưng đậm đà hương vị, ngọt ngào và giòn tan, ít chất béo và tốt cho sức khỏe, tinh tế và bổ dưỡng.

10. Mộc nhĩ trộn dưa chuột - Món ăn đơn giản nhưng sảng khoái

Một công thức nâng cấp cho các món ăn nguội thông thường: Giòn, tươi mát, trình bày đẹp mắt, hấp dẫn và dễ làm.

Nguyên liệu: Mộc nhĩ khô, dưa chuột, tỏi băm, hạt mè trắng rang, giấm balsamic, nước tương và dầu ớt.

Cách làm món mộc nhĩ trộn dưa chuột

Bước 1: Chần mộc nhĩ đã được ngâm nở sau đó thả vào nước lạnh để làm nguội. Đập dập dưa chuột rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Trộn tất cả các loại gia vị lại với nhau để tạo thành nước sốt.

Bước 2: Cho dưa chuột và mộc nhĩ vào bát tô rồi rưới nước sốt lên, trộn đều. Sau đó cho món ăn ra đĩa, rắc hạt mè trắng rang lên trên để trang trí. Món ăn mang lại cảm giác sảng khoái và giúp làm giảm độ ngấy của các món thịt, với màu sắc trong trẻo và tươi mát; đơn giản nhưng tinh tế.

Tóm lại, 10 món ăn này đa dạng, không béo ngậy và không lỗi thời. Chúng bao gồm các món chính sáng tạo, các món xào chay tinh tế và các món trộn thanh mát, với sự cân bằng hợp lý giữa thịt và rau, cùng hương vị tươi ngon và tinh tế. Những món ăn gia đình được cải tiến và sáng tạo này thể hiện sự chu đáo, sạch sẽ và tinh tế của chủ nhà, dễ dàng nâng tầm bữa tiệc gia đình và giúp việc tiếp đãi khách quý trở nên trang nhã và đẳng cấp hơn.