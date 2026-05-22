Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ
GĐXH – Vào ngày hè, mướp là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt. Ở chợ Việt chúng được bán giá siêu rẻ từ 10.000 đồng/kg. Ngày hè này hãy tận dụng làm 3 món canh thanh mát, dễ chế biến và bổ dưỡng dưới đây.
Quả mướp - thực phẩm giá rẻ, giàu dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình Việt
Ở các chợ dân sinh hiện nay, mướp được bán khá nhiều với giá chỉ từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.
Theo chia sẻ của tiểu thương Kim Anh ở chợ Dương Nội, mướp hương được ưa chuộng hơn cả nhờ mùi thơm tự nhiên đặc trưng, vị ngọt, thịt quả mềm nhưng không bị nhũn. Loại quả này tiêu thụ mạnh trong những tháng hè nóng bức do có tính mát, thường được dùng để nấu canh, xào hoặc chế biến cùng hải sản.
Video: Giá trị dinh dưỡng của quả mướp, cách chọn được mướp ngon và cách chế biến (Hà My)
Để chọn mướp ngon, khi mua nên chọn những quả còn tươi, non. Nếu quả cứng, vỏ thô và có vị đắng thì không nên mua. Mướp già có phần thịt cứng, nhiều xơ thô và chứa hàm lượng cucurbitacin cao nên thường có vị đắng đặc trưng. Khi chế biến, món ăn sẽ giảm độ ngon. Ngoài ra, hàm lượng cucurbitacin quá cao có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, dẫn tới đầy hơi, khó chịu nếu sử dụng thường xuyên.
Mướp là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao. Theo y học hiện đại, quả mướp chứa nhiều nước, canxi, sắt, phốt pho, lipid, glucid, beta-caroten… tốt cho sức khỏe. Các vitamin nhóm B1, B2, B6 cùng các chất chống oxy hóa trong mướp có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Mướp có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu, từ đó hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ tăng đường huyết. Hàm lượng chất xơ trong mướp cũng góp phần cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ sức khỏe tuyến tụy.
Mướp có thể chế biến thành nhiều món ngon, đặc biệt là các món canh thanh mát phù hợp ngày hè như canh mướp nấu lạc, canh mướp nấu cua, canh mướp nấu đậu…
3 loại canh mướp giải nhiệt, thơm ngon ngày hè
Canh mướp nấu lạc
Nguyên liệu: 3 quả mướp hương, 200gr lạc khô hoặc dùng lạc tươi sẽ ngọt hơn, 2 củ hành khô, hành tươi. Gia vị muối, mì chính, dầu mỡ.
Cách làm: Dùng lạc khô thì ngâm khoảng 2-3 giờ với nước ấm. Sau đó đem giã hoặc xay nhỏ.
Mướp nạo vỏ rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ vừa ăn, hành lá nhặt rửa sạch thái nhỏ.
Phi thơm hành khô, sau đố cho phần lạc đã giã nhỏ vào đảo đều, nêm vừa gia vị rồi cho nước vào nồi đun đến khi nồi canh sôi. Sau đó, bạn cho phần mướp đã cắt nhỏ vào nấu chín, cho chút hành lá vào là xong.
Canh mướp nấu cua
Mướp là loại quả có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt. Mồng tơi giúp giải độc cơ thể. Khi kết hợp sẽ tạo được món canh ngon trong mâm cơm ngày hè vô cùng mát lành, giàu dinh dưỡng.
Nguyên liệu làm canh mướp nấu cua: 200gr cua đồng, 1 – 2 quả mướp hương, 1 mớ rau mồng tơi. Gia vị: muối, hạt nêm, muối bột canh.
Mướp đem gọt vỏ, rửa sạch rồi thái vát. Mồng tơi nhặt sạch.
Rửa sạch cua đồng, lột lấy phần mình cua, bỏ mai và yếm cua. Sau đó cho vào máy sinh tố xay nhuyễn hoặc đem giã, cho thêm chút muối vào khi xay để thịt được đóng gạch nhiều. Lọc lấy phần nước cua, đem đun với lửa nhỏ, khi thịt cua đóng gạch thì vớt gạch cua ra một cái bát.
Phần nước cua còn lại đem sun sôi, thêm mướp và mồng tơi vào đun tới khi chín, nêm gia vị vừa miệng là được. Khi cho canh mướp mồng tơi ra bát, cho phần gạch cua lên trên.
Canh mướp hương đậu phụ thanh mát
Nguyên liệu: 2 quả mướp hương, đậu phụ 1 khoanh hoặc miếng. Gia vị đầy đủ.
Cách làm: Mướp gọt vỏ, bổ đôi cắt miếng vừa ăn. Đậu phụ cắt khoanh vừa miệng hoặc miếng vừa ăn.
Lấy 1 lượng nước tùy khẩu phần trong gia đình. Khi nước đun sôi cho mướp vào nấu, rồi cho đậu phụ vào đun sôi khoảng 3 phút là được. Khi tắt bếp, bạn nêm gia vị vừa miệng.
Bữa brunch cuối tuần "chuẩn tiệm" tại nhà: Bánh mì kẹp bò xào rau củ phô mai chảy, làm 15 phút mà ngon hết sảyĂn - 2 giờ trước
Cuối tuần không cần ra tiệm, chỉ cần 15 phút trong căn bếp nhỏ là bạn đã có một bữa brunch đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng và đẹp mắt đến mức muốn chụp ảnh ngay.
Loại nước "bất ly thân" của Tăng Thanh Hà khi đến Pháp có gì đặc biệt?Ăn - 4 giờ trước
GĐXH - Giữa những khung hình bình yên trên đường phố nước Pháp, Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều chị em chú ý không chỉ bởi phong cách thanh lịch mà còn bởi món đồ uống luôn xuất hiện trên tay: matcha latte đá mát lạnh.
8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuầnĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.
Món hấp rất lý tưởng cho bữa cơm mùa hè: 6 công thức dễ làm để cả tuần ngon miệng lại tốt cho lá lách và dạ dàyĂn - 9 giờ trước
6 món hấp này rất dễ làm tại nhà, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe. Ăn chúng thường xuyên vào mùa hè sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của bạn.
Bác sĩ chỉ cách phân biệt thịt bò thật và thịt giả tẩm hóa chất: Nhìn màu đỏ thôi chưa đủĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất thịt bò giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Các đối tượng gian lận thường dùng thịt heo sề làm nguyên liệu, sau đó trộn cùng hóa chất, huyết heo và phẩm màu để “biến hóa” thành thịt bò rồi tung ra thị trường.
Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyếtẨm thực 360 - 23 giờ trước
GĐXH – Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng trong mùa hè. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.
12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà NộiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Hoàng Huyền vốn là người quen thuộc đối với cộng đồng chị em yêu bếp. Mỗi bữa cơm chị nấu đều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều yêu thương. Mùa hè đến, các con bước vào kỳ nghỉ hè, đây là giai đoạn vui chơi, tích lũy trải nghiệm cho các con.
Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.
Món cá áp chảo cho bữa tối bận rộn: Nhanh, giòn da, thịt mềm ngọtĂn - 1 ngày trước
Một mình một mâm, một con cá, một bát cơm nóng - hóa ra hạnh phúc của người trưởng thành đôi khi chỉ giản dị đến vậy.
Đi chợ thấy loại rau này nhất định phải mua: Xào với hẹ 5 phút ra món ngon "tốn cơm", người sành ăn mới biếtĂn - 1 ngày trước
Có những món ăn không cần cầu kỳ, không cần nguyên liệu đắt đỏ, chỉ cần đúng mùa và đúng cách là đủ khiến cả nhà gắp lia lịa, nồi cơm vơi đi lúc nào không hay.
Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niênĂn
GĐXH – Không phải hải sản đắt đỏ, cá chạch được bán nhiều ở chợ Việt được xem là “sâm nước”. Món ăn chế biến từ cá này bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ sinh lý nam giới và rất tốt cho người trung niên.