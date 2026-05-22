Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Ở các chợ dân sinh hiện nay, mướp được bán khá nhiều với giá chỉ từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.

Theo chia sẻ của tiểu thương Kim Anh ở chợ Dương Nội, mướp hương được ưa chuộng hơn cả nhờ mùi thơm tự nhiên đặc trưng, vị ngọt, thịt quả mềm nhưng không bị nhũn. Loại quả này tiêu thụ mạnh trong những tháng hè nóng bức do có tính mát, thường được dùng để nấu canh, xào hoặc chế biến cùng hải sản.

Video: Giá trị dinh dưỡng của quả mướp, cách chọn được mướp ngon và cách chế biến

Để chọn mướp ngon, khi mua nên chọn những quả còn tươi, non. Nếu quả cứng, vỏ thô và có vị đắng thì không nên mua. Mướp già có phần thịt cứng, nhiều xơ thô và chứa hàm lượng cucurbitacin cao nên thường có vị đắng đặc trưng. Khi chế biến, món ăn sẽ giảm độ ngon. Ngoài ra, hàm lượng cucurbitacin quá cao có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, dẫn tới đầy hơi, khó chịu nếu sử dụng thường xuyên.

Mướp là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao. Theo y học hiện đại, quả mướp chứa nhiều nước, canxi, sắt, phốt pho, lipid, glucid, beta-caroten… tốt cho sức khỏe. Các vitamin nhóm B1, B2, B6 cùng các chất chống oxy hóa trong mướp có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hiện mướp được bán tại chợ dân sinh với giá rẻ chỉ từ 10.000 đồng/kg

Mướp có thể chế biến được nhiều món ngon ngày hè. Ảnh HM

Mướp có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu, từ đó hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ tăng đường huyết. Hàm lượng chất xơ trong mướp cũng góp phần cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ sức khỏe tuyến tụy.

Mướp có thể chế biến thành nhiều món ngon, đặc biệt là các món canh thanh mát phù hợp ngày hè như canh mướp nấu lạc, canh mướp nấu cua, canh mướp nấu đậu…

3 loại canh mướp giải nhiệt, thơm ngon ngày hè

Canh mướp nấu lạc

Nguyên liệu: 3 quả mướp hương, 200gr lạc khô hoặc dùng lạc tươi sẽ ngọt hơn, 2 củ hành khô, hành tươi. Gia vị muối, mì chính, dầu mỡ.

Cách làm: Dùng lạc khô thì ngâm khoảng 2-3 giờ với nước ấm. Sau đó đem giã hoặc xay nhỏ.

Mướp nạo vỏ rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ vừa ăn, hành lá nhặt rửa sạch thái nhỏ.

Phi thơm hành khô, sau đố cho phần lạc đã giã nhỏ vào đảo đều, nêm vừa gia vị rồi cho nước vào nồi đun đến khi nồi canh sôi. Sau đó, bạn cho phần mướp đã cắt nhỏ vào nấu chín, cho chút hành lá vào là xong.

Canh mướp nấu lạc thơm ngon, dễ ăn trong ngày hè.

Canh mướp nấu cua

Mướp là loại quả có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt. Mồng tơi giúp giải độc cơ thể. Khi kết hợp sẽ tạo được món canh ngon trong mâm cơm ngày hè vô cùng mát lành, giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu làm canh mướp nấu cua: 200gr cua đồng, 1 – 2 quả mướp hương, 1 mớ rau mồng tơi. Gia vị: muối, hạt nêm, muối bột canh.

Mướp đem gọt vỏ, rửa sạch rồi thái vát. Mồng tơi nhặt sạch.

Rửa sạch cua đồng, lột lấy phần mình cua, bỏ mai và yếm cua. Sau đó cho vào máy sinh tố xay nhuyễn hoặc đem giã, cho thêm chút muối vào khi xay để thịt được đóng gạch nhiều. Lọc lấy phần nước cua, đem đun với lửa nhỏ, khi thịt cua đóng gạch thì vớt gạch cua ra một cái bát.

Phần nước cua còn lại đem sun sôi, thêm mướp và mồng tơi vào đun tới khi chín, nêm gia vị vừa miệng là được. Khi cho canh mướp mồng tơi ra bát, cho phần gạch cua lên trên.

Canh mướp nấu cua, mồng tơi là món canh thanh mát ngày hè thường thấy trong mâm cơm gia đình Việt. Ảnh HM

Canh mướp hương đậu phụ thanh mát

Nguyên liệu: 2 quả mướp hương, đậu phụ 1 khoanh hoặc miếng. Gia vị đầy đủ.

Cách làm: Mướp gọt vỏ, bổ đôi cắt miếng vừa ăn. Đậu phụ cắt khoanh vừa miệng hoặc miếng vừa ăn.

Lấy 1 lượng nước tùy khẩu phần trong gia đình. Khi nước đun sôi cho mướp vào nấu, rồi cho đậu phụ vào đun sôi khoảng 3 phút là được. Khi tắt bếp, bạn nêm gia vị vừa miệng.

Canh mướp nấu đậu phụ lạ miệng, mát ngày hè. Ảnh HM

