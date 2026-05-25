Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum

Thứ hai, 06:12 25/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Món canh này ăn điểm ở sự tươi mát, thời gian đứng bếp cực ngắn nên các mẹ không lo bị nóng.

Canh tôm nấu chua với sấu hay quả me là món ăn "giải nhiệt" quen thuộc của mọi gia đình khi hè về. Thế nhưng, nếu bạn đã quá quen mắt với bát canh múc ra chỉ có hành lá hay thì là, hãy thử một lần làm theo mẹo "giấu nghề" của các homestay vùng biển: Thả một nắm rau húng quế (loại rau vốn chỉ dùng ăn phở hoặc lòng lợn) vào nồi canh tôm sấu. Sự kết hợp ngỡ như "chẳng liên quan" này lại tạo nên một hương vị bùng nổ, thơm mát nồng nàn giúp đánh bay cơn chán ăn ngày nắng nóng.

Hương tinh dầu đặc trưng của rau húng quế khi gặp vị chua thanh của sấu và vị ngọt lịm của tôm tươi sẽ tạo nên một thứ nước dùng "gây nghiện", húp đến đâu mát lòng mát dạ đến đấy.

Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1. Giải mã sự kết hợp "độc bản" giữa tôm, sấu và rau húng quế

Nhiều người nghe đến việc cho rau húng quế vào canh chua sẽ thấy hơi "sai trái" vì sợ mùi rau nồng làm mất vị ngọt của hải sản. Tuy nhiên, đây lại là đỉnh cao của nghệ thuật phối trộn hương vị:

Bí thuật khử tanh, kích thích khứu giác: Tôm biển hay tôm đồng dù tươi đến mấy khi nấu canh nóng vẫn có một mùi tanh nhẹ đặc trưng. Tinh dầu thơm nồng, có chút cay ấm của rau húng quế sẽ cắt đứt hoàn toàn mùi tanh này, thay vào đó là một mùi hương cực kỳ thư thái, kích thích tuyến nước bọt ngay lập tức.

Vị chua thanh kết hợp hương thảo mộc: Khác với vị nồng của rau răm hay vị hăng của hành lá, rau húng quế khi chín tái trong nước canh sấu chua ngọt sẽ tạo ra một tầng hương vị rất lạ giống như món canh chua Tom Yum nổi tiếng của Thái Lan nhưng lại thanh cảnh và nhẹ bụng hơn nhiều.

2. Công thức nấu canh tôm chua sấu húng quế "siêu tốc" trong 10 phút

Món canh này ăn điểm ở sự tươi mát, thời gian đứng bếp cực ngắn nên các mẹ không lo bị nóng:

Sơ chế nguyên liệu: Tôm tươi (tôm đất hoặc tôm thẻ) lột vỏ, rút chỉ đen, đem băm nhỏ hoặc để nguyên con tùy ý. Sấu già cạo sạch vỏ, rửa sạch. Rau húng quế nhặt lấy phần lá và ngọn non, rửa sạch rồi dùng tay vò nhẹ (vò nhẹ giúp tinh dầu thoát ra ngoài nhanh hơn khi gặp nước sôi).

Xào thơm nền canh: Cho 1 thìa cà phê dầu ăn vào nồi, phi thơm một củ hành khô băm nhỏ. Trút tôm vào xào nhanh tay trên lửa lớn cùng một chút hạt nêm cho thịt tôm săn lại và lên màu đỏ hồng đẹp mắt. Vớt tôm ra bát riêng để tôm không bị khô xác.

Ninh sấu lấy cốt chua: Đổ lượng nước vừa ăn vào nồi vừa xào tôm, thả sấu vào đun sôi sùng sục. Khi sấu chín mềm, dùng muôi dầm nát sấu để vị chua thanh khiết hòa vào nước dùng.

Bùng nổ hương vị (Bước quyết định): Trút lại bát tôm xào vào nồi nước dùng đang sôi. Cuối cùng, thả toàn bộ phần lá húng quế đã vò nhẹ vào, đảo đều một phát rồi tắt bếp ngay lập tức. Không ninh lâu vì rau húng quế chín kỹ sẽ bị đổi màu đen và mất đi mùi thơm tinh dầu.

3. Thành quả ngỡ ngàng khiến cả nhà "húp sạch bát"

Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum - Ảnh 2.

Lá húng quế dùng được trong rất nhiều món ăn

Bát canh tôm chua sấu nấu húng quế khi múc ra bát sẽ tỏa ra một làn khói thơm ngào ngạt, thư thái như một bát sâm giải nhiệt. Nước canh trong veo, mang vị ngọt đậm đà, nguyên bản từ thịt tôm quyện với vị chua thanh thoát, không một chút gắt của quả sấu đầu mùa.

Khi thưởng thức, miếng thịt tôm béo ngọt, sần sật ăn kèm với cọng rau húng quế chín tái giòn nhẹ, thơm tê tê đầu lưỡi sẽ khiến vị giác của bạn được "thức tỉnh" hoàn toàn. Giữa trưa hè oi ả, chỉ cần một bát canh này chan cơm nguội, thêm đĩa đậu phụ rán vàng là đủ để cả nhà ăn tì tì 3-4 bát, gắp không dừng đũa, loáng cái là thấy đáy tô.

Thay vì đóng khung không gian bếp trong những công thức nấu canh chua lối mòn, một nắm rau húng quế rẻ tiền sẽ là chìa khóa mở ra một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới cho gia đình bạn. Hãy thử đổi vị ngay chiều nay, đảm bảo ông xã và các bé sẽ trầm trồ ngỡ ngàng vì món canh tưởng quen mà lạ, tưởng không hợp mà lại ngon không tưởng này.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH – Không chỉ có giá thành rẻ, loại thịt này ít chất béo, dễ chế biến thành nhiều món ngon. Chỉ cần xào cùng ngồng tỏi xanh non là đã có ngay món ăn thơm lừng, đưa cơm khó cưỡng ngày hè.

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

Mẹo nấu nướng - 11 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.

"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình

"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình

Mẹo nấu nướng - 16 giờ trước

GĐXH - Trong những ngày mưa, cơ thể thường dễ uể oải, nặng nề. Một thực đơn thanh đạm, dễ tiêu sẽ giúp bạn vừa ngon miệng vừa khỏe khoắn hơn. Dưới đây là gợi ý "thực đơn vàng" nhẹ bụng mà bạn có thể áp dụng ngay.

10 món ăn không chỉ đẹp mắt mà cách nấu dễ lại có hương vị ngon tuyệt vời, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cả nhà

10 món ăn không chỉ đẹp mắt mà cách nấu dễ lại có hương vị ngon tuyệt vời, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cả nhà

Ăn - 18 giờ trước

10 món ăn sáng tạo, hoàn hảo bạn có thể dễ dàng nấu nướng chiêu đãi cả nhà hay những vị khách quý.

Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360 - 20 giờ trước

GĐXH - Loại rau này phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ, đặc biệt chứa thành phần hỗ trợ ức chế tế bào ung thư.

4 món rau này là lựa chọn hàng đầu để ăn trong mùa hè: Dễ nấu lại ngon miệng và giúp thanh nhiệt, tốt cho tỳ vị

4 món rau này là lựa chọn hàng đầu để ăn trong mùa hè: Dễ nấu lại ngon miệng và giúp thanh nhiệt, tốt cho tỳ vị

Ăn - 23 giờ trước

Hãy ăn nhiều 4 loại rau theo mùa này, chúng có tính thanh mát, giải nhiệt, tốt cho tỳ vị; dễ điều hòa cơ thể. Công thức nấu ăn của 4 loại rau này cũng cực đơn giản, rất dễ chế biến tại nhà.

Loài cá nhìn rợn người nhưng lại là "siêu phẩm" bởi thịt ngọt, dai và thơm đặc trưng

Loài cá nhìn rợn người nhưng lại là "siêu phẩm" bởi thịt ngọt, dai và thơm đặc trưng

Ăn - 1 ngày trước

Loài cá này mới nhìn thoáng qua, nhiều người dễ "giật mình" vì tưởng là rắn nước. Nhưng ở miền Tây, loại cá này lại được xem là đặc sản nổi tiếng nhờ phần thịt ngọt, dai và thơm đặc trưng, chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn.

Ôi giời ơi bỏ ngay nắm lá này vào nem rán thì đừng hỏi tại sao nắng nóng vẫn hết sạch đĩa

Ôi giời ơi bỏ ngay nắm lá này vào nem rán thì đừng hỏi tại sao nắng nóng vẫn hết sạch đĩa

Ăn - 1 ngày trước

Sự kết hợp tưởng chừng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" này lại là bí thuật tạo nên một siêu phẩm nem rán thanh mát, giòn rụm và không hề ngấy mỡ giữa ngày hè.

Người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn gì để nhanh nhẹ bụng?

Người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn gì để nhanh nhẹ bụng?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp cho người đầy bụng khó tiêu là vô cùng quan trọng. Vậy bạn đã biết các món ăn cho người đầy bụng giúp dễ tiêu hóa, giảm khó chịu hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Món dưa chuột trộn xì dầu 'tưởng không hợp mà hợp không tưởng' gây sốt mạng xã hội

Món dưa chuột trộn xì dầu 'tưởng không hợp mà hợp không tưởng' gây sốt mạng xã hội

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ cần đập dập dưa chuột, trộn cùng tỏi ớt băm, xì dầu, đường và chút chanh, rắc thêm lạc rang và rau mùi, bạn đã có món ăn thanh mát, ngon miệng, phù hợp mùa hè.

Xem nhiều

Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, là "vũ khí" ngừa ung thư, chế biến nhiều món ngon

Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, là "vũ khí" ngừa ung thư, chế biến nhiều món ngon

Ăn

GĐXH - Loại rau này được ví là “vua của các loại rau xanh” và đặc biệt giàu sắt, có thành phần phòng ngừa ung thư.

Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Ăn
Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn
8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

Ăn
Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyết

Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyết

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top