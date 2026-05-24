"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình
GĐXH - Trong những ngày mưa, cơ thể thường dễ uể oải, nặng nề. Một thực đơn thanh đạm, dễ tiêu sẽ giúp bạn vừa ngon miệng vừa khỏe khoắn hơn. Dưới đây là gợi ý "thực đơn vàng" nhẹ bụng mà bạn có thể áp dụng ngay.
Cháo trắng hành tía tô
Một bát cháo trắng hành tía tô nóng hổi, điểm thêm vài lát gừng, chút hành hoa xanh mướt và lá tía tô thái nhỏ chính là món ăn cứu cánh trong những ngày mưa lạnh. Cháo mềm mịn, dễ tiêu, lại ấm bụng, giúp cơ thể thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Hương thơm cay nồng từ gừng, vị the nhẹ của tía tô còn có tác dụng giải cảm, rất thích hợp cho những ai đang hơi mệt hoặc muốn tìm một bữa ăn giản dị mà giàu dưỡng chất.
Súp bí đỏ/súp khoai lang
Nếu bạn thích món gì đó béo nhẹ và ngọt tự nhiên, súp bí đỏ hoặc súp khoai lang sẽ là lựa chọn lý tưởng. Món súp vàng óng, sánh mịn, kết hợp cùng một chút sữa tươi, hành tây phi thơm và tiêu xay tạo nên hương vị ấm áp, dễ ăn.
Bí đỏ và khoai lang giàu vitamin, chất xơ, không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng. Một chén súp nóng ăn kèm bánh mì nướng sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn trong không gian se lạnh của ngày mưa.
Canh rau ngót thịt bằm
Canh rau ngót nấu cùng thịt bằm là món dân dã nhưng lại vô cùng hợp cho ngày mưa. Nước canh trong veo, vị ngọt thanh từ rau ngót kết hợp cùng thịt bằm mềm mịn tạo nên sự hài hòa, nhẹ nhàng mà không hề ngấy.
Rau ngót có tính mát, giàu vitamin C, giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng. Chỉ cần một bát canh rau ngót nóng ăn kèm cơm trắng là đủ để bạn có một bữa cơm giản dị mà ấm lòng trong ngày mưa gió.
Cá diêu hồng hấp gừng
Thay vì các món chiên rán nhiều dầu mỡ, cá diêu hồng hấp gừng sẽ là lựa chọn thanh đạm và bổ dưỡng hơn. Cá được hấp cùng gừng tươi, hành lá và một chút nước mắm nhạt, giữ nguyên được vị ngọt tự nhiên, thịt cá chắc mềm, dễ ăn.
Gừng không chỉ khử mùi tanh mà còn giúp ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt thích hợp khi thời tiết ẩm lạnh. Món cá hấp gừng vừa ngon miệng, vừa không lo nặng bụng, khiến bữa cơm gia đình ngày mưa trở nên trọn vẹn hơn.
Trứng hấp kiểu Nhật
Trứng hấp kiểu Nhật, là món ăn thanh đạm nhưng lại đầy đủ dưỡng chất. Trứng được đánh đều rồi hấp cách thủy, tạo nên thành phẩm mềm mịn, mượt mà, dễ dàng tan trong miệng.
Bạn có thể thêm nấm, tôm hoặc thịt gà xé để món ăn thêm phong phú và bắt mắt. Trứng hấp không chỉ giàu protein mà còn dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn. Trong những ngày mưa, một chén trứng hấp nóng hổi sẽ khiến bạn thấy vừa ngon miệng, vừa ấm áp.
Các món cần tránh khi bụng dạ "yếu" vào ngày mưa
Trong những ngày mưa, hệ tiêu hóa thường nhạy cảm và dễ "biểu tình" hơn bình thường. Nếu ăn uống không cẩn thận, bạn có thể gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu hoặc mệt mỏi. Vì vậy, ngoài việc chọn những món thanh đạm, bạn cũng nên tránh một số loại thực phẩm sau:
Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ: Khiến dạ dày phải hoạt động quá tải, dễ gây cảm giác nặng bụng, khó tiêu.
Các món quá cay, quá nồng: Gia vị mạnh có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm bạn dễ khó chịu hoặc nóng rát.
Đồ ăn sống, gỏi, salad: Thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, dễ gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm với bụng dạ nhạy cảm.
Sữa và các chế phẩm từ sữa (nếu không dung nạp Lactose): Có thể làm bạn đầy hơi, chướng bụng và khó chịu sau khi ăn.
