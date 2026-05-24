"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình

Chủ nhật, 14:00 24/05/2026 | Mẹo nấu nướng
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trong những ngày mưa, cơ thể thường dễ uể oải, nặng nề. Một thực đơn thanh đạm, dễ tiêu sẽ giúp bạn vừa ngon miệng vừa khỏe khoắn hơn. Dưới đây là gợi ý "thực đơn vàng" nhẹ bụng mà bạn có thể áp dụng ngay.

Cháo trắng hành tía tô

Một bát cháo trắng hành tía tô nóng hổi, điểm thêm vài lát gừng, chút hành hoa xanh mướt và lá tía tô thái nhỏ chính là món ăn cứu cánh trong những ngày mưa lạnh. Cháo mềm mịn, dễ tiêu, lại ấm bụng, giúp cơ thể thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Hương thơm cay nồng từ gừng, vị the nhẹ của tía tô còn có tác dụng giải cảm, rất thích hợp cho những ai đang hơi mệt hoặc muốn tìm một bữa ăn giản dị mà giàu dưỡng chất.

Súp bí đỏ/súp khoai lang

Nếu bạn thích món gì đó béo nhẹ và ngọt tự nhiên, súp bí đỏ hoặc súp khoai lang sẽ là lựa chọn lý tưởng. Món súp vàng óng, sánh mịn, kết hợp cùng một chút sữa tươi, hành tây phi thơm và tiêu xay tạo nên hương vị ấm áp, dễ ăn.

Món súp vàng óng, sánh mịn, kết hợp cùng một chút sữa tươi, hành tây phi thơm và tiêu xay tạo nên hương vị ấm áp, dễ ăn.

Bí đỏ và khoai lang giàu vitamin, chất xơ, không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng. Một chén súp nóng ăn kèm bánh mì nướng sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn trong không gian se lạnh của ngày mưa.

Canh rau ngót thịt bằm

Canh rau ngót nấu cùng thịt bằm là món dân dã nhưng lại vô cùng hợp cho ngày mưa. Nước canh trong veo, vị ngọt thanh từ rau ngót kết hợp cùng thịt bằm mềm mịn tạo nên sự hài hòa, nhẹ nhàng mà không hề ngấy.

Rau ngót có tính mát, giàu vitamin C, giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng. Chỉ cần một bát canh rau ngót nóng ăn kèm cơm trắng là đủ để bạn có một bữa cơm giản dị mà ấm lòng trong ngày mưa gió.

Cá diêu hồng hấp gừng

Thay vì các món chiên rán nhiều dầu mỡ, cá diêu hồng hấp gừng sẽ là lựa chọn thanh đạm và bổ dưỡng hơn. Cá được hấp cùng gừng tươi, hành lá và một chút nước mắm nhạt, giữ nguyên được vị ngọt tự nhiên, thịt cá chắc mềm, dễ ăn.

Thay vì các món chiên rán nhiều dầu mỡ, cá diêu hồng hấp gừng sẽ là lựa chọn thanh đạm và bổ dưỡng hơn.

Gừng không chỉ khử mùi tanh mà còn giúp ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt thích hợp khi thời tiết ẩm lạnh. Món cá hấp gừng vừa ngon miệng, vừa không lo nặng bụng, khiến bữa cơm gia đình ngày mưa trở nên trọn vẹn hơn.

Trứng hấp kiểu Nhật

Trứng hấp kiểu Nhật, là món ăn thanh đạm nhưng lại đầy đủ dưỡng chất. Trứng được đánh đều rồi hấp cách thủy, tạo nên thành phẩm mềm mịn, mượt mà, dễ dàng tan trong miệng.

Bạn có thể thêm nấm, tôm hoặc thịt gà xé để món ăn thêm phong phú và bắt mắt. Trứng hấp không chỉ giàu protein mà còn dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn. Trong những ngày mưa, một chén trứng hấp nóng hổi sẽ khiến bạn thấy vừa ngon miệng, vừa ấm áp.

Các món cần tránh khi bụng dạ "yếu" vào ngày mưa

Trong những ngày mưa, hệ tiêu hóa thường nhạy cảm và dễ "biểu tình" hơn bình thường. Nếu ăn uống không cẩn thận, bạn có thể gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu hoặc mệt mỏi. Vì vậy, ngoài việc chọn những món thanh đạm, bạn cũng nên tránh một số loại thực phẩm sau:

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ: Khiến dạ dày phải hoạt động quá tải, dễ gây cảm giác nặng bụng, khó tiêu.

Sữa và các chế phẩm từ sữa (nếu không dung nạp Lactose): Có thể làm bạn đầy hơi, chướng bụng và khó chịu sau khi ăn.

Các món quá cay, quá nồng: Gia vị mạnh có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm bạn dễ khó chịu hoặc nóng rát.

Đồ ăn sống, gỏi, salad: Thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, dễ gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm với bụng dạ nhạy cảm.

Ăn gì để "cứu" khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáyĂn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cânThực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

GĐXH - Xây dựng thực đơn cho người ung thư vòm họng cần tuân thủ nguyên tắc: lỏng, mềm, dễ tiêu và giàu năng lượng. Dưới đây là những gợi ý cụ thể để đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày.

Nhóm những người không nên ăn bắp cải

Nhóm những người không nên ăn bắp cải

Mẹo nấu nướng - 3 tuần trước

GĐXH - Bắp cải mang lại nhiều lợi ích nhưng có nhóm người nên cân nhắc. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện những ai không nên ăn bắp cải.

Mẹo vặt nấu ăn cực hay mà có thể bạn chưa biết

Mẹo vặt nấu ăn cực hay mà có thể bạn chưa biết

Ăn - 3 tuần trước

GĐXH - Mỗi khi vào bếp, gặp phải tình trạng tay có mùi hành tỏi không khử được hết, trứng luộc bị nứt vỏ, nấu canh bị mặn… khiến bạn vô cùng khó chịu. Đừng lo, bài viết này sẽ bật mí cho bạn mẹo vặt khi vào bếp nấu ăn.

Những thực phẩm nếu kết hợp sai cách với tỏi có thể gây ra các phản ứng tiêu cực cho cơ thể

Những thực phẩm nếu kết hợp sai cách với tỏi có thể gây ra các phản ứng tiêu cực cho cơ thể

Ăn - 3 tuần trước

GĐXH - Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta không thể ăn tỏi một cách tùy tiện bởi có những thực phẩm rất kỵ với tỏi và nó có thể gây phản tác dụng đối với sức khỏe.

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước

GĐXH - Nấu cơm là công việc quen thuộc đến mức nhiều người thực hiện theo quán tính: vo gạo, đổ nước, bấm nút và chờ đợi.

Cách chế biến và sử dụng thực phẩm cho người viêm gan B

Cách chế biến và sử dụng thực phẩm cho người viêm gan B

Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước

GĐXH - Bên cạnh việc xây dựng thực đơn cho người viêm gan B, bạn cần biết cách chế biến, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro tiềm ẩn từ thực phẩm, vốn có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người bệnh mỗi ngày.

Sau tuổi 40, bữa cơm gia đình nên có 4 món này để cơ thể khỏe hơn mỗi ngày

Sau tuổi 40, bữa cơm gia đình nên có 4 món này để cơ thể khỏe hơn mỗi ngày

Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi theo cách không quá rõ ràng nhưng lại rất “bền bỉ”: chuyển hóa chậm hơn, khối cơ giảm dần, mỡ tích tụ dễ hơn, hệ tiêu hóa cũng không còn linh hoạt như trước.

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan

Công thức món ăn cho người men gan cao, giúp hạ men gan

Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước

GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người bị men gan cao bạn có thể tham khảo cho thực đơn ăn hàng ngày.

Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổ

Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổ

Ăn - 1 tháng trước

GĐXH - Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong căn bếp mỗi gia đình, không chỉ giúp chị em nội trợ hâm nóng thức ăn, rã đông thịt cá, mà còn có thể chế biến nhiều món ăn một cách nhanh gọn lẹ, tiện lợi.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Ăn - 1 tháng trước

GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.

Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Ăn - 1 tháng trước

GĐXH - Thêm muối vào nước luộc trứng là mẹo đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nấu. Dưới đây là những lý do chính.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

