Đừng để mùa đông trôi qua mà chưa thử chè sắn vàng 'thần thánh' này: Công thức cho người vụng về nhất cũng thành công

Người ta hay bảo mùa đông là mùa của nỗi buồn, nhưng với những cái bụng hay đói và những tâm hồn yêu bếp, mùa đông lại là cái cớ tuyệt vời nhất để nuông chiều bản thân. Khi ngoài trời gió rít từng cơn lạnh buốt, chẳng có hạnh phúc nào "xa xỉ" hơn việc được cuộn mình trong chăn ấm hoặc lúi húi trong bếp nhỏ, canh một nồi chè đang sôi lục bục. Hôm nay, hãy cùng gác lại những bộn bề, sắn tay áo lên và nấu một nồi chè sắn vàng (sắn lòng vàng) - món quà quê dân dã, rẻ tiền nhưng chứa đựng cả một bầu trời ấm áp.

Tại sao lại phải là "sắn lòng vàng" chứ không phải loại nào khác?

Nhiều người hỏi sắn nào chẳng là sắn, nhưng dân sành ăn thì biết rõ sự khác biệt một trời một vực. Sắn trắng đôi khi hơi nhiều xơ và nhạt, nhưng sắn lòng vàng thì sinh ra như để dành riêng cho món chè này.

Loại sắn này khi luộc hay nấu chè đều cho độ bở tơi nhưng lại rất dẻo, không bị bở nát vụn vặt. Đặc biệt nhất là cái màu sắc, khi chín, miếng sắn chuyển sang màu vàng mơ trong trẻo, óng ả như được ngào qua một lớp mật ong thượng hạng, nhìn thôi đã thấy ấm sực cả người rồi.

Vào bếp với công thức "dành cho người lười"

Món này làm dễ đến mức, nói vui là "có tay là làm được". Nguyên liệu thì rẻ như cho, loanh quanh chợ nào cũng có.

Chỉ cần chuẩn bị:

- 2-3 củ sắn lòng vàng: Hãy chọn những củ mập mạp, thân thẳng, cầm chắc tay thì thịt mới nhiều và ít xơ.

- Đường phèn hoặc đường thẻ (đường mật mía): Đây là bí quyết để nước chè có màu hổ phách đẹp mắt và vị ngọt thanh, không bị gắt như đường trắng.

- Gừng già: 3-4 lát hoặc đập dập (linh hồn của món ăn, thiếu gừng là mất đi một nửa phong vị mùa đông).

Quy trình "nhắm mắt cũng nấu xong":

Đầu tiên là khâu sơ chế, đây cũng là bước duy nhất bạn cần chút kiên nhẫn. Sắn mua về phải lột sạch lớp vỏ nâu và vỏ lụa hồng bên ngoài, ngâm nước muối loãng một chút cho ra hết nhựa. Sau đó cắt khúc vừa ăn. Lưu ý quan trọng: Hãy dùng mũi dao khía nhẹ để tách bỏ cái "xương sống" (phần lõi xơ cứng) ở giữa củ sắn. Bước này cực kỳ quan trọng, nó giúp miếng sắn khi ăn sẽ mềm mượt hoàn toàn, không bị lợn cợn, cảm giác cắn vào miếng sắn "mềm môi" nó đã đời lắm.

Tiếp theo, hãy cho tất cả sắn đã làm sạch và gừng thái lát vào nồi. Đổ nước ngập mặt sắn. Ban đầu cứ bật lửa lớn cho sôi bùng lên, sau đó hạ lửa liu riu, đậy vung và cứ thế để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Khoảng 40 phút là khoảng thời gian lý tưởng để sắn "chín tình", bở tơi từ bên trong.

Cuối cùng là công đoạn "nêm yêu thương". Khi thấy sắn đã nứt nở bung ra, dùng đũa xiên nhẹ thấy mềm nhũn, lúc này mới thả đường phèn vào. Đừng cho đường sớm quá sắn dễ bị sượng (lại gạo). Đun thêm chừng 10 phút lửa nhỏ để vị ngọt của đường len lỏi, thấm sâu vào từng thớ sắn. Lúc này, nước chè sẽ tự động hơi sánh lại nhờ lượng tinh bột từ sắn tiết ra, tạo nên độ sền sệt tự nhiên mà không cần pha thêm bột năng hay bột sắn dây.

Thành phẩm ra đời là một bát chè với nước dùng màu cánh gián sóng sánh, điểm xuyết những miếng sắn vàng ươm. Húp một thìa nước, vị cay nồng của gừng quyện với cái ngọt thanh tao của đường phèn chạy thẳng xuống cổ họng, ấm ran. Cắn một miếng sắn, cảm nhận cái sự bùi bùi, dẻo dẻo, bở tơi tan ngay đầu lưỡi.

Có những món ăn không cần cầu kỳ, không cần đắt tiền, chỉ cần đúng thời điểm. Một bát chè sắn chi phí chưa đến 10 ngàn đồng cho cả nhà, nhưng lại mang đến cảm giác quây quần, hạnh phúc mà đôi khi những món sơn hào hải vị ngoài tiệm không thể nào mang lại được.

Nếu nấu nhiều, bạn có thể để nguội rồi cất tủ lạnh. Món này ăn lạnh thì như một loại thạch dẻo giải nhiệt, còn hâm nóng lại thì là liều thuốc "cấp cứu" cho những ngày đại hàn.

Mách nhỏ cho bạn:

- Muốn chè thơm hơn, khi gần tắt bếp, bạn có thể rắc thêm chút dừa nạo sợi hoặc rưới một thìa nhỏ nước cốt dừa nếu thích vị béo ngậy.

- Nên dùng nồi đất hoặc nồi đế dày để ninh, nhiệt sẽ đều hơn và giữ ấm được rất lâu.