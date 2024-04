Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão (TP. Hải Phòng) vừa phát đi khuyến nghị, cảnh báo tới người dân về đảm bảo an toàn điện, không để xảy ra thiệt hại thương tâm về người và tài sản do tai nạn điện.

Cụ thể, ngày 26/3/2024, ông V.V.T (SN 1943, trú tại thôn Phủ Niệm 2, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) đã sử dụng dây kim loại trần nối vào nguồn điện. Sau đó, ông T. giăng vòng quanh thửa ruộng ở cạnh nhà để chống chuột phá hoại lúa, hoa màu.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ông T. đi một mình ra thửa ruộng nhưng không may bị vấp phải dây điện do mình giăng nên đã bị điện giật tử vong ngay tại ruộng lúa. Sau đó, vụ việc được mọi người phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng.



Khu vực ruộng lúa ông T. dùng điện để bẫy chuột khiến bản thân gặp nạn.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện An Lão nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu xác định, nguyên nhân khiến ông T. tử vong là do điện giật.

Liên quan đến sự việc trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão đã có kiến nghị gửi Chủ tịch UBND xã Thái Sơn: Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp sử dụng nguồn điện trái phép để bẫy, chống chuột trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ được sự nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng điện để bẫy, chống chuột trong sản xuất nông nghiệp. Phát động sâu rộng trong nhân dân phong trào sử dụng các phương pháp khác an toàn để đánh, diệt chuột, bảo vệ sản xuất nông nghiệp theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

