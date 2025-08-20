Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1
GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.
Cụ thể, thời gian bắt đầu từ 11h30 phút ngày 21/8/2025 đến 03h00 ngày 22/8/2025 (sớm hơn 05 giờ 30 phút theo thông báo trước đó).
UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 13/8/2025, Công an Thành phố Hà Nội ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tuy nhiên, trong ngày 21/8/2025, theo kế hoạch, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ tiến hành Tổng hợp luyện lần 1.
Do đó, để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động này, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện với thời gian như trên.
Theo đó, các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông được triển khai như sau:
Cấm triệt để các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Từ 11h30 phút ngày 21/8 đến 03h30 phút ngày 22/8; khung giờ từ 17h ngày 24/8 đến 03h sáng ngày 25/8; 17h ngày 27/8 đến 03h sáng ngày 28/8; từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 01/9 đến 15h ngày 02/9 đối với 19 tuyến đường sau:
Dốc La-pho, Mai Văn Thưởng, Ông Ích Khiêm, Chùa Một Cột, Nguyễn Cảnh Nhân, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Phan Chu Trinh, Cố Tân – Tông Đản.
Cùng khung thời gian trên, Hà Nội tạm cấm và hạn chế lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố) như sau:
Cấm tất cả các phương tiện di chuyển vào trong Vành đai 1;
Trong Vành đai 2: Cấm xe tải trên 1,5 tấn; xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi;
Trong Vành đai 3: Hạn chế lưu thông xe khách dưới 16 chỗ; xe mô tô; xe ô tô cá nhân;
Các phương tiện không được dừng, đỗ trên các tuyến đường cấm và tạm cấm.
Lịch tổng hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành, sẽ bắt đầu diễn ra lúc 20h00, tối thứ 5, ngày 21/8 và dự kiến 20h00 tối Chủ nhật ngày 24/8.
