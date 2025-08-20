Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.

GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.