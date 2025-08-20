Mới nhất
Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thứ tư, 15:01 20/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:

Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng LongHà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thôngHà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông

GĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.

Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung YênPhường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung Yên

GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.

BẢO LOAN
Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Thời sự - 3 phút trước

GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.

Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung Yên

Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung Yên

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.

Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớn

Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tạm ngớt, trời hửng nắng.

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.

Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk Lắk

Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk Lắk

Thời sự - 8 giờ trước

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đã thiếu quan sát khiến xe bị lật làm nhiều người trọng thương.

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Thời sự - 19 giờ trước

Anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.

Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử

Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ ở xã Ninh Giang (Ninh Bình) ôm con 5 tháng tuổi rời khỏi nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong thương tâm.

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Thời sự

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Thời sự
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Thời sự
Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử

Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử

Thời sự
Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Xã hội

