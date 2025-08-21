Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân nên đi xe buýt, tàu điện để xem tổng hợp luyện 2/9

Liên quan đến buổi tổng hợp luyện lần 1 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 20h ngày 21/8, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết trên VietnamNet, đơn vị thông báo cụ thể thời gian phân luồng và các tuyến đường cấm, tạm cấm phương tiện.

Theo đó, thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo, nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm nên sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội).

Đồng thời, người dân có thể đi bộ trên một số tuyến phố thuộc địa bàn các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình; chú ý tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành.

Ăn kẹo dẻo 'xách tay' từ nước ngoài, hai chị em bị ngộ độc chất kích thích

Tối 20/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận hai chị em ruột, trong đó người em 9 tuổi và người chị 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng ngộ độc chất kích thích. Thông tin trên Báo Tin Tức và Dân tộc.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị ngộ độc chất kích thích. Ảnh: BS

Kết quả xét nghiệm cho thấy, hai bệnh nhân dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa). BS.CKI Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, theo lời người nhà, túi thực phẩm do một người quen từ nước ngoài mang về gồm nhiều loại bánh kẹo, trong đó có một số viên kẹo dẻo đặt trong túi zipper không có bao bì, nhãn mác. Cả nhà cùng ăn, nhưng chỉ hai chị em ăn loại kẹo này. Sau khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động.

Bác sĩ Bùi Anh Triết cho biết, đây là lần đầu tiên khoa Cấp cứu tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện. Các chuyên gia cảnh báo, những loại kẹo "3 không" (không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng) thường chứa nhiều phụ gia, phẩm màu độc hại, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng có thể khiến người sử dụng, đặc biệt trẻ nhỏ, bị ngộ độc do virus, vi khuẩn, nấm mốc hoặc vi trùng khác. Sử dụng lâu dài còn có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng như béo phì, ung thư và rối loạn chuyển hóa.

Cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn tinh thần vì bị "bắt cóc online"

Công an phường Tân An, TP Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ giải cứu L. (18 tuổi) bị "bắt cóc online". Thông tin trên Người Lao Động.

Tin nhắn mà đối tượng lừa đảo nhắn tin cho ông M.

Qua làm việc, L. cho biết vào sáng 18/8, chị nhận được điện thoại từ nhiều số lạ, xưng là công an, đe dọa L. liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, nếu không làm theo yêu cầu sẽ bị khởi tố, bắt giam… Việc đe dọa này khiến L. hoảng loạn tinh thần. Sau đó, đối tượng buộc L. phải tải ứng dụng di động, thực hiện gọi video, yêu cầu mang tài sản gia đình đi cầm cố để nộp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Tổng số tiền L. đã chuyển là 466 triệu đồng.

Truy cập website 'đen', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng sau lời mời mua "đồ chơi"

Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội lên mạng tìm kiếm trang web "đen" đã bị các đối tượng thao túng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Theo tin trình báo của nạn nhân tên Q. (SN 1985), ngày 3/8, anh có lên mạng tìm trang website "đen". Sau đó, anh Q nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web. Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục. Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi,… từ đó dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền. Anh Q đã làm theo yêu cầu của đối tượng và bị chiếm đoạt số tiền là gần 2 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy, khiêu dâm" trên không gian mạng.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

- Không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc là “thủ tục” để nhận phần thưởng.

- Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bé trai khóc run trong mưa, hành động của nữ sinh và mảnh giấy để lại gây chú ý

Chiều 19/8, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực ký túc xá K7 (Đại học Tây Bắc, tỉnh Sơn La). Người dân và sinh viên bất ngờ khi thấy một bé trai ngồi co ro trên yên xe máy dựng bên vệ đường, hoảng sợ và khóc nấc. Thấy vậy, nữ sinh Lò Thị Hà và hai người bạn cùng phòng đã nhanh chóng chạy xuống, đưa bé vào trú mưa trong ký túc xá. Đồng thời, các bạn còn ghi lại lời nhắn trên một mảnh giấy để bố mẹ bé yên tâm. Nội dung mảnh giấy ghi rõ: "Cháu đưa em về ký túc xá..." và có để lại số điện thoại cho người thân của bé có thể liên lạc.

Các nữ sinh đã thay cho bé một bộ quần áo khô và chơi cùng để bé bớt sợ hãi.

Thông tin trên VietnamNet cho biết: Khoảng 50 phút sau, bố của em nhỏ đã đến đón con. Theo lời kể, do đặc thù công việc làm nương trên núi, bố mẹ bé phải đi xa. Khi trời mưa lớn, đường trơn trượt nên mất nhiều thời gian mới kịp quay về đón con.

Câu chuyện ấm lòng này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh mưu sinh vất vả của gia đình em nhỏ và khen ngợi hành động nhanh nhẹn, nhân ái của các nữ sinh.

Miền Bắc giảm mưa trong những ngày hợp luyện diễu binh

VTC News dẫn nguồn tư Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết ngày 21-23/8, khu vực Bắc Bộ có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, ngày 24-25/8, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C. Từ sau ngày 26/8, Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng, đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Trung Bộ ngày 21-23/8 trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Trong khoảng 24-31/8, khu vực này khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế giai đoạn từ sau ngày 26/8 cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Dự báo khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 21-31/8 có mưa dông vào buổi chiều và tối, ngày trời nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cũng nhận định ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ ngày trời nắng, xác suất mưa thấp, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.