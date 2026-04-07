Không dựa con cái, không cần viện dưỡng lão: Cụ ông 74 tuổi tiết lộ cách 'dưỡng già' ít ai nghĩ tới

Thứ ba, 19:00 07/04/2026 | Tâm sự
GĐXH - Ở tuổi 74, sống một mình suốt nhiều năm, từng sợ nhất là ngã xuống không ai hay, cụ ông trong câu chuyện đã tìm được cách “dưỡng già” vừa ấm áp, vừa ít tốn kém. Không phải con cái, không phải bảo mẫu hay viện dưỡng lão, mà chính tình làng nghĩa xóm – những điều tưởng chừng giản dị – lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất.

Tôi năm nay 74 tuổi, trước khi nghỉ hưu làm ở xưởng cơ khí suốt 30 năm. Vợ mất đã 8 năm, con gái lập nghiệp ở Bắc Kinh, mỗi năm về thăm một lần, ở vài hôm lại đi.

Căn nhà cũ này, tôi sống một mình tròn 8 năm.

Ở tuổi này, nhiều thứ đã buông được, chỉ còn sợ hai điều: sợ đột ngột ngã xuống không ai biết, và sợ chết trong nhà mà chẳng ai hay.

Những ngày tuổi già: Từ bình yên đến nỗi sợ lặng lẽ

Những năm đầu nghỉ hưu, cuộc sống còn khá vui vẻ. Tôi cùng mấy ông bạn đi câu cá, đánh cờ, thỉnh thoảng uống chén rượu, ngày tháng trôi qua cũng có dư vị.

Nhưng sau tuổi 70, sức khỏe bắt đầu giảm sút. Bạn bè lần lượt người bệnh, người mất. Người có thể ngồi cùng nhau ngày một ít đi. Năm ngoái, người bạn thân nhất của tôi qua đời, từ đó tôi cũng chẳng còn mặn mà ra ngoài.

Một lần vào mùa đông, đang lau nhà thì tôi trượt chân, ngã đập đầu xuống nền. Tỉnh dậy không biết đã bao lâu, nằm bất động, điện thoại thì ngoài tầm với, muốn gọi cũng không thành tiếng.

Cảm giác nằm đó, nghe tiếng đồng hồ tích tắc… thực sự không thể diễn tả.

Nếu không có người bán rau dưới nhà thấy lạ mà lên gõ cửa, nhờ người mở cửa vào, có lẽ tôi đã không còn ngồi đây.

Sau lần đó, tôi thực sự sợ.

Không dựa con cái, không cần viện dưỡng lão: Cụ ông 74 tuổi tiết lộ cách 'dưỡng già' ít ai nghĩ tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không hợp ở cùng con, cũng không muốn vào viện dưỡng lão

Con gái đón tôi lên thành phố ở cùng. Nhưng chỉ nửa tháng, tôi thấy không quen.

Hai vợ chồng nó đi sớm về muộn, cháu ngoại ở nội trú. Ban ngày tôi chỉ có mình với chiếc tivi. Ra ngoài cũng chẳng quen ai.

Tôi lại về quê.

Con gái tính thuê người giúp việc, nhưng hỏi ra mới biết, người ở tốt cũng phải vài nghìn tệ mỗi tháng – còn cao hơn cả lương hưu của tôi. Mà tôi quen sống một mình, trong nhà có người lạ lại thấy gò bó.

Từng nghĩ đến viện dưỡng lão. Nhưng sau một lần tham quan, tôi mất ngủ mấy đêm.

Những ánh mắt vô hồn trong hành lang, câu chuyện người con nửa năm chưa đến thăm… khiến tôi không đành lòng.

Một nắm hành và mối duyên với hàng xóm

Mùa xuân năm nay, dưới nhà có gia đình mới chuyển đến. Hai vợ chồng trẻ, có con nhỏ.

Một lần tôi thấy người vợ đứng chọn hành, rồi lại đặt xuống vì tiếc tiền. Tôi tiện tay chia cho cô ấy một nắm hành.

Chỉ vậy thôi, mà mở ra một mối quan hệ.

Từ đó, thi thoảng họ lại mang sang ít đồ quê: dưa muối, bánh bao, rau củ… Tôi cũng ngại nhận không, nên giúp trông con khi họ bận.

Đứa bé rất quấn tôi, gọi “ông Chu” ngọt xớt, nghe mà ấm lòng.

Không dựa con cái, không cần viện dưỡng lão: Cụ ông 74 tuổi tiết lộ cách 'dưỡng già' ít ai nghĩ tới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bữa cơm chung và sự gắn kết dần lớn lên

Sau này, người vợ ngỏ ý mời tôi sang ăn trưa cùng. Ban đầu tôi từ chối, nhưng rồi cũng đồng ý với điều kiện gửi tiền ăn mỗi tháng.

Từ những bữa cơm, mối quan hệ càng thân thiết.

Khi tôi bị đau lưng nằm liệt giường, họ chăm sóc từng bữa ăn, từng viên thuốc. Không một ngày nào tôi phải chịu đói hay thiếu người bên cạnh.

Lúc ấy tôi mới hiểu: có những câu “có gì cứ nói” – không phải nói cho có.

Mô hình "dưỡng già” ít ai nghĩ tới

Sau đó, chúng tôi lập một nhóm nhỏ trong khu, gồm hơn 20 người: người già, các bà mẹ trẻ, vài người làm nghề tự do.

Ai cần giúp gì, chỉ cần nhắn một câu:

Người cần đi viện – có người đưa;  Người bận việc – có người trông con;  Nhà hỏng điện – có người sửa giúp.

Mọi thứ vận hành tự nhiên, không ép buộc.

Chi phí mỗi tháng của tôi: gồm tiền ăn (gửi hàng xóm), mua thuốc, giúp đỡ người khác, mua quà cho trẻ con, góp hoa quả.... Tổng là 413 tệ/tháng (gần 1,6 triệu đồng), rẻ hơn thuê người giúp việc rất nhiều, mà lại ấm áp hơn gấp bội.

Câu chuyện của ông Châu 74 tuổi được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc không chỉ là một cách dưỡng già, mà còn là một gợi ý đáng suy ngẫm: Tuổi già không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái Không phải cứ có nhiều tiền mới sống an yên Điều quan trọng nhất là kết nối con người với con người. 

Một nắm hành cho đi, đổi lại là một bữa cơm nóng. Một lần giúp trông trẻ, đổi lại là những ngày ốm đau có người chăm sóc. Tuổi già đáng sợ nhất không phải cô đơn, mà là cảm giác mình bị lãng quên. Chỉ cần bạn chủ động bước ra ngoài, mở lời, sẻ chia – bạn sẽ nhận ra: Xung quanh luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy bạn.

Và đó, có lẽ chính là cách “dưỡng già” bền vững nhất.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

