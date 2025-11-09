Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trực

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng bảo vệ của một trường tiểu học thuộc phường Hòa Bình (TP Hải Phòng).

Đáng chú ý, khi người vi phạm lại chính là nhân viên bảo vệ – người chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh và giáo viên.

Theo kết quả điều tra, vào tối 20/9, Trần Văn C. (SN 1983, bảo vệ Trường Tiểu học ở phường Hòa Bình) rủ Vũ Văn H. (SN 1987) góp tiền mua ma túy tổng hợp mang về phòng bảo vệ của trường để cùng sử dụng. Khi lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện nhiều tang vật, gồm: đĩa sứ, ống hút cuộn bằng tiền, túi nilon chứa chất bột và viên nén màu xanh, đỏ nghi là ma túy.

Tang vật bị thu giữ tại phòng bảo vệ trường tiểu học. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng xác định: Chất bột là ma túy loại Ketamine, các viên nén là MDMA (thuốc lắc). Mẫu nước tiểu của cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra cho thấy Trần Văn C. là người chủ động liên hệ mua ma túy và chọn phòng bảo vệ trường học làm địa điểm sử dụng.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố Trần Văn C. và Vũ Văn H. về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Khu vực 1 – TP Hải Phòng phê chuẩn, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh về công tác quản lý, giám sát nhân sự trong các cơ sở giáo dục. Hành vi lệch chuẩn của người làm nhiệm vụ bảo vệ trường học không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh môi trường sư phạm, gây bức xúc trong xã hội.