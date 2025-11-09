Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm

Truy vết

Khoảng 14h10 ngày 1-8-2025, Công an phường Thượng Cát (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của chị V.T.N (SN 1983, trú tại địa bàn phường) về việc bị 3 đối tượng dùng dao khống chế, chiếm đoạt tài sản trên đường qua cánh đồng gần trường THCS Thượng Cát. Ngay sau đó, công an phường đã báo cáo vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự. Nhận định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng khi các đối tượng gây án có tổ chức, hành vi manh động, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự đã giao Đội Trọng án phối hợp Công an phường Thượng Cát xác minh, điều tra.

Đại úy Nguyễn Thành Trung - cán bộ Đội Trọng án kể lại: “Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, chúng tôi phát hiện 3 đối tượng tình nghi. Trong đó 1 đối tượng khoảng 34 tuổi điều khiển xe Honda SH màu đen, 2 đối tượng còn lại khoảng 23 và 35 tuổi chở nhau bằng xe Honda Airblade mang theo dao. Tất cả đều che kín mặt, tháo biển kiểm soát xe khi đi gây án…”.

Trên cơ sở đặc điểm, hướng di chuyển nghi vấn, tổ công tác khoanh vùng và rà soát hệ thống camera dọc tuyến. Manh mối đã mở ra khi hình ảnh được ghi lại trên tuyến đường Nguyễn Văn Giáp cho thấy, khoảng 11h20 cùng ngày có một xe Honda SH màu đen mang BKS: 21F1-234.27 và Airblade màu đỏ đen mang BKS: 18L1-184.51 có phương thức di chuyển phù hợp. Qua xác minh nhanh, chiếc Honda SH đăng ký tên chủ xe là N.V.Đ (SN 2005, ở Lào Cai), còn chiếc Airblade đăng ký tên chủ xe là N.T.K.D (ở Ninh Bình). Tuy nhiên, đối chiếu nhân thân cả D và Đ đều không phù hợp với mô tả nhân dạng hung thủ. Song, từ thông tin đăng ký phương tiện, tổ trinh sát đã phát hiện một mối liên hệ gia đình. Theo đó, em vợ của Đ là Nguyễn Đức Trình (SN 1991) hiện đang sử dụng chiếc Honda SH có đặc điểm nhận dạng tương đồng với hình ảnh thu thập được. Từ dấu vết này, các chiến sĩ tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện nơi Trình thuê trọ sống cùng vợ con là tại số 5 ngõ 19 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hòa (Hà Nội). Những chứng cứ được dày thêm khi trinh sát phát hiện 10h30 ngày 1-8-2025 (ngày vụ án xảy ra) Trình rời khỏi nơi ở cùng với trang phục, phương tiện trùng khớp với 1 trong 3 thủ phạm gây án. Song, thời điểm truy bắt, Trình không có mặt tại phòng trọ trên. Sau nhiều ngày mật phục, theo dấu đối tượng, ngày 9-8-2025 trinh sát đã bắt giữ được Nguyễn Đức Trình.

Ban đầu, tại trụ sở cơ quan công an, Trình quanh co, chối tội. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai ra đồng bọn còn lại là “Kub Anh” và “Lính Đánh Thuê” - hai đối tượng Trình quen qua hội nhóm “Thua tha, vỡ nợ, làm liều” trên mạng xã hội Facebook. Các đối tượng chỉ dùng tài khoản Facebook để liên hệ với nhau. Tuy nhiên, thời điểm Trình bị bắt giữ, cả “Kub Anh” và “Lính Đánh Thuê” đều chặn tài khoản của Trình. Khai thác sâu, Trình khai vài lần đón “Kub Anh” ở khu vực hồ Trung Kính ngõ 110 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa. Lần theo dấu vết tội phạm, cuối cùng trinh sát cũng bắt được đối tượng này tại một quán Internet trong ngõ 110 Trần Duy Hưng. “Kub Anh” được làm rõ là Lê Minh Anh (SN 2002, trú tại phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa), từ đó hé lộ phương thức, thủ đoạn gây án của nhóm đối tượng này.

“Các đối tượng tham gia hội nhóm trên Facebook, từ đó tụ tập, rủ nhau dùng xe máy đi tìm “con mồi” để đe dọa, cướp giật túi xách, điện thoại. Nạn nhân trong các vụ án đa số đều là người nước ngoài đi một mình, cầm theo điện thoại đắt tiền. Đáng nói ở đây là nạn nhân sau đó không trình báo khiến việc điều tra, truy bắt tội phạm gặp nhiều khó khăn…” - Đại úy Trần Quang Hiệp, Đội phó Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết.

Trình, Minh Anh đã bị bắt giữ, vậy còn “Lính Đánh Thuê”? Cuối cùng, lần theo dấu vết tiêu thụ tài sản, trinh sát cũng xác định được các giao dịch mua bán của một người tên Trần Văn Nam (SN 1990, trú tại thôn Phú La, xã Hồng Sơn, Hà Nội) và đó chính là “Lính Đánh Thuê”. Ngày 12-8-2025, tổ công tác đã bắt giữ thành công Trần Văn Nam, thu giữ 1 khẩu súng cùng 25 viên đạn.

Cơ quan Công an đã thu giữ 1 súng quân dụng và 25 viên đạn của Trần Văn Nam

Lộ sáng

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng toàn bộ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm sáng tỏ diễn biến vụ án xảy ra ngày 1-8-2025 tại phường Thượng Cát và 4 vụ cướp, cướp giật tài sản khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn Hà Nội từ giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8-2025.

Thượng tá Cao Trương Hoàn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhìn nhận: “Đây là dạng tội phạm cơ động, hành vi manh động, công tác truy bắt đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Trong vụ án này, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì bám sát để dựng lên chân dung các đối tượng. Rất nhiều khó khăn trong quá trình phá án, song, với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi đã nhanh chóng bắt giữ ổ nhóm cướp tài sản với thủ đoạn manh động này”.

Vụ án đã được làm rõ. Ổ nhóm đối tượng Nguyễn Đức Trình, Lê Minh Anh và Trần Văn Nam cũng đã sa lưới. Qua đó cũng cho thấy tội phạm hiện nay rất liều lĩnh, táo tợn. Chúng sử dụng mạng xã hội để làm quen và rủ nhau gây án. Từ những người xa lạ, các đối tượng đã nhanh chóng hình thành ổ nhóm tội phạm có tổ chức, lên kế hoạch với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Chỉ 11 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin, vụ án đã được khám phá thành công, cho thấy sự nỗ lực của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường vắng, khu dân cư thưa người hoặc vào khung giờ trưa và tối. Không nên sử dụng điện thoại, đeo túi xách hớ hênh khi đi xe máy; hạn chế mang theo nhiều tài sản, tiền mặt, đồ trang sức có giá trị khi di chuyển một mình, nhất là phụ nữ, người cao tuổi hoặc người nước ngoài mới đến sinh sống, làm việc tại Hà Nội; chủ động quan sát, ghi nhớ đặc điểm đối tượng và phương tiện nghi vấn.

Khi phát hiện người đi theo, áp sát, hoặc có biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng đổi hướng di chuyển đến nơi đông người, báo cho công an gần nhất; tích cực hỗ trợ cơ quan công an trong công tác truy xét tội phạm. Khi có vụ việc xảy ra, nạn nhân hoặc người chứng kiến cần trình báo ngay, cung cấp thông tin, hình ảnh camera, tránh tâm lý e ngại, bỏ qua. Mọi tin báo kịp thời là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, truy bắt đối tượng.

Đối với các cửa hàng kinh doanh điện thoại, cầm đồ, mua bán tài sản cũ, cần chấp hành nghiêm quy định về đăng ký thông tin người bán, xuất trình hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Không tiếp tay tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không tham gia, bình luận hay kết bạn trong các hội nhóm xấu, tiêu cực bởi đây là môi trường các đối tượng tội phạm thường lợi dụng để lôi kéo, rủ rê, hình thành ổ nhóm hoạt động phạm pháp; nếu phát hiện tài khoản mạng xã hội có biểu hiện rủ rê, kêu gọi làm những việc phi pháp, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc qua trang Fanpage “Công an thành phố Hà Nội” để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.