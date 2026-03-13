Mới nhất
Nhân viên bán xe điện bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu

Thứ sáu, 07:19 13/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội, một thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, Công an phường Nghĩa Đô đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Nghĩa Đô phát hiện tài khoản Facebook đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội. Qua xác minh, Công an phường đã làm rõ chủ tài khoản là Đ.X.H (SN 2003; trú tại: xã Hương Sơn, TP Hà Nội).

Nhân viên bán xe điện bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu - Ảnh 1.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CACC

Quá trình làm việc, H cho biết là một nhân viên bán xe điện. Nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi để bán được xe điện, H đã đăng tải thông tin sai sự thật, không có căn cứ như trên lên mạng xã hội. H đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Ngày 12/3/2026, Công an phường Nghĩa Đô đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Đ.X.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân" theo quy định.

Nhân viên bán xe điện bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu - Ảnh 2.

Thông tin bài viết sai sự thật. Ảnh: CACC

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

