Đường tình lận đận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ nổi tiếng với những ca khúc hay về quê hương đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai mà anh còn nổi tiếng với những bản tình ca da diết. Đằng sau những ca khúc ấy là duyên phận nhiều trắc trở của anh.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu gia tài âm nhạc toàn hits khủng
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được coi là nhạc sĩ đa tài với nhiều thể loại khác nhau từ tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình đến ca khúc về quê hương đất nước. Những năm 2000, khi tuổi đời còn trẻ, nhạc sĩ sinh năm 1983 đã nổi tiếng với các hits đình đám cho các ca sĩ như: Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Tuấn Khánh (Chuyện tình dưới mưa), The Men (Em luôn ở trong tâm trí anh)... Anh cũng là một trong những nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc hits nhất V-pop. Những thế hệ khán giả 8X, 9X hẳn không thể quên những ca từ da diết của: Đêm trăng tình yêu, Vầng trăng khóc, Tình yêu mang theo, Mộng thủy tinh, Ngồi bên em...
So với những nhạc sĩ gạo cội ở thế hệ trước, âm nhạc của Nguyễn Văn Chung thu hút khán giả bởi âm hưởng ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng. Ngoài những ca khúc về tình yêu, cách đây gần chục năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có bài hát được xem là thành công nhất, chạm đến hàng triệu trái tim khán giả, chính là "Nhật ký của mẹ" do Hiền Thục thể hiện. Đây là ca khúc Nguyễn Văn Chung phổ nhạc từ những lá thư có thật của mẹ và cũng là tác phẩm khiến anh cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp.
Ngoài ca khúc "Nhật ký của mẹ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn có sáng tác mang tên "Cha và con gái". Ca khúc này cũng được Thùy Chi thể hiện thành công và lan tỏa khắp mạng xã hội. Với giọng ca trong trẻo, Thùy Chi đã chuyển tải được cảm xúc sâu lắng đến khán giả về tình phụ tử.
Không chỉ dừng lại ở những ca khúc có lời hát dung dị về tình yêu và tình cảm gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung những năm qua còn gây ấn tượng lớn với khán giả qua những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước. Anh có ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với hàng tỷ lượt xem và tạo nên tên tuổi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Anh cũng sáng tác "Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai" đầy hào hứng trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Và "Nỗi đau giữa hòa bình" được chọn làm ca khúc chủ đề cho phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".
42 tuổi, Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ thành công khi sở hữu một gia tài âm nhạc khổng lồ. Anh xứng đáng được khán giả gọi với danh xưng "nhạc sĩ quốc dân" ở Việt Nam.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trắc trở chuyện tình duyên ra sao?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có một sự nghiệp thăng hoa nhưng lại khá lận đận trong chuyện tình duyên. Được biết, khi học năm hai ngành du lịch khách sạn, Nguyễn Văn Chung quen một cô gái ở Long Xuyên qua Yahoo chat. Hàng tháng, anh đều đặn về Long Xuyên thăm bạn gái một lần và cũng đều đặn bạn gái lên thăm anh một lần. Mối tình vui vẻ, hạnh phúc ấy kéo dài được một năm thì bạn gái anh đột ngột biến mất.
Chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thừa nhận mối tình này và anh cũng từng kể về nỗi buồn khi bạn gái đột nhiên biến mất. Suốt cả tuần Nguyễn Văn Chung nằm nhà buồn bã, không biết làm gì. Anh cứ tự hỏi, cô ấy đi đâu, mình đã làm gì sai, tại sao lại bỏ đi? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh đầu anh mà không một lời giải đáp. Chính điều đó đã khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tìm đến âm nhạc để giải khuây. Nhưng điều đáng buồn là anh không nhận được sự rung động qua những ca khúc ở thời ấy. Từ đó, anh bắt đầu viết câu chuyện tình yêu dang dở của mình qua âm nhạc.
Khi mối tình đó đi qua, năm 2012, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nên duyên cùng vợ Kim Thanh. Trước khi kết hôn, họ có 2 năm quen biết. Kim Thanh sinh năm 1988, không hoạt động nghệ thuật mà làm giáo viên dạy tiếng Hàn.
Chuyện tình của họ đã khiến không ít người ngưỡng mộ bởi để đến được với nhau, cặp đôi đã trải qua quãng thời gian thử thách với nhiều sóng gió. Tuy nhiên, sau một thời gian, chính tình cảm chân thành và mối nhân duyên đã đưa đẩy cả hai tiếp tục gắn bó. Nguyễn Văn Chung đã thuyết phục được gia đình Kim Thanh đồng ý để họ về chung một nhà. Cái kết có hậu này đã đem lại cho anh cảm hứng sáng tác bất tận khi "ngỡ có lúc tưởng chừng như sẽ mất cô ấy mãi mãi nhưng cuối cùng lại được thấy nhau, lại mang cho nhau những nụ cười hạnh phúc".
Sau khi kết hôn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và vợ có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Trước đó, khi mới ra trường và còn độc thân, anh nhận một bé gái về nuôi, bắt đầu cuộc hành trình làm bố đơn thân. Bé gái anh nuôi chính là con của em gái ruột. Vì biến cố gia đình của em gái nên anh muốn bù đắp cho cô bé.
Còn về vợ anh, khi còn chung sống, Nguyễn Văn Chung từng tiết lộ Kim Thanh là một người khéo léo, tự lập, đảm đang và yêu trẻ con nên khi lấy nhau, cô cũng dành rất nhiều tình cảm cho con gái nuôi của anh.
Tuy nhiên, sau 7 năm sống cùng nhau, họ vẫn nói lời chia tay. Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ trên trang cá nhân rằng nếu một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì có lẽ không ai quyết định chia tay cả, mà phải có chuyện gì đó xảy ra, dẫn đến sự ngột ngạt khiến cả hai không thể đi cùng nhau nữa. Tuy nhiên, dù không đi cùng nhau thì cũng nên đối xử với nhau như người thân để cả hai có cuộc sống tốt hơn, tìm được người xứng đáng hơn bởi "ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc".
Hiện tại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rất kín tiếng về chuyện riêng tư. Những chuyện đã qua, anh khép lại. Nhưng với khán giả, chính những trải nghiệm thăng trầm trong tình cảm ấy đã giúp Nguyễn Văn Chung có được những ca khúc rất chân thực và giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe.
Nhờ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong thời gian qua được khán giả yêu mến nhiều hơn. Clip: Đỗ Quyên
Ảnh FBNV
