Hé lộ gia cảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua những hình ảnh thời thơ ấu
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe ảnh thời thơ ấu, chỉ qua những khoảnh khắc này, khán giả phần nào hiểu được gia cảnh lúc nhỏ của nam nhạc sĩ tài năng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây khoe những hình ảnh lúc nhỏ của mình. Chỉ qua những khoảnh khắc lúc ấu thơ ấy, khán giả hiểu được phần nào gia cảnh của anh. Theo đó, lúc nhỏ Nguyễn Văn Chung được bố mẹ chăm chút rất cẩn thận và chu đáo.
Nhiều khán giả còn phát hiện từ cách đây hơn 30 năm, mẹ anh đã trang bị cho con trai ti giả - một vật dụng hiếm không phải gia đình nào ở thời điểm đó cũng có. Bên cạnh đó, việc ăn mặc với quần áo đẹp cùng giày dép, đồng hồ xịn cũng là điểm nhấn phần nào tiết lộ gia cảnh khá giả của nhà Nguyễn Văn Chung.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ được mẹ chăm chút vật chất mà còn yêu thương bằng tình cảm ấm áp. Mới đây khi nói về ca khúc "Nhật ký của mẹ", Nguyễn Văn Chung đã viết về người thân sinh với những lời tâm sự xúc động.
Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lúc nhỏ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn kể, những ngày mẹ sắp mất, anh ở bên chăm sóc và dành toàn bộ thời gian cho mẹ. "Sáng hôm ấy, mẹ mở mắt, thấy mình đang nằm quỳ bên cạnh giường, mẹ kêu mình lên nằm cạnh, mẹ ôm, mẹ gãi lưng, mẹ gãi đầu cho mình y như ngày còn nhỏ. Hơi thở mẹ đã rất yếu rồi, ánh mắt cũng lờ đờ, nhưng đôi tay của mẹ vẫn ôm mình với tất cả sức mạnh của tình yêu thương. 'Má thương con Chung ơi' là câu nói cuối cùng mẹ dành cho mình".
Khoảnh khắc ấy, nhạc sĩ đã òa khóc như một đứa trẻ trong chính lời ca khúc anh viết. Anh còn gửi gắm: "Giờ thì mình tin rằng không phải mình giỏi, bài hát này không phải do mình viết mà là do mẹ viết, mẹ viết bằng tình yêu to lớn mẹ dành cho mình, mình chỉ là người thay mẹ viết lại câu chữ mà thôi".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết anh rất hạnh phúc khi bài hát này được rất nhiều người phụ nữ, nhiều người mẹ yêu mến. Và anh tin rằng, họ yêu mến bài hát này cũng bởi vì tình yêu của họ dành cho con họ cũng lớn như tình yêu của mẹ dành cho mình - một tình yêu vĩ đại - lớn đến mức lúc nào cũng mong "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu" dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
Về nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, vào khoảng năm 2009 là thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của anh khi có 3 ca khúc lọt vào BXH đó là: Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Con đường mưa. Tiếp đến, năm 2012 cũng là một đỉnh cao sự nghiệp mới khi ca khúc "Nhật ký của mẹ" vừa phát hành đã tạo nên tiếng vang toàn quốc.
Thời gian gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ghi dấu ấn với các ca khúc cách mạng như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai; Nỗi đau giữa hòa bình. Hiện tại, anh trở thành gương mặt đắt show nhất nhì trong làng giải trí. Dù không xuất thân từ trường lớp đào tạo âm nhạc nhưng bằng những sáng tác mang đậm hơi thở cuộc sống, ngôn ngữ ý nghĩa, Nguyễn Văn Chung đang là nhạc sĩ được số đông khán giả mến mộ.
