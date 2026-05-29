Enoda Home tăng trưởng 70% sau khi tái cấu trúc vận hành kho cùng BigSeller

Đằng sau thành công này là sự xuất hiện của một "cánh tay phải" đặc biệt: nền tảng quản lý bán hàng BigSeller – giải pháp đã giúp doanh nghiệp tái cấu trúc toàn bộ hệ thống vận hành kho để bứt phá tăng trưởng.

Từ nhu cầu sống gọn gàng của người trẻ

Ra đời vào cuối năm 2023, Enoda Home thuộc Công ty TNHH Creative E-Commerce, có trụ sở tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Thương hiệu được sáng lập bởi bà Đỗ Thu Trang với định hướng phát triển các sản phẩm lưu trữ, sắp xếp nhà cửa theo phong cách Nhật Bản nhưng có mức giá phù hợp với phần lớn người tiêu dùng Việt..

Các sản phẩm chủ lực của Enoda Home tập trung vào nhóm đồ gia dụng phục vụ nhu cầu tổ chức không gian sống như khay mô-đun, hộp lưu trữ, giá đựng đa năng… với mức giá dao động từ 10.000 đến 100.000 đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, thay vì tập trung vào yếu tố trang trí, Enoda Home hướng đến trải nghiệm sống gọn gàng, thuận tiện và dễ ứng dụng trong các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ.

"Chúng tôi nhận thấy nhu cầu tối ưu không gian sống của người trẻ ngày càng lớn, đặc biệt tại các đô thị. Một căn nhà gọn gàng giúp sinh hoạt thuận tiện hơn và cũng tạo cảm giác thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày", bà Đỗ Thu Trang chia sẻ.

Các sản phẩm khay mô-đun, hộp lưu trữ tối giản của Enoda Home hướng tới phân khúc bình dân.

Hiện Enoda Home phát triển theo mô hình bán hàng đa kênh, bao gồm sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và một số kênh bán lẻ trực tiếp.

Khi tốc độ tăng trưởng tạo áp lực cho kho vận

Doanh số tăng nhanh cũng kéo theo áp lực lớn lên hệ thống vận hành phía sau. Đại diện Enoda Home cho biết trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp quản lý tồn kho và xử lý đơn hàng chủ yếu bằng phương pháp thủ công kết hợp nhiều phần mềm riêng lẻ.

Điều này khiến dữ liệu tồn kho giữa các kênh thường xuyên chênh lệch, nhân viên mất nhiều thời gian đối soát đơn hàng, đặc biệt trong các đợt cao điểm.

Lượng đơn hàng tăng nhanh trong năm 2025 tạo áp lực lớn lên hệ thống quản lý kho thủ công của doanh nghiệp.

"Có thời điểm lượng đơn tăng mạnh khiến nhân viên kho phải xử lý liên tục đến tối muộn. Việc tìm kiếm vị trí hàng hóa phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhân sự cũ nên khi số lượng đơn tăng nhanh, tốc độ xử lý bắt đầu chậm lại", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo Enoda Home, các vấn đề như đóng gói chậm, nhầm hàng hoặc cập nhật tồn kho thiếu đồng bộ từng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Chuẩn hóa quy trình bằng hệ thống quản lý tập trung BigSeller

Trong quá trình tìm kiếm giải pháp tối ưu vận hành, Enoda Home được giới thiệu về BigSeller thông qua một số đối tác thương mại điện tử tại thị trường Đông Nam Á.

Sau thời gian triển khai, doanh nghiệp bắt đầu đồng bộ quản lý đơn hàng, tồn kho và quy trình xử lý kho trên cùng một hệ thống.

Đại diện Enoda Home cho biết điểm thay đổi lớn nhất nằm ở việc chuẩn hóa quy trình vận hành kho thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân như trước.

"Hệ thống quản lý kho của BigSeller giúp luồng xử lý đơn hàng rõ ràng hơn, từ khâu nhặt hàng, đóng gói đến xuất kho. Nhân viên mới cũng dễ làm quen hơn do mọi vị trí hàng hóa đều được hiển thị trực quan trên hệ thống", bà Đỗ Thu Trang nói.

Nhân viên Enoda Home xử lý dựa trên sơ đồ trực quan của hệ thống BigSeller.

Ngoài phiên bản trên máy tính, ứng dụng di động của BigSeller cũng hỗ trợ đội ngũ quản lý theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng theo thời gian thực.

Trong các đợt cao điểm như siêu sale 8/8, Enoda Home sử dụng tính năng Wave Picking (nhặt hàng theo đợt) của BigSeller để tối ưu quá trình lấy hàng và giảm thời gian di chuyển trong kho.

Hiệu suất xử lý đơn hàng tăng hơn 30%

Theo số liệu do doanh nghiệp cung cấp, sau chưa đầy một năm tối ưu quy trình vận hành, năng suất xử lý trung bình của mỗi nhân viên kho đã tăng từ 145 đơn lên khoảng 190 đơn/ngày. Trong mùa cao điểm, công suất có thể đạt khoảng 210 đơn/ngày.

Việc vận hành ổn định trên nền tảng BigSeller cũng giúp Enoda Home tự tin mở rộng hoạt động bán hàng đa kênh và triển khai các chiến dịch marketing quy mô lớn hơn trong năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng đạt 70%. Đại diện doanh nghiệp cho biết mục tiêu trong năm 2026 là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 60%.

Hệ thống vận hành vào guồng giúp nâng hiệu suất xử lý đơn hàng trung bình của nhân viên thêm 30%.

Theo giới chuyên môn, khi thị trường thương mại điện tử bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về tốc độ giao hàng và trải nghiệm mua sắm, các giải pháp công nghệ như BigSeller đóng vai trò là bệ phóng hậu cần vững chắc. Các doanh nghiệp bán lẻ hiện nay không chỉ cần đầu tư vào marketing mặt trước mà còn phải chuẩn hóa hệ thống vận hành phía sau để duy trì khả năng tăng trưởng dài hạn.

Doanh nghiệp tự giới thiệu