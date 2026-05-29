Robot hình người VinDynamics thử nghiệm thực tế tại Vinpearl Safari Phú Quốc: Bước tiến dài của trí tuệ nhân tạo Việt Nam
Trong lĩnh vực robotics, việc đưa một robot hình người (humanoid robot) hoạt động ổn định ở môi trường thực tế luôn là một bài toán hóc búa.
Chính vì vậy, việc VinDynamics đưa robot hình người Dyno vào thử nghiệm thực tế tại một môi trường mở và phức tạp như Vinpearl Safari Phú Quốc không chỉ là một hoạt động trình diễn, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo của các kỹ sư Việt Nam.
Vượt qua bài toán tương tác thời gian thực giữa môi trường đông người
Là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam, Vinpearl Safari Phú Quốc nổi tiếng với trải nghiệm "nhốt người thả thú", nơi du khách ngồi trên xe chuyên dụng để khám phá thế giới động vật trong môi trường bán tự nhiên rộng lớn. Tuy nhiên, chính môi trường vận hành thực tế này lại đặt ra bài toán phức tạp cho các hệ thống AI tương tác thế hệ mới.
Không gian xe di chuyển liên tục, mật độ khách đông cùng tiếng động vật, tạp âm môi trường và đa dạng ngôn ngữ, chất giọng vùng miền khiến việc nhận diện và phản hồi chính xác theo thời gian trở thành một thách thức lớn đối với công nghệ tương tác thông minh.
Khác với môi trường phòng thí nghiệm hay nhà máy vốn được kiểm soát nghiêm ngặt về ánh sáng và âm thanh, các không gian công cộng ngoài trời đòi hỏi hệ thống robot phải xử lý đồng thời hàng loạt biến số phức tạp. Trong bối cảnh đó, Dyno được giao một vai trò hoàn toàn mới: Trở thành hướng dẫn viên công nghệ số tại Vinpearl Safari Phú Quốc.
Thử thách lớn nhất của đội ngũ phát triển VinDynamics trong chiến dịch lần này là làm sao để robot có thể nghe - hiểu và phản hồi ngay lập tức (real-time) trước hàng loạt tương tác diễn ra liên tục từ du khách trong môi trường vận hành thực tế.
Nhờ tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên tiến cùng hệ thống mảng micro định hình chùm tia, Dyno đã chứng minh kỹ năng vượt trội khi cô lập được giọng nói của người đối diện. Khả năng tư duy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra câu trả lời của Dyno đã khiến nhiều du khách hứng thú với người bạn hướng dẫn viên mới này. Không dừng lại ở việc phản hồi bằng âm thanh, hệ thống điều khiển chuyển động của robot còn tự động tính toán để đưa ra các cử chỉ tay, hướng mắt và ngôn ngữ cơ thể đồng bộ với ngữ cảnh, tạo cảm giác tương tác tự nhiên và thân thiện như một hướng dẫn viên thực thụ.
Khẳng định năng lực giải pháp "Make-in-Vietnam"
Điều khiến trải nghiệm này trở nên ý nghĩa hơn chính là biểu tượng thương hiệu Việt được tự hào gắn trên thân máy. Toàn bộ quá trình từ thiết kế, phát triển phần mềm tương tác đến vận hành thực tế của robot Dyno đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại VinDynamics làm chủ.
"Những dữ liệu thực tế thu thập được từ phản hồi và hành vi của du khách tại Vinpearl Safari Phú Quốc sẽ là cơ sở dữ liệu quý giá để công ty tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện khả năng nhận thức và tối ưu hóa hành vi cho các dòng robot thông minh tiếp theo" — Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Giám đốc Khối Công nghệ, VinDynamics.
Thử nghiệm thực tế tại Phú Quốc đã mở ra một triển vọng lớn về việc ứng dụng robot hình người vào các ngành dịch vụ, bán lẻ, du lịch và hành chính công tại Việt Nam trong tương lai gần. Robot hình người giờ đây không còn là câu chuyện viễn tưởng trên phim ảnh hay nằm im trong phòng thí nghiệm, mà đã sẵn sàng bước ra đời thực để đồng hành và phục vụ cuộc sống của con người.
Về VinDynamics: VinDynamics là công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các giải pháp robot và tự động hóa tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực robot nhân hình. Với định hướng đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử và điều khiển chuyển động, VinDynamics hướng tới việc cung cấp các sản phẩm robot thông minh, an toàn và có chi phí hợp lý, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.
- Tìm hiểu thêm tại: https://vindynamics.net/
Về Vinpearl Safari Phú Quốc: Tọa lạc phía Tây Bắc của đảo Ngọc Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc là điểm đến dành cho những du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn và tìm hiểu cuộc sống hoang dã của những loài động vật quý hiếm. Vinpearl Safari Phú Quốc có diện tích 380 ha và được quy hoạch bài bản thành hai phân khu: khu vườn thú mở (open zoo) và công viên động vật bán hoang dã (safari park).
Đây là nơi sinh sống của gần 4,000 cá thể thuộc 200 loài động vật, trong đó có rất nhiều loài động vật quý hiếm trên thế giới như: voi Châu Á, bò tót, hổ Bengal, gấu đen Châu Á, rái cá vuốt bé, cầy mực, hồng hoàng, heo vòi Mã Lai, hắc tinh tinh, đười ươi sumatra, vượn cáo đuôi khoang, tê giác trắng, linh dương sừng thẳng Ả Rập, linh dương Bongo, rùa khổng lồ Aldabra. Vinpearl Safari Phú Quốc không chỉ là một địa điểm du lịch độc đáo mà còn là trung tâm bảo tồn, cứu hộ động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam.
- Tìm hiểu thêm tại: Vinpearl Safari Phú Quốc | Official website – VinWonders
VinGroup
Xe máy điện giá siêu rẻ chỉ 17,6 triệu đồng nhập khẩu về Việt Nam kiểu dáng cổ điển, công nghệ tân tiến cực hợp với chị em phong cách điệu đàGiá cả thị trường - 9 phút trước
GĐXH - Xe máy điện dáng cổ điển giá chưa tới 18 triệu đồng nhưng sở hữu linh kiện nhập khẩu, phanh đĩa đôi cùng cảm giác lướt phố êm ái, nhẹ nhàng như "thảm bay".
Giá bạc hôm nay 29/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 14 phút trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 29/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Enoda Home tăng trưởng 70% sau khi tái cấu trúc vận hành kho cùng BigSellerSản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước
Trong những năm gần đây, thị trường đồ gia dụng và phụ kiện sắp xếp nhà cửa phát triển khá nhanh. Trong đó, Enoda Home nổi lên như một thương hiệu quen thuộc với nhóm khách hàng yêu thích phong cách sống gọn gàng, tối giản, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng lên tới 70% trong năm 2025.
Hatchback đô thị giá 266 triệu đồng thiết kế xinh xắn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hatchback gây ấn tượng với mức giá dự kiến chỉ từ 266 triệu, phạm vi hoạt động lên tới 460 km, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Kia Morning và Hyundai Grand i10.
LPBank kết nối dòng vốn cho hệ sinh thái startup đổi mới sáng tạoSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Tham gia Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026), LPBank mang đến nhiều hoạt động kết nối, tư vấn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Xe ga 150cc của Honda giá chỉ 62 triệu đồng trang bị ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ chỉ ngang Air BladeGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn Air Blade và SH, kèm theo đó là những trang bị tiên tiến hàng đầu hiện nay.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 29 - 31/5/2026: Cúp điện từ 6h30 nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không được áp các loại phí mới tạo gánh nặng với người bán hàngSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng.
Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lítSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 28/5. Trong đó, xăng giảm mạnh tới gần 1.400 đồng/lít.
Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồngSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Chiến dịch "Chọn Xanh cho Khỏe – Vì một Việt Nam thật Khỏe" của Manulife Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín Global CSR & ESG Awards, ở hạng mục "Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng xuất sắc".
Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.