LPBank kết nối dòng vốn cho hệ sinh thái startup đổi mới sáng tạo
Tham gia Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026), LPBank mang đến nhiều hoạt động kết nối, tư vấn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Vừa qua, diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 – Danang Venture and Angel Summit 2026 (DAVAS 2026) đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng với sự tham gia của đông đảo Quỹ đầu tư, startup, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế. LPBank là ngân hàng duy nhất tham gia diễn đàn năm nay với nhiều hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Với sự hiện diện của hơn 30 Quỹ đầu tư quốc tế tại DAVAS 2026, diễn đàn mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa startup, Quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính. Thông qua các hoạt động trao đổi tại sự kiện, LPBank tăng cường tiếp cận các Quỹ đầu tư đang quan tâm tới thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, AI, fintech và chuyển đổi số.
Bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc LPBank chia sẻ: "Thông qua DAVAS 2026, LPBank mong muốn mở rộng vai trò kết nối giữa startup, doanh nghiệp công nghệ với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Với vai trò trung gian tài chính giữa Quỹ đầu tư và startup, LPBank có thể tham gia các gói sản phẩm ưu đãi liên quan đến tài khoản đầu tư trực tiếp/gián tiếp, quản lý dòng tiền …theo các thỏa thuận hợp, góp phần tối ưu quá trình vận hành dòng vốn và tạo thêm điều kiện để startup tiếp cận nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng".
Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, gian hàng LPBank thu hút đông đảo startup, doanh nghiệp và các Quỹ đầu tư đến tìm hiểu các dịch vụ tài chính dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại đây, LPBank giới thiệu nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu quản lý dòng tiền, thanh toán số, bảo lãnh, ngoại hối …và tư vấn hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động và kết nối đầu tư.
Thời gian qua, bên cạnh các dịch vụ tài chính, LPBank cũng phát triển nhiều giải pháp ngân hàng số dành cho doanh nghiệp như LPBank Biz, Tài khoản Vạn năng, Lộc Phát Pay… hỗ trợ quản lý dòng tiền, thanh toán và vận hành doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Song song với đó, ngân hàng tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực số nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch của doanh nghiệp.
Tham gia DAVAS 2026 cũng thể hiện định hướng của LPBank trong việc mở rộng kết nối với các Quỹ đầu tư, tăng cường hiện diện trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của cộng đồng startup, doanh nghiệp công nghệ.
DAVAS 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức. Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 30 Quỹ đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines… với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD; hơn 100 chuyên gia, diễn giả quốc tế cùng 70 startup hoạt động trong các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, Web3, giáo dục, y tế và công nghệ xanh.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động như trình bày dự án gọi vốn trước Quỹ đầu tư, kết nối trực tiếp giữa startup và Quỹ đầu tư, hội nghị Web3, triển lãm công nghệ cùng các phiên thảo luận về đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ.
LPBank
Hatchback đô thị giá 266 triệu đồng thiết kế xinh xắn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 4 phút trước
GĐXH - Hatchback gây ấn tượng với mức giá dự kiến chỉ từ 266 triệu, phạm vi hoạt động lên tới 460 km, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe ga 150cc của Honda giá chỉ 62 triệu đồng trang bị ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ chỉ ngang Air BladeGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn Air Blade và SH, kèm theo đó là những trang bị tiên tiến hàng đầu hiện nay.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 29 - 31/5/2026: Cúp điện từ 6h30 nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không được áp các loại phí mới tạo gánh nặng với người bán hàngSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng.
Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lítSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 28/5. Trong đó, xăng giảm mạnh tới gần 1.400 đồng/lít.
Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồngSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Chiến dịch "Chọn Xanh cho Khỏe – Vì một Việt Nam thật Khỏe" của Manulife Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín Global CSR & ESG Awards, ở hạng mục "Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng xuất sắc".
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tiên Tri Group kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester UnitedBảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh của Công ty TNHH Tien Tri Group trên đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.
World Cup 2026™: Khán giả Việt có thể xem bóng đá theo cách hoàn toàn mớiSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - FIFA World Cup 2026™ được xem là kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước tới nay, không chỉ bởi quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển với 104 trận đấu, mà còn bởi cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu đang thay đổi mạnh mẽ trong thời đại số.
Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.