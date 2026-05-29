Những loại cá giá rẻ, bán đầy chợ Việt, dinh dưỡng rất tốt cho người mới ốm dậy

Thứ sáu, 15:16 29/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, những loại cá này rất giàu protein, dưỡng chất, là nguồn đạm lành tính, rất phù hợp bồi bổ sức khỏe, cực tốt cho những người mới ốm dậy.

1. Cá chép 

Hiện trên thị trường cá chép sông có giá dao động từ 100.000 đến hơn 300.000 đồng/kg tùy kích cỡ và tùy địa điểm bán. Cụ thể cá chép sông loại 2-3kg thường có giá khoảng 145.000 - 163.000 VNĐ/kg. Cá chép sông loại 3-5kg thường có giá khoảng 220.000 - 250.000 VNĐ/kg. Cá chép sông loại 5-7kg thường có giá khoảng 280.000 - 330.000 VNĐ/kg. Đặc biệt, cá chép sông loại trên 7kg giá còn có lúc chạm ngưỡng 370.000 VNĐ/kg trở lên.

Lâu nay trên thị trường, loại cá chép giòn cũng được bán khá chạy. Tại Hà Nội, giá của cá chép giòn dao động trong khoảng từ 180.000 đến 270.000/kg tùy thuộc cân nặng cũng như có sự chênh lệch khi bán ở ao bán buôn hay bán lẻ.

Dù giá thành phải chăng, tuy nhiên cá chép lại rất giàu dinh dưỡng. Theo nhiều nghiên cứu, 100 g cá chép cung cấp khoảng 16 g protein cùng lượng acid amin dồi dào như glycine, arginine. Đối với người mới ốm dậy bị suy giảm cảm giác thèm ăn, thịt cá chép giúp kích thích các enzyme tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ trở lại.

Ngoài ra, cá chép còn cung cấp lượng collagen dồi dào, không chỉ giữ dáng mà còn làm đẹp, là thực phẩm lý tưởng để phụ nữ dưỡng da. Cá chép giàu protein và axit amin, chất béo  omega 3, vitamin A, vitamin B, canxi, phốt pho, sắt, thiamin, riboflavin, niacin và các chất dinh dưỡng khác tốt cho gan.

Các axit béo không bão hòa có trong thịt cá và lecithin có trong vảy cá có thể ngăn ngừa xơ cứng động mạch, hạ lipid máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, ức chế kết tập tiểu cầu, giảm hình thành huyết khối não và nhồi máu cơ tim, hạ cholesterol.

2. Cá trắm  

Hiện nay, trên thị trường, tùy thuộc vào trọng lượng, nguồn gốc và địa chỉ cung ứng mà giá thành cá trắm có thể thay đổi, cụ thể cá trắm cỏ thường có giá từ 45.000 – 110.000/kg tùy loại, cá trắm giòn có giá 145.000-180.000/kg.

Đắt đỏ nhất phải kể đến cá trắm đen, giá bán thường dao động từ 110.000 – 400.000 VNĐ/kg. Cụ thể, đối với loại size nhỏ dưới 4kg thường có giá khoảng từ 110.000 - 180.000 đồng/kg. Loại size trung bình từ 5kg – 7kg có giá khoảng 200.000 - 220.000 đồng/kg. Với cá trắm đen size lớn từ 7kg – 12kg thường có giá khoảng từ 250.000 - 410.000 đồng/kg. Đắt đỏ nhất phải kể đến cá trắm đen sông Đà với loại trên 12kg có thể có giá lên tới 400.000 - 460.000 đồng/kg hoặc cao hơn.

Cá trắm xưa nay được mệnh danh là "vua của các loại cá nước ngọt", cá trắm đen từ lâu luôn nằm trong nhóm thực phẩm cao cấp nhờ chất lượng thịt thơm ngon và giá trị dinh dưỡng vượt trội. Loài cá này thường sinh sống ở môi trường nước sạch, thức ăn chủ yếu là ốc, hến tự nhiên nên phần thịt có độ săn chắc, vị ngọt đậm, ít tanh và béo thanh hơn nhiều loại cá nước ngọt khác.

Theo các chuyên gia  dinh dưỡng, thịt cá trắm đen chứa hàm lượng protein chất lượng cao, giàu canxi, sắt, photpho cùng nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng cường miễn dịch và bồi bổ sức khỏe.

Trong y học cổ truyền, đây còn là thực phẩm có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, phục hồi thể trạng nên thường được dùng trong các món ăn dưỡng sinh. Hiện nay, dù giá thành khá cao so với nhiều loại cá nước ngọt khác, cá trắm đen vẫn ngày càng được người tiêu dùng săn tìm bởi đây không chỉ là món ăn ngon mà còn là nguồn thực phẩm giàu giá trị cho sức khỏe.

3. Cá chuối

Hiện nay trên thị trường, cá chuối (thường được biết đến với rất nhiều tên gọi khác như cá quả hay cá lóc) đang có giá dao động từ 80.000 – 150.000 VNĐ/kg, tùy thuộc vào kích thước, nguồn gốc và địa điểm bán. Trong đó cá chuối nuôi có giá dao động từ 65.000 – 95.000 VNĐ/kg. Với loại cá sông, cá đồng, giá bán thường dao động từ 120.000 – 150.000 VNĐ/kg.

Dù giá thành phải chăng, rất dễ mua ngoài chợ Việt, tuy nhiên cá chuối lại có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100 g thịt cá chuối chứa đến 18,2 g protein nhưng lại rất ít chất béo xấu. Đặc biệt, cá chuối có hàm lượng albumin dồi dào - một loại protein huyết tương cực kỳ quan trọng giúp giữ nước trong mạch máu, thúc đẩy quá trình chữa lành các tổn thương nội mô và giúp vết thương mau lành, hỗ trợ rất tốt cho người mới ốm dậy.

Loại cá nước ngọt 'đắt xắt ra miếng' được nhiều người săn tìm

GĐXH - Dù có giá đắt hơn nhiều loại cá nước ngọt khác, cá trắm đen vẫn luôn được giới sành ăn săn tìm nhờ phần thịt săn chắc, vị ngọt đặc trưng và giá trị dinh dưỡng được ví như “vua cá nước ngọt”.

Những loại cá biển xịn, khó nuôi công nghiệp, ít xương, giàu canxi, giá phải chăng bán đầy chợ Việt

GĐXH - Giá cả phải chăng, hợp túi tiền của nhiều người, lại giàu canxi, omega-3, khoáng chất, protein. Điều khiến nhiều người tiêu dùng ưa chuộng ở cá mú, cá thu, cá đuối là loại cá thường ít xương, là hàng biển xịn, khó nhân tạo.

