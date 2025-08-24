Mới nhất
Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội

Chủ nhật, 07:52 24/08/2025 | Thời trang
Nhiều fan nữ make-up chỉn chu, diện đồ sexy khi tham gia đại nhạc hội 8Wonder, lần đầu tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 1.

Ngày 23/8, đại nhạc hội Moments of Wonder diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đêm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR Ian, Soobin, Hòa Minzy…

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 2.

Thời tiết Hà Nội nắng mưa thất thường, nhiều bạn trẻ ưu tiên lựa chọn thời trang mát mẻ, thoải mái song vẫn năng động, thời thượng, phù hợp với không gian đại nhạc hội.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 3.

Hai bạn trẻ thu hút ánh nhìn khi diện đồ ren trắng, đen. Hồng Hoa (áo đen) chia sẻ đây là lần đầu cả hai tham dự đại nhạc hội trong năm nay nên cảm thấy hồi hộp, chờ đợi phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam như Soobin, tlinh…

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 4.

Bạn Ngân (đội mũ trắng) chia sẻ đây là lần thứ 5 cô đi "đu" concert trong năm nay. "Bỏ ra 5 triệu đồng mua vé tôi cũng không tiếc vì những gì nhận lại được từ concert, đại nhạc hội. Hy vọng các concert ngày càng được tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp", Ngân nói.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 5.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 6.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 7.

Phụ kiện khăn quàng in hình cờ đỏ sao vàng, áo phông yêu nước được nhiều khán giả lựa chọn.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 8.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 9.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 10.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 11.

Áo quây, quần, váy tua rua vẫn được nhiều người lựa chọn.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 12.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 13.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 14.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 15.

Fan đầu tư trang điểm, phụ kiện bắt mắt dự đại nhạc hội 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonde. Từ 14h, nhiều khán giả đã đổ về khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 16.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 17.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 18.

Đại nhạc hội thu hút hơn 50.000 khán giả. Trước giờ diễn, ban tổ chức đã thông báo sold out (bán hết) vé.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 19.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 20.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 21.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 22.

Đại nhạc hội Moments of Wonder là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam là điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 23.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 24.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội - Ảnh 25.

Nhiều khán giả ngồi chờ đến giờ biểu diễn tại khu vực sảnh Trung tâm Triển lãm Quốc gia, đối diện sân khấu đại nhạc hội.

