Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội
Nhiều fan nữ make-up chỉn chu, diện đồ sexy khi tham gia đại nhạc hội 8Wonder, lần đầu tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội.
Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen ZThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.
Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cướiThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.
Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếpThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội AnThời trang - 6 ngày trước
Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.
Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mớiThời trang - 6 ngày trước
Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.
10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô ParisThời trang - 1 tuần trước
Chỉ một chiếc khăn lụa, nếu biết cách “kể chuyện”, có thể khiến bộ đồ tối giản nhất trở nên sống động và sang trọng hơn gấp bội.
Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợiThời trang - 1 tuần trước
Hình ảnh mới đây của cô bé Mina - con gái lớn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bất ngờ.
Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy NguyễnThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Tham dự một sự kiện mới đây, Đoàn Hồng Trang - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đã diện đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế giúp cô khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái sang trọng.
Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh caoThời trang - 1 tuần trước
Phụ nữ ở tuổi 50, như rượu vang đã ủ đủ lâu, đằm thắm, sâu sắc, hiểu đời hơn sau bao năm tháng. Nhưng về thời trang, muốn khí chất lan tỏa trọn vẹn, họ cần học cách dùng phong cách tinh tế, thanh lịch để toát lên vẻ duyên dáng và cuốn hút.
"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hộiThời trang - 2 tuần trước
Nữ diễn viên sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, cùng sắc vóc gợi cảm vượt thời gian, đặc biệt là đôi chân thon dài săn chắc và thần thái đỉnh cao giúp cô tỏa sáng ở tuổi 55.
