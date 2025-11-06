FECO X3 – Giải pháp công nghệ giúp tiết kiệm nhiên liệu

Vì vậy, xu hướng tìm kiếm giải pháp tiết kiệm thông minh mà không cần thay đổi phương tiện đang trở thành lựa chọn của nhiều người Việt.

Giải pháp công nghệ xanh cho phương tiện hiện hữu

Trong số các giải pháp nổi bật gần đây, FECO X3 được xem là lựa chọn đáng chú ý khi ứng dụng công nghệ nano bán dẫn nhằm tối ưu quá trình cháy của nhiên liệu. Sản phẩm giúp tiết kiệm 10–25% nhiên liệu, đồng thời giảm khí thải độc hại (CO, HC, NOx) và bảo vệ động cơ khỏi muội than – mài mòn, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường rõ rệt mà không cần can thiệp vào kết cấu máy.

Sáng ngày 3/11/2025, tại White Palace Võ Văn Kiệt (TP.HCM), sản phẩm FECO X3 được giới thiệu chính thức trong khuôn khổ toạ đàm "Giải pháp FECO X3 và chương trình 'Xanh hoá' giảm khí thải tại Việt Nam", với sự tham dự của các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện hiệp hội ngành giao thông – vận tải.

"Giảm phát thải không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng thông minh" – ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM, chia sẻ tại sự kiện.

Ông cho rằng những giải pháp như FECO X3 sẽ mở ra hướng đi thực tế cho doanh nghiệp trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động, vừa giúp tiết kiệm chi phí vận hành, vừa góp phần vào lộ trình giảm phát thải mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Đồng hành cùng người Việt trong hành trình tiết kiệm và xanh hoá

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần NEXNANO là đơn vị được ủy quyền phân phối độc quyền FECO X3, phụ trách triển khai đến mạng lưới đại lý, garage và doanh nghiệp vận tải trên toàn quốc. Mục tiêu của doanh nghiệp là giúp người dùng giảm chi phí nhiên liệu song song với giảm phát thải – hai bài toán kinh tế và môi trường vốn gắn chặt với đời sống hiện đại.

FECO X3 không chỉ mang lại lợi ích kỹ thuật, mà còn khuyến khích tinh thần tiêu dùng có trách nhiệm, khi mỗi người lái xe đều có thể chủ động góp phần vào tiến trình "xanh hoá" giao thông Việt Nam.

Doanh nghiệp tự giới thiệu