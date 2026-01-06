Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Hàng loạt tuyến đường và khu dân cư sẽ bị mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều hộ dân sẽ liên tục nằm trong diện cúp điện GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 6 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 6 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 6 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Sang tải khai thác hiệu quả TBA T6 CX Sương Nguyệt Anh và xử lý tình trạng đầy tải TBA Trịnh Quang Nghị

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1, KP Bình Quân 1, Bình Quân 2 phường Long An tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần QL 62 thuộc Ấp Xuân Hòa, Ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, tỉnh Long An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương Nối dài và một phần khu dân cư Phường 6 thuộc Kp Bình Cư 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kp Bình Cư 1, Xuân Hòa 1 -Phường Long An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kp Tân Xuân 1, Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 -Phường Long An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nước giải khát Delta - 42 Võ Ngọc Quận, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 10:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân - Số 31 đường Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 10:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty Cổ phần Nguyên Thịnh-Nhà máy bê tông Nguyên Thịnh Số 2 - Đường số 2 cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 09:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đinh Thiếu Sơn thuộc Kp Bình An 1, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 12:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, hẻm 278 Châu Thị Kim, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên Trường An - TĐ số 509 Đường Xóm Đập Xuân Hòa 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/01/2026 đến 10:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản - Số 319 Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Báo và Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN VĂN GIÀU - 112 Nguyễn Minh Đường, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Bao Bì Đại Lục - Lô N4 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Vinh Phúc - Số 245 Quốc lộ 1A, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Mecofood - Số 28 Cao Văn Lầu, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An - Đường số 1 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Cao Văn Tài - Đường Huỳnh Châu Sổ, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Châu Thị Kim, một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: TSTL Đặng Văn Nhị (TBA ĐANG RỚT CHÌ) - Đường Lương Văn Hội ấp 3, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 10/01/2026 đến 15:45:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Điện Lực Long An - Điện Lực Tân An - Số 61/9A Nguyễn Thái Bình, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Một phần Ấp Bà Phổ Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ hệ thống chiếu trạm biến áp Chiếu Sáng 1

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 07/01/2026 đến 14:45:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Mỹ Liên (NR Giấy Tân An)

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Cty bình minh phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa, hiệp hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: cty lực đông

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/01/2026 đến 09:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty LME Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: cty sáu lu

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 06/01/2026 đến 09:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Rock Wool Khải Hoàn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty An Ánh Hùng

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 06/01/2026 đến 11:15:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH vật liệu chân không cách nhiệt AllCho Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH CNC Kayas Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Thuận Phát LA

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/01/2026 đến 14:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty LG

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/01/2026 đến 15:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty xin hong chang

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 06/01/2026 đến 16:15:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: cty dệt đông quang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Châu Anh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH Zhaolong Industry

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 07/01/2026 đến 09:45:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty An Phước Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty liễn quán

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 07/01/2026 đến 11:15:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM Vasifood

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty CP ĐT PT NL Long Yin Long An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty đậu tiên

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 07/01/2026 đến 14:45:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty bách sự cao

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH CN Unibear Việtt Nam

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 07/01/2026 đến 16:15:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Hưng Thịnh Food

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Minh Ân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 09:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Minh Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty PT

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 08/01/2026 đến 09:45:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nhà Của Gấu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/01/2026 đến 10:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Tấn Đức

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 08/01/2026 đến 11:15:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Khoa Kỹ Mỹ Kỳ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty gỗ Bùi Văn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Kiến Xương

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 08/01/2026 đến 14:45:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Đại Lộc Long An

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Kiến Lĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 08/01/2026 đến 16:15:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã đức hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty nhân khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 08:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Fwu Ji Resins Chemmical Industry (VN)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 09:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV PT KD HT KCN Phú Mỹ Vinh

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 09/01/2026 đến 09:45:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Vạn Thắng Đạt

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/01/2026 đến 10:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty bê tông bách khoa

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 09/01/2026 đến 11:15:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH NeeK Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty chí đạt

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 09/01/2026 đến 14:45:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty hasaka việt nam

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP SX Sheenycos

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 09/01/2026 đến 16:15:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã đức lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: cty nhựa Quốc Toản

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: cty hân mỹ ngọc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Nhánh rẽ CN Công Ty TNHH VINA ASTEC, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 08:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ CTy ChuBu RiKa, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ NXXS Công Ty Cổ Phần Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn , xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:45:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức , xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:15:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần SX TM Đạt Đại Thành, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/01/2026 đến 15:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Đông Thạnh Tân Tập: ( Khu vực từ đường Tân Quang A đến đường Kênh Sườn ) Một phần Ấp Tân Quang 2, Tân Chánh, Tân Quí, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ CTy CP ĐT XD HT Hòa Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 08:45:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Công Nghệ VLP, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty TNHH TM Vĩnh Thạnh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Thái Văn Thức, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Cảng Long An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ CS Bánh Nhất Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Tô Ánh Nguyệt, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 09/01/2026 đến 10:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Nguyễn Minh Đức, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH Bảo Thịnh.LA, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Đông Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty TNHH Mega Việt Phát, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Chợ Mới Long Phú ( Khu vực từ Trung tâm Văn Hóa đến Cống Trị Yên ): Một phần Ấp 3, Ấp Thanh Hà, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Trạm Chợ Mới ( Khu vực từ Trung tâm Văn Hóa đến Cống Trị Yên ): Một phần Ấp 3, Ấp Thanh Hà, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhánh rẽ CN Cty TNHH May Thêu Thuận Phương - Xưởng May Bình Chánh 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước: Toàn bộ Ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 11/01/2026 đến 05:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục chính Xoài Đôi Phước Lý: ( khu vực từ Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý ) Một phần Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 11/01/2026 đến 05:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước: Toàn bộ Ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 11/01/2026 đến 19:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục chính Xoài Đôi Phước Lý: ( khu vực từ Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý ) Một phần Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 11/01/2026 đến 19:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Từ trụ 02 đến trụ 89 Nr kinh cả Dứa, Một phần Ấp 1, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trại Giam Thạnh Hòa, Tuyến 474MH, khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ trụ 70 đến trụ 98 Nr Kinh Ốp, tuyến 472MH, Một phần Ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nha đam Việt Nam (PB06060019796)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở sản xuất nhang Hồ Lệ Châu (PB06060019796)- ấp 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Công Nghệ Nano Khải Trác Việt Nam (PB06060018132)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu Tư Chanh Việt Long An TBA 3x75 kVA (PB06060053162)- ấp 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam (PB06060021310)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần SX XD TM DV Minh Mẫn Long An (PB06060048652) Công Ty TNHH Minh Mẫn Mê Kông (PB06060064440)- ấp 1 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Lộc Gia Bảo - Xưởng In Lộc Gia Bảo (PB06060035051)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV May Mặc Doanh Thy (PB06060036072)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH VLXD Sạch Phúc Thành (PB06060064483)- ấp 1 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH RaiSing Việt Nam (PB06060030472)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/01/2026 đến 15:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phan Văn Á (PB06060045109)- ấp 1 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/01/2026 đến 15:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Huy Tiến (PB06060031546)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Cơ khí Nhôm XingfaWindow - Nhà Máy Nhôm Xingfa (PB06060042766)- ấp 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần nhựa C.H.A (PB06060044022)- ấp 3 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa (PB06060011133)- ấp 7A xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 10:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần SX TM Thép Sunrise (PB06060043626)- ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 09:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công Ty TNHH SX TM Chế Biến Nông Sản Hà Thành (PB06060065832)- ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/01/2026 đến 10:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Đặng Văn Triều (PB06060019626)- ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny (PB06060041624)- ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Thuận Thông (PB06060043613)- ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Hóa Dầu Khang An (PB06060031008)- ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Tự Cường (PB06060030389)- ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần JooYoung, Công ty Cổ Phần Lưới Bảo Nông (PB06060045841)- ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.Hồ Chí Minh - Co.opmart Bến Lức (PB06060039080)- ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH SX TM Tư Hiệp (PB06060012473) Công Ty TNHH Vĩnh Minh Phước Pet (PB06060057846) Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện và TM Đức Tín (PB06060036709)- ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Voi Lá, Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5 Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Cơ Khí Hoàng Phẩm (PB06060021941)- ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX TM Chế biến Thực phẩm Vĩ Huy (PB06060012468)- ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Ngay, ấp 2, 3, 4, 5, 6 Bình Đức xã Bình Đức và một phần ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, 6 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 23 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 09:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng, Ấp Chợ xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 5 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 12, 15 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Cầu Ngang xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đình xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Hồng Ân (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 19 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Đường Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/01/2026 đến 10:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Nhất Hưng Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, 8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đào Duy Tân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NM XX Kha Thị Hạnh, ấp 3 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Hùng Tiến Phát TC, ấp 2 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP Thức Ăn NoVa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thanh Phong (750kVA) (Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quả Thông), ấp 8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Tiến Phát, ấp 3 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP SX TM DV PNT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Trạm Ấp Tây B2 – Một phần Ấp Tây Bắc xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T04 Ấp Tây B – Một phần Ấp Tây Bắc xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T11 Ấp Tây B – Một phần Ấp Tây Bắc xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ngã Năm - Kinh 5000 - Một phần ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Tân Chánh B1 - Kinh 5000 - Một phần ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/01/2026 đến 06:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vàm Cỏ, một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Khuôn viên HGĐ Phan Minh Tuấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 09:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HGĐ U Khải Kiệt

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/01/2026 đến 10:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên trạm T288/1 Trần Văn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/01/2026 đến 11:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên trạm T3 Nr Đồn Biên Phòng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên HGĐ Bà Ngẫm

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 06/01/2026 đến 15:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên trạm T4 ĐBP 865 MQT

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 06/01/2026 đến 16:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên Cty Hải Phương Nam

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 06/01/2026 đến 17:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ QUý, trạm T10 Nhánh rẽ Giồn Tràm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên HGĐ Nguyễn Quốc Thắng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý khu vực trạm T290 tuyến 479

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Mỹ Quý khu vực trạm T5 Nr T7A ấp 5 Mỹ Quý Tây

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp 5 xã Mỹ Quý, khu vực T16 nhánh rẽ ấp 5 MQT

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên TBA T15/1 tuyến 472 (HKD Nguyễn Quốc Vỹ)

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hiệp, xã Đông Thành, khu vực trạm T28 Ấp 1-2 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, khu vực trạm T44 ấp 5 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thành Bắc, xã Đông Thành, khu vực trạm 57 tuyến 479

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phát, xã Đông Thành, khu vực trạm T36 Rạch Gốc

THỜI GIAN: Từ 15:33:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn Công ty Thái Trường Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 14:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên cty DNTN Tân Minh Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hoá, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 13:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Ngô Văn Khoe

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Công Bình, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:30:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang, Trung Vĩnh - xã Khánh Hưng, một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4, Măng Đa - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Thị Liên, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 08:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Điều Thanh Điền, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 08:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Phước Đông, ấp An Tập, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 06/01/2026 đến 08:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Văn Mưu, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 06/01/2026 đến 08:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Vẽn, ấp An Tập, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 06/01/2026 đến 09:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Cao Văn Kỳ, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 06/01/2026 đến 09:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Kiệt, ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/01/2026 đến 10:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Tấn Lộc, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/01/2026 đến 10:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Sấy lúa Võ Thanh Sơn 1, ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 06/01/2026 đến 10:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Sâm, ấp Tân Long, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 06/01/2026 đến 10:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Công Tâm, ấp An Tập, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 06/01/2026 đến 11:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Cần, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 06/01/2026 đến 11:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Phát Dũng, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Quốc Đủ, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/01/2026 đến 12:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nhan Lê Minh Tiên, ấp Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Quốc Điệp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/01/2026 đến 14:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Thị Mính, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 06/01/2026 đến 14:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Cù Ngọc Lâm, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 06/01/2026 đến 14:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Cu 2, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 06/01/2026 đến 15:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Phước Hải 1, ấp An Tập, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 06/01/2026 đến 15:20:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Thị Hai, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Thanh Phong, Ấp An Tập, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đoàn Công Tân, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 06/01/2026 đến 16:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Hữu Nhường, ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 06/01/2026 đến 16:40:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Hải, ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 08:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lưu Thị Khuyến, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 08:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Ngọc Liêm, ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 07/01/2026 đến 08:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phan Văn Hiếu, ấp Thanh Bình 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 07/01/2026 đến 08:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Ngập, ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 07/01/2026 đến 09:20:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Giỡn, ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 07/01/2026 đến 09:20:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Văn Tát, ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lâm Minh Theo, ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Văn Sâm, ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 07/01/2026 đến 10:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Quốc Phương, ấp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 07/01/2026 đến 10:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Bùi Văn Nghiệp, ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 07/01/2026 đến 11:20:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Đinh Hữu Tiến, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 07/01/2026 đến 11:20:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Phước, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Gương, ấp Phú Tây A, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Điều Thị Thúy Kiều, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đoàn Công Lễ, ấp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Thọ, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 07/01/2026 đến 14:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Tuấn, ấp Phú Tây B, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 07/01/2026 đến 14:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Công Hoàng, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 07/01/2026 đến 15:20:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Minh, Ấp Phú Tây B, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 07/01/2026 đến 15:20:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Kim Yến, ấp Đồng Tre, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Hạnh Phúc, Ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Hiệp, ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 07/01/2026 đến 16:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Văn Ngon, ấp Bình Thạnh, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 07/01/2026 đến 16:40:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Cơ sở thu mua thanh long Trung Nguyên, Ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 08:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Nguyễn Thành Minh Tâm, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 08:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Văn Chức, ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 08/01/2026 đến 08:40:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Châu Thị Hiếu, Ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 08/01/2026 đến 09:20:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Huỳnh Công Vân, ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 08/01/2026 đến 09:20:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ ATGC Nguyễn Văn Tấn, Ấp Bình Thạnh 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/01/2026 đến 10:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Trương Văn Dẩn 2, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/01/2026 đến 10:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Lê Văn Lọt 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 08/01/2026 đến 10:40:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Trương Văn Mãi 1, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 08/01/2026 đến 10:40:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Tạ Văn Bắc, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 08/01/2026 đến 11:20:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Lê Văn Dũng, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 08/01/2026 đến 11:20:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Trường CS & PTTH Thuận Mỹ, Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Châu Văn Sáng, ấp Xuân Hòa 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hồng Quang, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Hồ Thanh Hùng, Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Phạm Tiến Sĩ, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 08/01/2026 đến 14:40:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Kiều Thanh Phúc, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 08/01/2026 đến 14:40:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Lê Đức Anh 3, ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 08/01/2026 đến 15:20:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Nguyễn Thị Thanh, ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 08/01/2026 đến 15:20:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Lê Hoàng Nam, ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Nguyễn Văn Minh 2, ấp Vĩnh Viễn, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đặng Văn Hùng Cường, Ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 08/01/2026 đến 16:40:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Minh Tuấn, ấp Hồi Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 08/01/2026 đến 16:40:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Văn Tèo, ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 08:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Văn Hoàng, ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 09/01/2026 đến 08:40:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Sấy lúa Lê Văn Ngon, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 09/01/2026 đến 09:10:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Thành Ngôn, Võ Văn Chạnh, Võ Văn Chinh ấp 6, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:40:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Khải, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/01/2026 đến 10:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phan Trương Minh Tùng, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 09/01/2026 đến 10:40:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Hiến Chương, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 09/01/2026 đến 11:20:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Châu Minh Phúc, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phan Tấn Tài, ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 14:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Ngọc Thanh, ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 09/01/2026 đến 14:40:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thanh Tuấn, ấp Long Hưng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 09/01/2026 đến 15:20:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Duy Trinh, ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Hoàng Phong, ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 09/01/2026 đến 16:40:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1,4,5,6,7,8, xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2,1,8 , xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 07:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2,1,8 , xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.