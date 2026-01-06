Mới nhất
Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục, thấp chưa từng có, hatchback rẻ nhất phân khúc cạnh tranh gay gắt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Thứ ba, 13:29 06/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10 về doanh số.

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục , tạo áp lực lớn cho Hyundai Grand i10 - Ảnh 1.Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sâu, rẻ nhất phân khúc hạng A, sẵn sàng cạnh tranh Kia Morning về doanh số

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 hấp dẫn hứa hẹn đánh bại Kia Morning để giữ vững ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc xe cỡ A.

Giá lăn bánh Kia Morning

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục , tạo áp lực lớn cho Hyundai Grand i10 - Ảnh 2.

KIA Morning

KIA Morning là một trong những cái tên nổi bật tại phân khúc hạng A, có 5 phiên bản với giá niêm yết chính hãng từ 349 đến 424 triệu đồng tùy phiên bản. Kia Morning 2025 (hay Kia New Morning) mới ra mắt có giá công bố các phiên bản AT và GT-Line dao động 439 - 469 triệu đồng.

Hiện tháng 1/2026, Kia Morning 2025 có nhiều ưu đãi hấp dẫn tùy đại lý, bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện (film cách nhiệt, thảm, dù che), hỗ trợ lãi suất thấp, miễn phí lái thử/giao xe, và tặng 1/2 bình xăng, với giá công bố các phiên bản AT và GT-Line dao động 439 - 469 triệu đồng, và có các chương trình khuyến mãi riêng biệt theo từng nơi.

Sau ưu đãi, giá bán các mẫu sedan Kia chỉ từ 334 triệu đồng, mở ra cơ hội tốt nhất để sở hữu ô tô cho khách hàng trong dịp đầu năm 2026.

Bảng giá lăn bánh Kia Morning

Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VNĐ)

Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ)

Ưu đãi
Hà NộiTP.HCMTỉnh/TP khác
Kia Morning MT349413406387

Ưu đãi 6 triệu đồng

Kia Morning X-Line424497488469

-


Giá xe Kia Morning và các đối thủ

Kia Morning giá từ 349 triệu đồng

Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng

Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng

Đánh giá xe Kia Morning

Kia Morning phiên bản hiện hành đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục , tạo áp lực lớn cho Hyundai Grand i10 - Ảnh 3.

KIA Morning là một trong những cái tên nổi bật tại phân khúc hạng A

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Kia Morning có trục cơ sở 2.400mm với kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.595 x 1.595 x 1.485 (mm). Tuy là mẫu xe cỡ nhỏ nhưng nhờ các bộ phận nội thất được thiết kế hợp lý nên không gian bên trong của Kia Morning vẫn khá thoải mái.

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục , tạo áp lực lớn cho Hyundai Grand i10 - Ảnh 4.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù

Điểm nhấn đáng chú ý trong khoang nội thất của Kia Morning là màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, được thiết kế ấn tượng nhất phân khúc hatchback hạng A. Những trang bị khác trên xe có thể kể tới đồng hồ đa thông tin kết hợp màn hình LCD 4,2 inch, vô-lăng bọc da, hệ thống âm thanh 6 loa…

Ghế ngồi trên Kia Morning đều được bọc da, riêng phiên bản GT-Line có thêm chỉ khâu và đường viền màu đỏ. Trong khi đó, phiên bản X-Line lại dùng chỉ khâu màu xanh lá. Ghế chỉnh tay 6 hướng được trang bị trên tất cả các phiên bản.

Đối thủ của VinFast Fadil và Hyundai Grand i10 có khang hành lý dung tích 255L và tăng lên 1.010L với hàng ghế thứ 2 có thể gập xuống 60:40.

Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục , tạo áp lực lớn cho Hyundai Grand i10 - Ảnh 5.

Ghế ngồi trên Kia Morning đều được bọc da

“Trái tim” của Kia Morning là động cơ xăng Kappa 1.25L, 4 xi lanh thẳng hàng với công suất tối đa 86 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Động cơ này kết hợp với tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp.

Những trang bị an toàn nổi bật trên Kia Morning gồm có: Cảnh báo áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảnh báo va chạm phía trước FCWS, hệ thống ổn định thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBD, cảm biến lùi và 2 túi khí (trên phiên bản cao cấp nhất). Những trang bị này đủ để Kia Morning có thể tự tin đối đầu với Hyundai Grand i10.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

