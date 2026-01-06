Mới nhất
Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg

Thứ ba, 19:00 06/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Loại cam Việt này đang bày bán tràn ngập thị trường với giá siêu rẻ, chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg.

Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg - Ảnh 1.Loại quả rừng vị “khổ trước sướng sau” bất ngờ thành món đặc sản được nhiều người “săn đón”

GĐXH - Loại quả dân dã này mang vị chua chát đặc trưng của núi rừng, hậu vị ngọt nơi cổ họng đang trở thành món ăn vặt gây “sốt”, thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em.

Những ngày gần đây, ngoài những loại quả Việt quen thuộc như: Cam canh, cam Cao Phong, roi đường, xoài, vú sữa,… trên thị trường bày bán la liệt loại cam sành - đặc sản có nguồn gốc từ các tỉnh miền Tây của Việt Nam với mức giá vô cùng rẻ. Từ lâu nay, cam sành là một loại quả quen thuộc, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì vừa ngon, bổ lại có giá phải chăng.

Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg - Ảnh 2.

Thị trường hoa quả Việt Nam bày bán nhiều loại cam khác nhau phục vụ người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương, dù giá rẻ, nhưng chất lượng cam khá ngon, nhiều nước, ngọt, màu bắt mắt nên được lòng nhiều người, đặc biệt là các cửa hàng bán nước trái cây thường sẽ lấy số lượng lớn để ép bán cho khách. Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống lẫn 'chợ mạng', cam sành đang được rao bán từ 10.000 – 30.000 đồng/kg (tùy loại).

Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg - Ảnh 3.

Cam sành được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chất lượng quả.

"Trong những loại cam Việt được nhiều người tiêu dùng quan tâm thì cam sành là một mặt hàng không thể bỏ qua. Nhiều năm trở lại đây, loại cam này có giá thành rất rẻ, có thời điểm chỉ vài nghìn đồng/kg. 

Lý do có giá thấp như vậy là bởi nguồn hàng đưa từ các tỉnh trong Nam đưa ra rất sẵn, giá rẻ như cho. Quả chín già, ngọt, thơm, màu nước cam khi vắt ra vàng sánh, rất phù hợp làm nước uống giải nhiệt, tốt cho sức khỏe. Cam này nếu biết cách bảo quản sẽ để được khá lâu nên nhiều khách hàng thường đặt 5 – 10 kg về dùng dần", anh Nguyễn Duy (tiểu thương tại Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg - Ảnh 4.

Thậm chí, khách hàng lấy cam với giá sỉ chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg.

Cam sành thích hợp chế biến nhiều món ăn hoặc vắt nước, màu vàng bắt mắt, hương vị thơm ngon, chua nhẹ nên được nhiều người yêu thích. "Nhà tôi ai cũng thích uống nước cam nên mỗi lần đi chợ gặp cam sành ngon là tôi sẽ mua. So với những loại trái cây khác thì tôi thấy loại cam này có giá cả rất hợp lý, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe. 

Thỉnh thoảng gặp hàng cam ngon tôi toàn mua cả chục cân để dùng dần. Mùa lạnh này chỉ cần để cam ở nơi khô ráo là sẽ không sợ bị hỏng, cứ khi nào cần nấu ăn hay pha nước là sẽ có cam để chế biến luôn", chị Phương Thảo (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Cam sành nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng vì vừa ngon, bổ lại rẻ.

Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg - Ảnh 5.Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

GĐXH - Dâu tây Mộc Châu đầu mùa đang được rao bán với mức giá tương đối cao so với thời điểm chính vụ. Một kg dâu có thể lên tới nửa triệu đồng/kg.

