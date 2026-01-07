SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

SUV cỡ nhỏ nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn

Geely EX2 sở hữu thiết kế nhỏ gọn





Sau màn ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe điện cỡ nhỏ Geely EX2 tiếp tục mở rộng tại Đông Nam Á khi chính thức có mặt ở Indonesia

Indonesia hiện được xem là một trong những thị trường xe điện phổ thông sôi động nhất Đông Nam Á, tạo điều kiện để các mẫu xe điện cỡ nhỏ như EX2 tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng.

Phần đuôi xe với thiết kế bo tròn và rất "nịnh mắt".





Về vận hành, Geely EX2 tiếp tục sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau – cấu hình từng được áp dụng tại Thái Lan. Động cơ điện này cho công suất 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong 11,5 giây, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Hướng đến khách hàng trẻ, Geely EX2 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, năng động cùng mức giá dễ tiếp cận. Mẫu xe điện này chỉ cung cấp một tùy chọn pin dung lượng 40,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 395 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản thể hiện rõ ở trang bị tiện nghi. Phiên bản Max được bổ sung ghế lái chỉnh điện, trong khi bản Pro dù là cấu hình tiêu chuẩn vẫn được trang bị đèn pha LED Projector tự động.

Là mẫu xe giá rẻ, EX2 vẫn được hãng trang bị nhiều công nghệ vượt trội, với 6 túi khí tiêu chuẩn.





Cả hai phiên bản đều sở hữu hệ thống đèn viền nội thất lấy cảm hứng từ không gian đô thị, bố trí trải dài trên táp-lô và các tấm cửa, nhấn mạnh phong cách trẻ trung của mẫu xe.

Ở mảng an toàn, Geely EX2 cũng phân hóa rõ rệt giữa các phiên bản. Bản Pro chỉ dừng ở mức cơ bản với 4 túi khí, trong khi bản Max được nâng cấp lên 6 túi khí và là phiên bản duy nhất sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Gói công nghệ này mang đến các tính năng như phanh khẩn cấp tự động và kiểm soát hành trình thích ứng, dù vẫn thiếu vắng những trang bị cao cấp hơn như cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Danh mục màu sơn ngoại thất của Geely EX2 chủ yếu là các gam trung tính gồm be Nebula Beige, xám Comet Grey, bạc Star Silver và trắng Moon White.

Riêng phiên bản Max được mở rộng thêm hai lựa chọn màu sắc nổi bật là hồng Aurora Pink và xanh dương Stellar Blue.

Bên trong khoang cabin, bản Pro chỉ có phối màu xám Dark Grey, trong khi bản Max tiếp tục tạo khác biệt với tùy chọn nội thất trắng ngà Ivory White.

Giá SUV cỡ nhỏ Geely EX2

Tại thị trường Indonesia, Geely EX2 được phân phối với hai phiên bản Pro và Max, có giá bán từ 233 – 273 triệu Rupiah (tương đương khoảng 366 – 429 triệu đồng).

Theo kế hoạch của Geely, EX2 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2026, gia nhập phân khúc xe điện cỡ nhỏ và đối đầu trực tiếp với BYD Dolphin. Tuy nhiên, mức giá dành cho thị trường trong nước hiện vẫn chưa được công bố.

Ở thời điểm hiện tại, danh mục xe điện của Geely tại Việt Nam mới chỉ có một đại diện là mẫu EX5. Mẫu xe này cũng được khách hàng mua và sử dụng sau vài tháng đánh giá giá khá cao nhờ chất lượng vận hành ổn định, giá hấp dẫn trong phân khúc.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

