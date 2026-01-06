Mới nhất
Giá xe SH Mode 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, cạnh tranh Air Blade, Lead vì giá rẻ

Thứ ba, 11:07 06/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh trong tháng 1/2026, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 1.Giá xe máy điện giảm sốc, rẻ nhất chỉ từ 14 triệu đồng, xe máy Honda, Yamaha thấp chưa từng có, cơ hội cực hiếm cho khách mua

GĐXH - Xe máy điện giảm giá sâu, có mẫu chạm mức thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt, kể cả các hãng đình đám như Honda, Yamaha cũng không đứng ngoài cuộc đua.

Giá xe SH Mode 2026 niêm yết

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 2.

Giá xe SH Mode mới nhất tháng 1/2026 không thay đổi so với tháng 12/2025.

Giá xe SH Mode mới nhất tháng 1/2026 không thay đổi so với tháng 12/2025. Từ nay đến 16/2, khách hàng khi mua SH Mode sẽ có cơ hội trúng giải đặc biệt xe Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn và tham gia vòng quay may mắn.

Ngoài ra, khách vẫn có cơ hội nhận 1 trong các quà tặng: 01 voucher mua phụ kiện trị giá 1.000.000 VNĐ (áp dụng tại HEAD); hoặc 02 voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 VNĐ (áp dụng tại các nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone, G-Mobile, Vietnamobile), hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3.

Giá xe SH Mode mới nhất đại lý

Từng là một trong những mẫu xe tay ga thường xuyên rơi vào tình trạng "kênh giá" nặng nhất thị trường, Honda SH Mode đang chứng kiến một bước ngoặt lớn về giá bán trong những tuần cuối năm 2025.

Ghi nhận tại nhiều đại lý Honda ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, SH Mode 2025 hiện được chào bán với mức giá chỉ nhỉnh hơn giá đề xuất từ vài trăm nghìn đến khoảng hơn một triệu đồng, thậm chí có nơi bán ngang giá hãng.

Diễn biến này được đánh giá là hiếm gặp nếu so với các năm trước, khi SH Mode từng có thời điểm bị đội giá lên tới cả chục triệu đồng, đặc biệt vào giai đoạn cận Tết. Việc giá bán "hạ nhiệt" phản ánh rõ sự thay đổi của thị trường, trong bối cảnh sức mua chững lại và người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn ở phân khúc xe tay ga tầm trung.

Hiện tại, SH Mode 2025 đã có mặt tại đại lý và được chào bán với giá khá hấp dẫn, các phiên bản chỉ chênh với giá đề xuất từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng, thậm chí có đại lý bán ngang giá đề xuất. Sở dĩ mức giá trên được coi là hấp dẫn bởi trước đó, SH Mode từng là một trong những mẫu xe đội giá cao nhất Việt Nam, có thời điểm đại lý bán chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất.

Đây được xem là mức giá "thủng đáy", một sự thay đổi ngoạn mục so với vài năm trước khi người mua phải chấp nhận trả thêm 8 - 10 triệu đồng để sở hữu mẫu xe sang trọng này. Sự giảm giá mạnh mẽ này được cho là đến từ áp lực cạnh tranh của các dòng xe điện và chiến lược kích cầu của chính Honda.

Honda cũng tiếp tục áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.

So với giai đoạn cao điểm trước đây, mức chênh lệch này được xem là rất "mềm", khiến nhiều người tiêu dùng đánh giá SH Mode 2025 đang ở vùng giá hợp lý nhất trong năm.

Bảng giá xe SH Mode

Phiên bản

Phanh

Màu sắc

Giá bán lẻ đề xuất

(đã bao gồm thuế GTGT 8%)

Giá bán lẻ đề xuất

(đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Thể thao

Phanh ABS

Xám đen

63.808.363

64.990.000

Đặc biệt

Đen, Bạc đen

63.317.455

64.490.000

Cao cấp

Xanh đen, Đỏ đen

62.139.273

63.290.000

Tiêu chuẩn

Phanh CBS

Trắng, Xanh, Đỏ

57.132.000

58.190.000

Đánh giá xe SH Mode

Với Honda SH Mode 2026, 4 phiên bản Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn được đa dạng hóa dải màu sắc cùng những chi tiết phối màu mới. Các chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau, logo…cũng được điều chỉnh về màu sắc để tạo nét tương phản tốt hơn.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 3.

Honda SH Mode 2026

Ngoài ra, các trang bị và động cơ của SH Mode 2026 không có thay đổi nào so với phiên bản cũ. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED với cấu trúc 2 tầng độc đáo, đem lại khả năng chiếu sáng một cách tối ưu, đồng thời cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 4.

Các trang bị và động cơ của SH Mode 2026 không có thay đổi nào so với phiên bản cũ.

Bên cạnh đó, SH Mode 2026 còn được trang bị bộ lốp không săm (vỏ không ruột). Trong đó, bánh trước sử dụng mâm nhôm đúc kích thước 16 inch mới, trong khi bánh sau có kích cỡ 14 inch.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 5.

SH Mode 2026 còn được trang bị bộ lốp không săm (vỏ không ruột).

Mẫu xe ga của Honda vẫn tích hợp nhiều tiện ích, bao gồm: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để đồ trước bên trái tích hợp cổng sạc USB, cốp đựng đồ dưới yên 18,5 lít, sàn xe rộng, hệ thống chống bó cứng phanh ABS….

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội vàng cho khách hàng - Ảnh 6.

Mẫu xe ga của Honda vẫn tích hợp nhiều tiện ích

Về vận hành, SH Mode 2026 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van, dung tích 124,8 cc và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM – FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO.

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán xe.


