Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026
GĐXH - Giá iPhone 17, 17 Pro Max đã bắt đầu ghi nhận mức giảm lên tới cả triệu đồng, phiên bản Pro và Pro Max tuy không còn trong tình trạng “cháy hàng” nhưng vẫn ghi nhận sức mua cao.
Giá iPhone 17
iPhone 17 vẫn chưa hạ nhiệt khi liên tục ghi nhận doanh số khủng. Hai phiên bản Pro và Pro Max tuy không còn tình trạng "cháy hàng" nhưng vẫn được nhiều khách Việt tìm mua, sức mua tăng mạnh dịp đầu năm mới 2026.
iPhone 17 tiêu chuẩn được coi là chiếc iPhone "ngàn năm có một" bởi loạt nâng cấp mạnh mẽ cả về ngoại hình lẫn phần cứng. Theo cập nhật mới nhất, giá iPhone 17 đang ghi nhận mức giảm cả triệu đồng cực hấp dẫn.
Bảng giá iPhone 17
iPhone 17 - 256GB: 24.590.000 đồng
iPhone 17 - 512GB: 30.490.000 đồng
Giá iPhone Air
iPhone Air là chiếc iPhone mỏng nhẹ đầu tiên của Apple. Tuy nhiên, việc tinh giản trang bị để tập trung cho thiết kế dường như chưa mang đến hiệu quả tốt, bằng chứng là doanh số của iPhone Air vẫn ở mức thấp. Đây cũng là chiếc iPhone mất giá nhanh nhất trong lịch sử khi giảm tới 6,5 triệu chỉ sau 3 tháng ra mắt.
Bảng giá iPhone Air
iPhone Air - 256GB: 25.990.000 đồng
iPhone Air - 512GB: 31.990.000 đồng
iPhone Air - 1TB: 38.490.000 đồng
Giá iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro là phiên bản thu nhỏ của Pro Max với trang bị tương đương nhưng có kích thước màn hình và dung lượng pin nhỏ hơn. Nó được coi là phiên bản tiết kiệm hơn cho những người dùng yêu thích điện thoại nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng.
Bảng giá iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro - 256GB: 33.990.000 đồng
iPhone 17 Pro - 512GB: 40.490.000 đồng
iPhone 17 Pro - 1TB: 46.990.000 đồng
Giá iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất của dòng iPhone 17 với loạt nâng cấp mạnh mẽ chưa từng có. Không chỉ vậy, nó còn được bổ sung phiên bản màu Cam sa mạc mới tạo nên "cơn sốt" cực lớn khi ra mắt.
Bảng giá iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.990.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.990.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.990.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.990.000 đồng
Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?
Tóm lại, sau hơn 3 tháng ra mắt, giá bán dòng iPhone 17 đã bắt đầu ghi nhận những mức giảm nhẹ, là cơ hội tốt để khách Việt sắm dế xịn mở đầu năm mới đầy may mắn.
