Mua sắm Tết sớm vì sao trở thành lựa chọn thông minh của người tiêu dùng hiện đại?
GĐXH - Thay vì dồn mua sắm vào những ngày cận Tết, nhiều người tiêu dùng đang chủ động chi tiêu từ sớm. Xu hướng mua sắm Tết sớm không chỉ giúp giảm áp lực tài chính, tránh quá tải cuối năm mà còn cho thấy sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng trước thị trường ngày càng đa dạng.
Những ngày đầu tháng 1, thị trường mua sắm tại Hà Nội bắt đầu sôi động trở lại. Ghi nhận tại nhiều trung tâm thương mại lớn cho thấy lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng dần, tập trung chủ yếu vào buổi tối và các ngày cuối tuần. Nhiều gian hàng thời trang, đồ gia dụng, thực phẩm khô đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu tiêu dùng đầu năm.
Tại một trung tâm thương mại trên địa bàn quận Hà Đông, không khí mua sắm khá nhộn nhịp. Chị Nguyễn Phương L. (24 tuổi) cho biết, năm nay chị chủ động lên kế hoạch mua sắm Tết từ sớm thay vì chờ đến sát Tết như trước. “Những năm trước tôi thường mua dồn vào cuối năm nên rất đông, dễ phát sinh chi tiêu ngoài dự tính. Năm nay mua sớm vừa thoải mái lựa chọn, vừa tận dụng được nhiều chương trình giảm giá”, chị L. chia sẻ.
Không chỉ tại các cửa hàng, trung tâm thương mại, xu hướng mua sắm Tết sớm còn thể hiện rõ trên các sàn thương mại điện tử. Dịp Noel và Tết Dương lịch, nhiều nền tảng bán lẻ trực tuyến tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, thu hút người tiêu dùng mua sắm trước cho Tết Nguyên đán. Các mặt hàng được quan tâm nhiều nhất vẫn là quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng và quà biếu.
Ở góc độ người bán, đại diện một cửa hàng thời trang tại trung tâm thương mại cho biết, việc người tiêu dùng mua sắm sớm giúp thị trường bớt “nóng” vào giai đoạn cận Tết. “Khách mua rải đều từ đầu tháng giúp cửa hàng chủ động hơn về nguồn hàng, nhân lực và hạn chế tình trạng quá tải những ngày cuối năm”, đại diện cửa hàng này cho hay.
Theo các chuyên gia bán lẻ, mua sắm Tết sớm đang dần trở thành xu hướng phù hợp với nhịp sống hiện đại, khi người tiêu dùng có xu hướng lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh áp lực tài chính dồn dập vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, người mua cũng được khuyến nghị cần tỉnh táo trước các chương trình khuyến mại, cân nhắc nhu cầu thực tế để tránh mua sắm theo tâm lý đám đông hoặc “chạy theo” giảm giá.
Trong bối cảnh thị trường cuối năm ngày càng sôi động, xu hướng mua sắm Tết sớm không chỉ mang lại sự chủ động cho người tiêu dùng mà còn góp phần giúp thị trường vận hành ổn định hơn trong những ngày cận Tết.
Tại một trung tâm thương mại ở quận Hà Đông, chị Nguyễn Phương L (24 tuổi) cho biết đã lên kế hoạch mua sắm Tết từ sớm để tiết kiệm chi tiêu. ( Ảnh: Thanh An)
Các mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng và quà biếu ( Ảnh: Thanh An).
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 6/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17, 17 Pro Max đã bắt đầu ghi nhận mức giảm lên tới cả triệu đồng, phiên bản Pro và Pro Max tuy không còn trong tình trạng “cháy hàng” nhưng vẫn ghi nhận sức mua cao.
Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bánGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn huyện Gia Lâm cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm đầu năm mới 2026.
Giá lăn bánh Kia Morning giảm kỷ lục, thấp chưa từng có, hatchback rẻ nhất phân khúc cạnh tranh gay gắt với Hyundai Grand i10 về doanh sốGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10 về doanh số.
Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hộiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Bộ Y tế đang phối hợp cùng Bộ Xây dựng gấp rút hoàn thiện thông tư hướng dẫn các chính sách ưu đãi nhà ở xã hội dành cho phụ nữ sinh đủ 2 con, dự kiến ban hành trước ngày 15/5. Đây được xem là một bước đi quan trọng, thể hiện rõ định hướng an sinh dài hạn của Nhà nước trong bối cảnh mức sinh đang giảm và áp lực kinh tế lên các gia đình trẻ ngày càng lớn.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe SH Mode 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, cạnh tranh Air Blade, Lead vì giá rẻGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh trong tháng 1/2026, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Hàng loạt tuyến đường và khu dân cư sẽ bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnhGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục tăng ngay đầu phiên, đẩy mặt hàng này lên gần mốc 158 triệu đồng/lượng.
Từ 2026, người lao động có 2 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, nhiều người sử dụng cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để giảm thuế thu nhập cá nhân tối ưu nhất.
Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnhGiá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục tăng ngay đầu phiên, đẩy mặt hàng này lên gần mốc 158 triệu đồng/lượng.