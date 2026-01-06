Mua sắm Tết sớm vì sao trở thành lựa chọn thông minh của người tiêu dùng hiện đại?





Những ngày đầu tháng 1, thị trường mua sắm tại Hà Nội bắt đầu sôi động trở lại. Ghi nhận tại nhiều trung tâm thương mại lớn cho thấy lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng dần, tập trung chủ yếu vào buổi tối và các ngày cuối tuần. Nhiều gian hàng thời trang, đồ gia dụng, thực phẩm khô đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu tiêu dùng đầu năm.

Tại một trung tâm thương mại trên địa bàn quận Hà Đông, không khí mua sắm khá nhộn nhịp. Chị Nguyễn Phương L. (24 tuổi) cho biết, năm nay chị chủ động lên kế hoạch mua sắm Tết từ sớm thay vì chờ đến sát Tết như trước. “Những năm trước tôi thường mua dồn vào cuối năm nên rất đông, dễ phát sinh chi tiêu ngoài dự tính. Năm nay mua sớm vừa thoải mái lựa chọn, vừa tận dụng được nhiều chương trình giảm giá”, chị L. chia sẻ.

Không chỉ tại các cửa hàng, trung tâm thương mại, xu hướng mua sắm Tết sớm còn thể hiện rõ trên các sàn thương mại điện tử. Dịp Noel và Tết Dương lịch, nhiều nền tảng bán lẻ trực tuyến tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, thu hút người tiêu dùng mua sắm trước cho Tết Nguyên đán. Các mặt hàng được quan tâm nhiều nhất vẫn là quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng và quà biếu.

Ở góc độ người bán, đại diện một cửa hàng thời trang tại trung tâm thương mại cho biết, việc người tiêu dùng mua sắm sớm giúp thị trường bớt “nóng” vào giai đoạn cận Tết. “Khách mua rải đều từ đầu tháng giúp cửa hàng chủ động hơn về nguồn hàng, nhân lực và hạn chế tình trạng quá tải những ngày cuối năm”, đại diện cửa hàng này cho hay.

Theo các chuyên gia bán lẻ, mua sắm Tết sớm đang dần trở thành xu hướng phù hợp với nhịp sống hiện đại, khi người tiêu dùng có xu hướng lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh áp lực tài chính dồn dập vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, người mua cũng được khuyến nghị cần tỉnh táo trước các chương trình khuyến mại, cân nhắc nhu cầu thực tế để tránh mua sắm theo tâm lý đám đông hoặc “chạy theo” giảm giá.

Trong bối cảnh thị trường cuối năm ngày càng sôi động, xu hướng mua sắm Tết sớm không chỉ mang lại sự chủ động cho người tiêu dùng mà còn góp phần giúp thị trường vận hành ổn định hơn trong những ngày cận Tết.

Tại một trung tâm thương mại ở quận Hà Đông, chị Nguyễn Phương L (24 tuổi) cho biết đã lên kế hoạch mua sắm Tết từ sớm để tiết kiệm chi tiêu. ( Ảnh: Thanh An)



Các mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng và quà biếu ( Ảnh: Thanh An).



Tuy nhiên cũng có không ít người vào ngày nghỉ đến Trung tâm thương mại chủ yếu để dạo chơi, ngắm nghía thay vì mua sắm.

Các mặt hàng hóa mỹ phẩm giảm giá sâu cũng nhận được sự chú ý của người tiêu dùng. (Ảnh Thanh An).

Nhiều hàng hiệu giảm sâu tới 70% giúp người tiêu dùng tiết kiệm rất nhiều dịp cận tết Nguyên đán.