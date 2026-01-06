Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Thứ ba, 11:36 06/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều hộ dân sẽ liên tục nằm trong diện cúp điệnLịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều hộ dân sẽ liên tục nằm trong diện cúp điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 6 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 6 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 6 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Khu vực 19, Phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 15:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 14, Phường Vị Thanh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Bình, Xã Hỏa Lựu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 3A; 3B, Xã Vị Thanh 1, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Ấp Trường Bình A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 13:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 13:00:00 ngày 06/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 13:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình; ấp Xáng Mới C, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/01/2026 đến 13:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 6, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Lợi, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi và ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2; ấp 3; ấp 4 và ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, Phường Đại Thành, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, Phường Đại Thành, xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, Phường Đại Thành, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 06:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 06:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, Phường Đại Thành, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 11/01/2026 đến 18:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng, xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

