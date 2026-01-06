Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục tăng ngay đầu phiên, đẩy mặt hàng này lên gần mốc 158 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 6/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 155,4-157,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 156,4-157,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.
Đầu giờ sáng 6/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152-155 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 155-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên giao dịch 5/1, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 155,1-157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 149,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức kết của phiên giao dịch trước kỳ nghỉ, giao dịch ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch trước kỳ nghỉ, chốt phiên ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h42' ngày 6/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.439,5 USD/ounce, tăng 14,5 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 6/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 142,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 21h ngày 5/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.425 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh 4.433 USD/ounce.
Giá vàng tăng vọt trong phiên đầu giờ tại Mỹ, khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Các thị trường tài chính toàn cầu đang đánh giá tác động từ sự kiện này, dù tâm lý hoảng loạn chưa xuất hiện.
