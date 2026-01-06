Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bán

Tòa chung cư mini tại huyện Gia Lâm vượt ngưỡng chục tỷ đồng/căn

Đầu năm 2026 thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc tòa chung cư mini ( tòa căn hộ dịch vụ).

Cụ thể tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc tòa chung cư mini (hay còn gọi căn hộ dịch vụ) tại khu vực 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bởi hiện nay hầu hết những tòa chung cư mini này đều đầy đủ công năng, ở vị trí khá thuận lợi, mỗi tháng dòng tiền thu về từ việc cho thuê cũng được khoảng từ 60-100 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát, hiện nay giá bán của các tòa căn hộ dịch vụ trên địa bàn 4 xã mới được thành lập từ huyện Gia Lâm, Hà Nội cũ có giá phổ biến từ 10 cho đến 35 tỷ đồng, tùy thuộc vào diện tích, thiết kế, cũng như vị trí mà giá dao động từ khoảng 150 cho đến 300 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, toà chung cư mini thiết kế 4 tầng, rộng 100m2, gồm 18 phòng cho thuê tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, xã Gia Lâm) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.

Tại đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) toà chung cư mini rộng 110m2, thiết kế 21 phòng cho thuê hiện đang được rao bán với giá 18,2 tỷ đồng, tương đương 165,46 triệu đồng/m2.

Thậm chí, tòa chung cư mini rộng 70m2 thiết kế 9 tầng với 40 căn chung cư mini cho thuê tại khu vực thị trấn Trâu Qùy cũng đang được rao bán với giá 20,48 tỷ đồng, tương đương 292,57 triệu đồng/m2.

Hiện nay số lượng tòa căn hộ chung cư mini rao bán tại khu vực huyện Gia Lâm cũ chủ yếu tập trung tại khu vực xã Gia Lâm mới, nơi tập trung các trường đại học (Đại học Nông Nghiệp...), các khu công nghiệp, khu dân cư đông.

Mặt bằng giá tăng mạnh phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Gia Lâm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 4 phường mới Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An từ huyện Gia Lâm cũ.

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

