Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

Thông tin được công bố tại buổi họp báo chiều 5/1 do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, liên quan đến các luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua. Theo đó, Luật Dân số (có hiệu lực từ 1/7) đưa ra hàng loạt chính sách mới nhằm duy trì mức sinh thay thế và hỗ trợ thiết thực cho các gia đình sinh đủ hai con.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, trong khi lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con. Ngoài ra, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đáng chú ý, nhóm người có từ 2 con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội, theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đây là điểm mới nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt từ các gia đình trẻ đang gặp khó khăn về chỗ ở.

Hiện Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2024, trong đó quy định rõ giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thông tư này dự kiến sẽ được ban hành trước ngày 15/5, mở ra cơ hội cụ thể và rõ ràng hơn cho người dân.

Bên cạnh đó, Luật Dân số cũng giao Chính phủ quyết định thêm các biện pháp phù hợp nhằm duy trì mức sinh thay thế; cho phép chính quyền địa phương ban hành mức hỗ trợ cao hơn tùy điều kiện thực tế. Luật đồng thời bổ sung các quy định nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, như nghiêm cấm lựa chọn, thông báo hay tiết lộ giới tính thai nhi.

Việc ban hành hướng dẫn ưu đãi nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước ngày 15/5 được kỳ vọng sẽ tạo động lực sinh đủ hai con, đồng thời giảm áp lực an cư cho các gia đình trẻ. Chính sách không chỉ hỗ trợ trực tiếp về thai sản và tài chính, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội công bằng, rõ ràng và thiết thực hơn.

Trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục leo thang, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người lao động, nhu cầu mua và thuê nhà ở xã hội đang gia tăng mạnh mẽ. Nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng có con nhỏ, buộc phải chuyển hướng sang nhà ở xã hội như một giải pháp an cư bền vững và thực tế hơn.

Chính sách ưu tiên nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ 2 con vì thế được xem là "điểm tựa tâm lý" lớn, giúp nhiều gia đình yên tâm hơn khi sinh con, lập nghiệp lâu dài tại đô thị. Không ít bà mẹ trẻ "mừng thầm" khi lần đầu tiên câu chuyện sinh con không chỉ gắn với trách nhiệm, mà còn đi kèm những bảo đảm cụ thể về chỗ ở và tương lai ổn định cho cả gia đình.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh GĐXH - Hiện nay trên địa bàn các xã mới thuộc huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai, sắp đi vào hoạt động, thậm chí nhiều dự án đang được rao bán khiến cho người mua nhà vô cùng phấn khởi.