Festival Phở 2026 tại Ninh Bình có gì đặc biệt?

Festival Phở được tổ chức thường niên từ năm 2024, quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp, làng nghề và thương hiệu ẩm thực tiêu biểu trên cả nước. Việc lựa chọn Ninh Bình làm địa điểm tổ chức năm 2026 nhằm mở rộng không gian quảng bá phở Việt gắn với các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên, tạo điểm nhấn kết nối du lịch và ẩm thực trong khu vực.

Trong khuôn khổ Festival Phở 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và ẩm thực đặc sắc. Trước thềm sự kiện là chương trình "Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản" nhằm tri ân cội nguồn nghề phở. Tại đây, du khách sẽ được tham quan làng nghề, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu quy trình làm bánh phở và nấu phở theo phương thức truyền thống, đồng thời tham gia nghi lễ dâng hương tri ân Tổ nghề tại Đền Vân Cù.

Lễ khai mạc Festival Phở 2026 dự kiến diễn ra vào 17 giờ 30 phút ngày 20/3/2026 tại sân khấu chính của sự kiện với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch cùng đông đảo nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu. Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc sẽ tái hiện hành trình phát triển của phở Việt, từ những gánh hàng rong truyền thống đến món ăn được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau lễ khai mạc, các không gian của Festival sẽ mở cửa phục vụ du khách với nhiều hoạt động quảng diễn ẩm thực. Tại không gian "Cội nguồn Phở", các nghệ nhân sẽ trực tiếp chế biến phở bò Nam Định và phở gà Hà Nội theo phương thức truyền thống, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm hương vị phở chuẩn mực.

Bên cạnh đó, Festival còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực như "Dải Phở cuốn Ba miền", giới thiệu những biến tấu sáng tạo từ phở truyền thống; chương trình nghệ thuật "Phở Connect" kết hợp biểu diễn nghệ thuật dân gian và giao lưu văn hóa; tọa đàm "We Love Phở - Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu" với sự tham gia của các chuyên gia văn hóa, hiệp hội ẩm thực và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ngoài các hoạt động biểu diễn và giao lưu, Festival Phở 2026 còn tổ chức nhiều không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực như "Cội nguồn Phở", "Chuyện kể từ hạt gạo - Hành trình di sản ẩm thực Việt Nam", "Hộp ký ức - Khung hình di sản" và "Phở Ba miền". Các không gian này tái hiện hành trình phát triển của phở Việt từ truyền thống đến hiện đại, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa gắn liền với nghề phở.

Không gian "Cội nguồn Phở" được lấy cảm hứng từ Chợ Bể của Nam Định xưa, phiên chợ truyền thống giàu bản sắc nơi vùng đất chân sóng. Tại đây, hình ảnh những sạp hàng mộc mạc, nhịp sinh hoạt của người dân và những đôi quang gánh phở len lỏi giữa khu chợ được tái hiện, gợi lại bối cảnh ra đời của món phở trong đời sống thường nhật. Từ thức quà quê giản dị nơi góc chợ, bát phở dần trở thành một phần ký ức của cộng đồng, hình thành nên giá trị di sản gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

Không gian "Chuyện kể từ hạt gạo - Hành trình di sản ẩm thực Việt Nam" được thiết kế như một cuốn menu mở rộng, nơi mỗi "trang" kể câu chuyện về những món ăn Việt Nam tiêu biểu. Xuyên suốt không gian là hình ảnh hạt gạo - biểu tượng của nền văn minh lúa nước, từ đó hình thành nên nhiều món ăn đặc trưng như phở, bún, bánh canh hay hủ tiếu. Trong hành trình ấy, phở được đặt ở vị trí trung tâm như một đại diện tiêu biểu của tinh hoa ẩm thực Việt, thể hiện sự kết tinh từ hạt gạo quê hương và hành trình vươn ra thế giới.

Không gian "Hộp ký ức - Khung hình di sản" lấy cảm hứng từ những chiếc tivi vỏ gỗ quen thuộc của các gia đình Việt Nam xưa, không gian được thiết kế như một "khung ký ức" kể lại hành trình của phở qua thời gian. Bên trong, hình ảnh tiệm phở xưa với bếp lửa, nồi nước dùng và quầy hàng giản dị được tái hiện, cho phép khách tham quan bước vào trải nghiệm như một phần của câu chuyện.

Không gian "Phở Ba Miền" tái hiện ba sắc thái văn hóa ẩm thực đặc trưng của Bắc - Trung - Nam. "Phở - Từ Nếp Bắc" gợi hình ảnh căn nhà ba gian truyền thống với mái ngói và khung gỗ trầm, phản ánh phong vị thanh tao và sự chỉn chu của phở miền Bắc. "Hương Phù Sa" của miền Nam mở ra không gian thoáng đãng, ấm áp với vật liệu tre gỗ và ánh sáng chan hòa, thể hiện sự phóng khoáng và đậm đà như chính hương vị phở phương Nam. Trong khi đó, "Tinh hoa Phố Hội" đại diện cho miền Trung mang sắc vàng trầm của phố cổ, tạo nên không gian lắng đọng, đậm vị và giàu chiều sâu văn hóa.

Festival Phở 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa - du lịch - ẩm thực tiêu biểu cấp quốc gia, thu hút đông đảo nhân dân và du khách quốc tế. Thông qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị của phở Việt, khẳng định vai trò của ẩm thực trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và thúc đẩy vị thế Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Festival Phở 2026 với chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" sẽ diễn ra từ ngày 20/03 đến 22/03/2026 tại Phố đi bộ Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.