Forbes công bố danh sách tỷ phú năm 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lọt top

Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách tỷ phú năm 2026, trong đó đáng chú ý là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 93, lần đầu lọt Top 100 người giàu nhất thế giới. Đồng thời, hệ sinh thái Vingroup cũng lần đầu có ba lãnh đạo cấp cao cùng xuất hiện trong danh sách tỷ phú toàn cầu.

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ước tính 27,7 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 6,5 tỷ USD của năm 2025. Với giá trị tài sản này ông Vượng trở thành doanh nhân Việt Nam có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng của Forbes.

Sự gia tăng tài sản của ông Vượng được cho là gắn liền với đà tăng trưởng của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là sự mở rộng của VinFast trên thị trường xe điện toàn cầu cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC và các công ty thành viên như Vinhomes và Vincom Retail.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 93 những người giàu nhất thế giới. (Nguồn: Forbes)

Cũng theo bảng xếp hạng của Forbes, trong danh sách này cũng ghi nhận hai lãnh đạo khác của Vingroup lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng là: Bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup), sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ USD, xếp thứ 1.406 thế giới và bà Phạm Thúy Hằng (cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup) có tài sản khoảng 2,1 tỷ USD, đứng thứ 1.982.

Ngoài ra, Việt Nam cũng góp mặt thêm các tỉ phú khác bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air): 4,2 tỷ USD.

Ông Trần Đình Long (Tập đoàn Hòa Phát): 2,9 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh (Techcombank): 2,5 tỷ USD.

Ông Ngô Chí Dũng (VPBank): 1,2 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang (Masan): 1,2 tỷ USD.

Tổng tài sản của 8 tỷ phú Việt Nam trong bảng xếp hạng năm nay đạt gần 40 tỷ USD.

Danh sách của Forbes cũng cho thấy, 5 vị trí đứng đầu danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới thuộc về:

1. Elon Musk (Tesla, SpaceX): 839 tỷ USD.

2. Larry Page (Google): 257 tỷ USD.

3. Sergey Brin (Google): 237 tỷ USD.

4. Jeff Bezos (Amazon): 224 tỷ USD.

5. Mark Zuckerberg (Facebook): 222 tỷ USD.

Forbes cho biết, danh sách tỷ phú năm 2026 đạt mức kỷ lục 3.428 người, tăng hơn 400 tỷ phú so với năm trước. Tổng tài sản của nhóm này ước tính 20,1 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 4 nghìn tỷ USD so với năm 2025.