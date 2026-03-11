Forbes công bố danh sách tỷ phú năm 2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lọt top
GĐXH - Forbes công bố danh sách tỷ phú năm 2026, trong đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lọt top 100 những người giàu nhất thế giới.
Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách tỷ phú năm 2026, trong đó đáng chú ý là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 93, lần đầu lọt Top 100 người giàu nhất thế giới. Đồng thời, hệ sinh thái Vingroup cũng lần đầu có ba lãnh đạo cấp cao cùng xuất hiện trong danh sách tỷ phú toàn cầu.
Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ước tính 27,7 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 6,5 tỷ USD của năm 2025. Với giá trị tài sản này ông Vượng trở thành doanh nhân Việt Nam có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng của Forbes.
Sự gia tăng tài sản của ông Vượng được cho là gắn liền với đà tăng trưởng của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là sự mở rộng của VinFast trên thị trường xe điện toàn cầu cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC và các công ty thành viên như Vinhomes và Vincom Retail.
Cũng theo bảng xếp hạng của Forbes, trong danh sách này cũng ghi nhận hai lãnh đạo khác của Vingroup lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng là: Bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup), sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ USD, xếp thứ 1.406 thế giới và bà Phạm Thúy Hằng (cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup) có tài sản khoảng 2,1 tỷ USD, đứng thứ 1.982.
Ngoài ra, Việt Nam cũng góp mặt thêm các tỉ phú khác bao gồm:
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air): 4,2 tỷ USD.
Ông Trần Đình Long (Tập đoàn Hòa Phát): 2,9 tỷ USD.
Ông Hồ Hùng Anh (Techcombank): 2,5 tỷ USD.
Ông Ngô Chí Dũng (VPBank): 1,2 tỷ USD.
Ông Nguyễn Đăng Quang (Masan): 1,2 tỷ USD.
Tổng tài sản của 8 tỷ phú Việt Nam trong bảng xếp hạng năm nay đạt gần 40 tỷ USD.
Danh sách của Forbes cũng cho thấy, 5 vị trí đứng đầu danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới thuộc về:
1. Elon Musk (Tesla, SpaceX): 839 tỷ USD.
2. Larry Page (Google): 257 tỷ USD.
3. Sergey Brin (Google): 237 tỷ USD.
4. Jeff Bezos (Amazon): 224 tỷ USD.
5. Mark Zuckerberg (Facebook): 222 tỷ USD.
Forbes cho biết, danh sách tỷ phú năm 2026 đạt mức kỷ lục 3.428 người, tăng hơn 400 tỷ phú so với năm trước. Tổng tài sản của nhóm này ước tính 20,1 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 4 nghìn tỷ USD so với năm 2025.
Đáp ứng điều kiện này mới được làm hộ chiếu (passport) năm 2026Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Để được cấp hộ chiếu (passport) năm 2026 người dân cần đáp ứng những điều kiện gì? Dưới đây là thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.
Nóng nảy mất khôn: 4 con giáp dễ bốc đồng, tự rước rắc rối vào thânĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có xu hướng nghĩ gì làm nấy, đôi khi không lường trước hậu quả nên dễ vướng vào những rắc rối không đáng có.
3 ngày sinh Âm lịch 'nở muộn nhưng rực rỡ', hậu vận phú quý khó ai bìĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số ngày sinh Âm lịch lại mang vận số "nở muộn": càng trải qua nhiều thử thách, họ càng tích lũy được kinh nghiệm quý giá để đổi lấy thành công và tài lộc về sau.
Video nghẹt thở giây phút giải cứu người phụ nữ mang thai ngồi vắt vẻo tại Cống LènĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Thanh Hóa tiếp cận, khống chế và giải cứu thành công một phụ nữ đang mang thai có tâm lý bất ổn tại Cống Lèn.
Thái Nguyên: Nhiều dấu hiệu hư hỏng trên tuyến đường kết nối du lịch hồ Ba BểĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Dù mới được đầu tư xây dựng và kỳ vọng góp phần thúc đẩy kết nối giao thông, phục vụ phát triển du lịch khu vực hồ Ba Bể, tuyến đường tỉnh 255 nối xã Ba Bể – xã Đồng Phúc (tỉnh Thái Nguyên), đã xuất hiện một số điểm nứt mặt đường, sụt lún và sạt lở. Những dấu hiệu hư hỏng được phóng viên ghi nhận trước Tết Nguyên đán khiến người dân địa phương bày tỏ lo ngại về an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này.
Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Lương cơ sở là mức lương nền tảng do Nhà nước quy định, dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, các khoản đóng bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự kiến, từ 1/7, tăng lương cơ sở khoảng 8% mức hưởng sẽ thế nào?
Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng 3 được xem là giai đoạn chuyển vận tài chính mạnh. Dưới đây là 3 con giáp càng về cuối tháng càng đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập khi mở rộng nguồn thu và vận may tài chính.
Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm tốt nhiều cơ hội mở ra cho một số con giáp.
Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án bảo vệ 'Ngày hội toàn dân'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn này.
Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2026 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Để quy trình làm hộ chiếu online thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì? Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Dự báo thay đổi trong vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất từ 9/3/2026Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về sự thay đổi vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất.