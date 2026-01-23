Mới nhất
Chi tiết đắt đỏ trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thứ sáu, 16:21 23/01/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Loài hoa "chiếm sóng" trong mọi khung hình của nàng Á hậu là loài hoa được mệnh danh "giọt nước mắt của thiên đường".

Cô dâu Phương Nhi tỏa sáng trong lễ vu quy trên đảo - Ảnh 2.

Lễ vu quy của á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng diễn ra trưa 22/1 trên một hòn đảo thuộc quyền quản lý của tập đoàn nhà chú rể. Trong ngày theo chồng về dinh, Phương Nhi chọn áo dài thêu họa tiết hoa sen, để tóc búi thấp và tiết chế trang sức để tôn vẻ nền nã, quyền quý. Cặp trai tài gái sắc được khen đẹp đôi khi sánh bước bên nhau.

Cô dâu Phương Nhi tỏa sáng trong lễ vu quy trên đảo - Ảnh 3.

Cô dâu Phương Nhi cười tít mắt khi lên xe hoa. Cô được chồng rước bằng VF8 mui trần màu hồng phấn đúng theo sở thích của mình.

Cô dâu Phương Nhi tỏa sáng trong lễ vu quy trên đảo - Ảnh 4.

Đặc biệt, Phương Nhi chọn bó hoa cầm tay phối từ linh lan trắng, thuộc top đắt nhất thế giới, giúp tôn vẻ đài các, sang trọng trong ngày về làm dâu nhà tỷ phú.

Cô dâu Phương Nhi tỏa sáng trong lễ vu quy trên đảo - Ảnh 5.

Bó hoa nhỏ xinh, tinh tế này cũng xuất hiện cùng cô dâu rạng ngời trong lễ Hằng thuận.

Cô dâu Phương Nhi tỏa sáng trong lễ vu quy trên đảo - Ảnh 6.

Điều thú vị là không chỉ trong lễ Hằng thuận, mà trước đó trong ngày lễ ăn hỏi vào ngày 15/1/2025, Phương Nhi cũng trung thành với lựa chọn này. Loài hoa "chiếm sóng" trong mọi khung hình của nàng Á hậu chính là hoa linh lan - loài hoa được mệnh danh là "giọt nước mắt của thiên đường".

Tại sao nhiều người 'ao ước' sở hữu hoa linh lan trong ngày cưới? - Ảnh 2.

Linh lan cũng xuất hiện trong hôn lễ của nhiều người nổi tiếng như: cầu thủ Đoàn Văn Hậu - vợ Doãn Hải My, diễn viên Anh Tú - Diệu Nhi, Công Phượng - Viên Minh...

Cô dâu Phương Nhi tỏa sáng trong lễ vu quy trên đảo - Ảnh 8.

Linh lan là tên phiên âm Hán-Việt, xuất phát từ tên của loài hoa 鈴蘭 (línglán) trong tiếng Trung Quốc. Loài hoa này có tên khoa học chính thức là Convallaria majalis L., do nhà tự nhiên học người Thụy Điển Carl von Linné đặt tên vào năm 1753. Đây là loài duy nhất trong chi Convallaria, họ Asparagaceae. Người Pháp gọi là Muguet de mai, còn người Anh – Mỹ gọi là Lily of the valley.

Cô dâu Phương Nhi tỏa sáng trong lễ vu quy trên đảo - Ảnh 9.

Hoa linh lan là biểu tượng của hạnh phúc ở nước Pháp. Vào ngày 1/5 hằng năm, người Pháp có phong tục tặng nhau loài hoa này để chúc nhau một năm hạnh phúc, người nhận thường treo hoa trong phòng để mong rằng có nhiều niềm vui trong phần còn lại của năm. Ở Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ và Andorra cũng có phong tục tương tự. Một số người cho rằng một nhánh hoa linh lan có đúng 13 bông nhỏ sẽ mang lại may mắn. Trong phong tục dân gian của Pháp, loài hoa này còn tượng trưng cho 13 năm chung sống.

Vì sao nàng dâu hào môn Phương Nhi lựa chọn bó hoa - Ảnh 10.

Trong tình yêu đôi lứa, hoa linh lan có ý nghĩa là “hạnh phúc trở về”, tượng trưng cho sự ngọt ngào, thuần khiết, gắn kết trọn đời và lời xin lỗi chân thành. Sắc trắng thuần khiết của những bông hoa nhỏ hình chuông không chỉ đại diện cho sự trong sáng, mà còn gợi nhắc đến một tình yêu trọn vẹn và thủy chung. Từ xa xưa, Linh Lan đã xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian như biểu tượng cho sự gắn bó lâu dài và lời hẹn ước trăm năm.

Danh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bánDanh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bán

GĐXH - Sau nhiều năm tích góp, danh hài Hoàng Mập đã chính thức trình làng cơ ngơi "khủng" rộng 10.000m2 tại Lâm Đồng.

Nữ ca sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 16 tuổi gây bão trên sóng truyền hình, hiện sống trong căn duplex hạng sangNữ ca sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 16 tuổi gây bão trên sóng truyền hình, hiện sống trong căn duplex hạng sang

GĐXH - Không gian sống của Văn Mai Hương được hé lộ rõ nét hơn trong vlog của TikToker Tina Thảo Thi.

