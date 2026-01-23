Chi tiết đắt đỏ trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hoa linh lan là biểu tượng của hạnh phúc ở nước Pháp. Vào ngày 1/5 hằng năm, người Pháp có phong tục tặng nhau loài hoa này để chúc nhau một năm hạnh phúc, người nhận thường treo hoa trong phòng để mong rằng có nhiều niềm vui trong phần còn lại của năm. Ở Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ và Andorra cũng có phong tục tương tự. Một số người cho rằng một nhánh hoa linh lan có đúng 13 bông nhỏ sẽ mang lại may mắn. Trong phong tục dân gian của Pháp, loài hoa này còn tượng trưng cho 13 năm chung sống.