Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Gà hầm bổ dưỡng nhưng bé chỉ "lắc đầu", các mẹ thử cho ngay nắm lá này vào đi, gà ngọt thanh con thích mê

Thứ ba, 06:25 12/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Khi mở vung, bạn sẽ không thấy mùi nồng của thuốc bắc mà là một mùi thơm rất dịu, thanh mát.

Nhiều mẹ muốn hầm gà tẩm bổ cho con nhưng ngại thuốc bắc nồng, ngải cứu đắng và con thì chỉ mê gà rán. Đừng lo, có một loại lá cực kỳ quen thuộc ở các miền quê Việt Nam nhưng lại là "vị thuốc quý" giúp nước gà ngọt thanh đến lạ lùng: Lá dâu tằm. Khi hầm cùng gà, lá dâu không hề có vị đắng mà tiết ra vị ngọt dịu, giúp bé ngủ ngon, hết mồ hôi trộm và cực kỳ đưa cơm.

Lá dâu tằm (tang diệp) từ lâu đã được biết đến với công dụng thanh nhiệt, sáng mắt. Khi kết hợp với gà ta, nó tạo nên một tổ hợp hương vị vừa lạ vừa quen, nước dùng trong vắt, thơm mùi cỏ cây dịu nhẹ.

Gà hầm bổ dưỡng nhưng bé chỉ &quot;lắc đầu&quot;, các mẹ thử cho ngay nắm lá này vào đi, gà ngọt thanh con thích mê - Ảnh 1.

Lá dâu tằm có rất nhiều công dụng

1. Tại sao lá dâu tằm lại "thắng" thuốc bắc và ngải cứu?

Vị ngọt tự nhiên: Nếu ngải cứu có vị đắng hậu, thì lá dâu tằm lại chứa các hợp chất tự nhiên tiết ra vị ngọt thanh khi đun lâu. Nước gà hầm lá dâu có vị ngọt sâu, rất dễ chịu cho khứu giác nhạy cảm của trẻ.

Hết mồ hôi trộm: Đây là công dụng "vàng" mà các mẹ bỉm sữa cực thích. Gà hầm lá dâu là bài thuốc dân gian giúp bé giảm tình trạng ra mồ hôi trộm, ngủ sâu giấc hơn mà không cần đến các loại thuốc tây.

Khử mùi gà cực tốt: Tinh dầu trong lá dâu giúp loại bỏ hoàn toàn mùi "ngái" của gà công nghiệp hay mùi tanh của gà ta, chỉ để lại hương thơm thanh khiết.

2. Cách chọn lá và sơ chế để nước dùng trong vắt

Bí mật nằm ở việc chọn lá dâu:

Chọn lá: Đừng lấy lá quá già (cứng và dai) hay lá quá non (dễ nát). Hãy chọn những lá ở phần giữa cành (lá bánh tẻ), lá còn xanh mướt, không bị sâu.

Sơ chế: Rửa sạch, vò nhẹ cho lá hơi dập một chút để tinh chất dễ tiết ra khi hầm.

Gà hầm bổ dưỡng nhưng bé chỉ &quot;lắc đầu&quot;, các mẹ thử cho ngay nắm lá này vào đi, gà ngọt thanh con thích mê - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Công thức hầm gà lá dâu "siêu bắt vị" cho bé

Để nồi gà hầm thơm nức mũi mà không cần gia vị cầu kỳ:

Gà: Nên chọn gà ác hoặc gà tre để thịt mềm, bé dễ nhai. Chặt miếng vừa ăn hoặc để nguyên con tùy ý.

Nguyên liệu kèm theo: Một vài hạt sen (đã bỏ tâm) và vài quả táo đỏ. Sự kết hợp giữa lá dâu, hạt sen và táo đỏ sẽ tạo nên một loại "nước dùng thần thánh" ngọt hơn cả nước hầm xương.

Quy trình hầm:

Lót 1/2 lượng lá dâu xuống đáy nồi.

Cho gà, hạt sen, táo đỏ vào.

Phủ 1/2 lượng lá dâu còn lại lên trên cùng.

Đổ nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ lửa thật nhỏ trong khoảng 45 phút.

4. Thành quả khiến mẹ bất ngờ

Khi mở vung, bạn sẽ không thấy mùi nồng của thuốc bắc mà là một mùi thơm rất dịu, thanh mát. Nước dùng có màu vàng nhạt, trong veo. Thịt gà thấm vị ngọt của lá dâu và táo đỏ, mềm tan trong miệng. Đặc biệt, phần lá dâu sau khi hầm cũng rất bùi, mẹ có thể cắt nhỏ cho bé ăn cùng thịt.

Thay vì ép con ăn những món "đại bổ" nhưng khó nuốt, hãy thử quay về với những loại lá vườn đơn giản như lá dâu tằm. Một bát gà hầm ngọt lịm, ấm nóng không chỉ giúp bé bồi bổ thể chất mà còn là cách để mẹ thể hiện sự tinh tế trong việc chăm sóc gia đình. Hãy thử ngay bí kíp này, chắc chắn nồi gà sẽ "sạch bách" trong vòng một nốt nhạc!

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hồ Ngọc Hà thưởng thức món cơm gà nức tiếng phố Hội

Hồ Ngọc Hà thưởng thức món cơm gà nức tiếng phố Hội

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Nhân chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng đầu tuần này, Hồ Ngọc Hà tranh thủ thưởng thức một vài món ngon dân dã khi ghé thăm phố cổ Hội An.

Thực hư việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày phòng đột quỵ

Thực hư việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày phòng đột quỵ

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Vợ tôi nói ăn trứng mỗi ngày giúp phòng ngừa tim mạch, đột quỵ, nên ăn tối đa hai quả, điều này có đúng không? (Huy, 32 tuổi, Hà Nội).

Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều trị ung thư, nhiều bệnh nhân còn thường xuyên gặp chứng chán ăn, khó nuốt… Do đó, bệnh nhân ung thư nên ăn gì chứa nhiều chất đạm, chất béo, vitamin cùng khoáng chất để cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Thứ bạn hay bỏ đi này chính là "gia vị thần thánh" giúp nồi nước dùng trong veo và có màu hổ phách tuyệt đẹp

Thứ bạn hay bỏ đi này chính là "gia vị thần thánh" giúp nồi nước dùng trong veo và có màu hổ phách tuyệt đẹp

Ăn - 23 giờ trước

Vỏ hành tây chính là giải pháp "0 đồng" giúp bạn giải quyết triệt để vấn đề này.

Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ dùng làm cảnh hay hái quả để nấu ăn, cây cảnh này được nhiều gia đình trồng ở ban công. Lá của chúng có thể chế biến thành các món ngon hỗ trợ xương khớp và giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè phù hợp cho người trung niên.

5 loại trái cây có “tính kiềm” cao, giúp giải nhiệt đầu hè này nhất định phải ăn

5 loại trái cây có “tính kiềm” cao, giúp giải nhiệt đầu hè này nhất định phải ăn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài việc uống đủ nước, việc bổ sung những loại trái cây có tính kiềm tự nhiên là cách đơn giản giúp cơ thể giải nhiệt, cấp ẩm và hỗ trợ thanh lọc hiệu quả.

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.

Các món ngon với thịt gà tốt cho người bị ung thư

Các món ngon với thịt gà tốt cho người bị ung thư

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách các món ăn giàu dinh dưỡng, có thành phần chính là thịt gà, được khuyến nghị đưa vào khẩu phần ăn của người bệnh ung thư.

Nói thật: Ra chợ thấy 4 loại đậu phụ này, được cho không cũng đừng dại mang "mầm bệnh" về nhà

Nói thật: Ra chợ thấy 4 loại đậu phụ này, được cho không cũng đừng dại mang "mầm bệnh" về nhà

Ăn - 1 ngày trước

Đậu phụ được mệnh danh là "thịt thực vật" trong thế giới ẩm thực. Thế nhưng, không phải ra chợ thấy hàng đậu nào bạn cũng được phép vội mua về nhà!

Ai đang dùng chảo chống dính cần đặc biệt lưu ý 7 điểm sau

Ai đang dùng chảo chống dính cần đặc biệt lưu ý 7 điểm sau

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Chảo chống dính gần như đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại nhờ sự tiện lợi, dễ vệ sinh và giúp hạn chế dầu mỡ khi nấu ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng việc sử dụng sai cách có thể khiến lớp chống dính nhanh hỏng, làm giảm chất lượng món ăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Xem nhiều

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

Ăn

GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.

Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

Ăn
Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Ăn
Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Ăn
Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top