Gà hầm bổ dưỡng nhưng bé chỉ "lắc đầu", các mẹ thử cho ngay nắm lá này vào đi, gà ngọt thanh con thích mê

Nhiều mẹ muốn hầm gà tẩm bổ cho con nhưng ngại thuốc bắc nồng, ngải cứu đắng và con thì chỉ mê gà rán. Đừng lo, có một loại lá cực kỳ quen thuộc ở các miền quê Việt Nam nhưng lại là "vị thuốc quý" giúp nước gà ngọt thanh đến lạ lùng: Lá dâu tằm. Khi hầm cùng gà, lá dâu không hề có vị đắng mà tiết ra vị ngọt dịu, giúp bé ngủ ngon, hết mồ hôi trộm và cực kỳ đưa cơm.

Lá dâu tằm (tang diệp) từ lâu đã được biết đến với công dụng thanh nhiệt, sáng mắt. Khi kết hợp với gà ta, nó tạo nên một tổ hợp hương vị vừa lạ vừa quen, nước dùng trong vắt, thơm mùi cỏ cây dịu nhẹ.

Lá dâu tằm có rất nhiều công dụng

1. Tại sao lá dâu tằm lại "thắng" thuốc bắc và ngải cứu?

Vị ngọt tự nhiên: Nếu ngải cứu có vị đắng hậu, thì lá dâu tằm lại chứa các hợp chất tự nhiên tiết ra vị ngọt thanh khi đun lâu. Nước gà hầm lá dâu có vị ngọt sâu, rất dễ chịu cho khứu giác nhạy cảm của trẻ.

Hết mồ hôi trộm: Đây là công dụng "vàng" mà các mẹ bỉm sữa cực thích. Gà hầm lá dâu là bài thuốc dân gian giúp bé giảm tình trạng ra mồ hôi trộm, ngủ sâu giấc hơn mà không cần đến các loại thuốc tây.

Khử mùi gà cực tốt: Tinh dầu trong lá dâu giúp loại bỏ hoàn toàn mùi "ngái" của gà công nghiệp hay mùi tanh của gà ta, chỉ để lại hương thơm thanh khiết.

2. Cách chọn lá và sơ chế để nước dùng trong vắt

Bí mật nằm ở việc chọn lá dâu:

Chọn lá: Đừng lấy lá quá già (cứng và dai) hay lá quá non (dễ nát). Hãy chọn những lá ở phần giữa cành (lá bánh tẻ), lá còn xanh mướt, không bị sâu.

Sơ chế: Rửa sạch, vò nhẹ cho lá hơi dập một chút để tinh chất dễ tiết ra khi hầm.

3. Công thức hầm gà lá dâu "siêu bắt vị" cho bé

Để nồi gà hầm thơm nức mũi mà không cần gia vị cầu kỳ:

Gà: Nên chọn gà ác hoặc gà tre để thịt mềm, bé dễ nhai. Chặt miếng vừa ăn hoặc để nguyên con tùy ý.

Nguyên liệu kèm theo: Một vài hạt sen (đã bỏ tâm) và vài quả táo đỏ. Sự kết hợp giữa lá dâu, hạt sen và táo đỏ sẽ tạo nên một loại "nước dùng thần thánh" ngọt hơn cả nước hầm xương.

Quy trình hầm:

Lót 1/2 lượng lá dâu xuống đáy nồi.

Cho gà, hạt sen, táo đỏ vào.

Phủ 1/2 lượng lá dâu còn lại lên trên cùng.

Đổ nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ lửa thật nhỏ trong khoảng 45 phút.

4. Thành quả khiến mẹ bất ngờ

Khi mở vung, bạn sẽ không thấy mùi nồng của thuốc bắc mà là một mùi thơm rất dịu, thanh mát. Nước dùng có màu vàng nhạt, trong veo. Thịt gà thấm vị ngọt của lá dâu và táo đỏ, mềm tan trong miệng. Đặc biệt, phần lá dâu sau khi hầm cũng rất bùi, mẹ có thể cắt nhỏ cho bé ăn cùng thịt.

Thay vì ép con ăn những món "đại bổ" nhưng khó nuốt, hãy thử quay về với những loại lá vườn đơn giản như lá dâu tằm. Một bát gà hầm ngọt lịm, ấm nóng không chỉ giúp bé bồi bổ thể chất mà còn là cách để mẹ thể hiện sự tinh tế trong việc chăm sóc gia đình. Hãy thử ngay bí kíp này, chắc chắn nồi gà sẽ "sạch bách" trong vòng một nốt nhạc!