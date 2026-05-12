Mẹo lựa chọn rau củ tốt cho bệnh nhân ung thư
GĐXH - Việc lựa chọn rau củ đúng cách là một phần quan trọng của việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là đối với bệnh nhân ung thư. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lựa chọn rau tốt cho bệnh nhân ung thư.
Chọn rau củ tươi
Rau củ tươi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa hơn so với rau củ đã qua chế biến, đông lạnh, nổi nấm mốc, quá mùa hoặc bị rỉ nước.
Do đó, khi tìm mua rau củ, bạn hãy ưu tiên mua hàng từ điểm bán uy tín, đảm bảo nguồn gốc – xuất xứ; đồng thời, kiểm tra kỹ vẻ ngoài của chúng để đảm bảo không có vết thâm, vết đục khoét, rỉ nước, nấm mốc, dập thối hoặc có dấu hiệu của sâu bệnh.
Chọn rau củ đa dạng
Các loại rau chống ung thư đều có thành phần dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe riêng biệt. Do đó, bạn hãy cố gắng ăn đa dạng rau củ bằng cách thường xuyên thay đổi thực đơn, luân phiên khẩu phần nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể chống lại tế bào ung thư.
Chọn rau củ sáng màu, rau lá tối màu
Rau củ sáng màu (cà rốt, ớt chuông, bí đỏ…) thường chứa nhiều carotenoids và vitamin A, C, E hơn những loại rau củ tối màu.
Trong khi đó, rau lá xanh càng sậm màu (cải bó xôi, cải xoăn, rau muống, bắp cải tím…) lại càng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho người bệnh ung thư hơn rau lá xanh nhạt màu.
Lưu ý trong chế biến rau củ đúng cách chống ung thư
Chế biến rau củ đúng cách có thể giúp bạn tối ưu hóa lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể nhận được từ chúng.
Dưới đây là một số lưu ý khi chế biến thực phẩm giúp bạn giữ được trọn vẹn dưỡng chất trong rau củ để tăng cường hiệu quả chống lại ung thư:
Rửa sạch rau củ
Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).
Sau khi mua về, bạn nên ngâm rau củ trong nước muối hoặc dùng các loại dung dịch rửa rau củ chuyên dụng để loại bỏ những độc tố bám ở bề mặt ngoài rau củ.
Chế biến đúng cách
Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.
Không dùng nhiều dầu mỡ
Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.
Trong trường hợp phải sử dụng dầu, bạn nên dùng dầu thực vật hoặc mỡ cá béo, hạn chế tối đa việc tiêu thụ dầu ăn công nghiệp (dầu cọ, dầu dừa và chất béo trung tính triglycerides…).
Ưu tiên chọn rau củ giàu chất oxy hóa làm gia vị
Ưu tiên sử dụng các loại rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa như củ nghệ, hành tỏi, gừng… làm gia vị có thể giúp món ăn của bạn thêm phần hấp dẫn và tăng cường khả năng chống ung thư của cơ thể.
Hạn chế muối và đường
Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì…
